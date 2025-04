Pete Best, Original-Schlagzeuger der Beatles, gibt Rücktritt bekannt

Beatles-Demo aus dem Jahr 1962 in Plattenladen in Vancouver entdeckt

Songanalyse: Wovon handelt „I Am the Walrus“ von den Beatles?

Pete Best zieht sich aus dem Rampenlicht zurück. Am Sonntag bestätigte Best, der vor Ringo Starr der ursprüngliche Beatles-Schlagzeuger war, dass er sich von öffentlichen Auftritten und Auftritten zurückziehen wird.

„Nun, was für eine absolut wunderbare Reise wir hatten“, schrieb Bests jüngerer Bruder Roag auf der Social-Media-Plattform X. „Aber alles hat ein Ende. Mein Bruder Pete Best hat heute angekündigt, dass er sich von persönlichen Auftritten und Auftritten mit der Gruppe zurückzieht. Seine Tochter hat mir mitgeteilt, dass dies auf persönliche Umstände zurückzuführen ist.“

Der heute 83-jährige Best teilte den Beitrag und schrieb auf seinem eigenen Account : „Ich hatte eine Menge Spaß. Danke.“ Bests Band sollte ein Konzert im Liverpool Beatles Museum geben, das nun jedoch abgesagt wurde.

„Der fünfte Beatle“

Für viele ist Best aufgrund seiner Zeit in der Gruppe als „der fünfte Beatle“ bekannt. Seiner Familie gehörte der Casbah Coffee Club, in dem die Beatles ihre ersten Auftritte hatten. Und der als „Geburtsort“ der Band bekannt ist. Er wurde nun in ein von den Beatles inspiriertes Airbnb-Zimmer umgewandelt.

Best war der erste Schlagzeuger der Beatles, die früher als Quarrymen bekannt waren. Und spielte zwischen 1960 und 1962 auch mit den Beatles während einer Reihe von Auftritten in Hamburg, Deutschland, als die Gruppe keinen festen Schlagzeuger hatte.

„Ich dachte, ich wollte eine eigene Gruppe gründen“, sagte Best einmal in einem I’ve Got a Secret Interview in den Sechzigern. „Und damals hätte ich nicht gedacht, dass sie so groß werden würden wie jetzt.“

In den Neunzigern veröffentlichten die Beatles ein Kompilationsalbum, Anthology 1, das einige von Bests Schlagzeugaufnahmen enthielt. Seitdem hat er seine eigene Band namens Pete Best Band, die 2008 das Album Haymans Green veröffentlichte.