Eric Clapton live in Deutschland 2026: Tickets, Termine, VVK

Eric Clapton ist zuletzt 2022 in mehreren Städten in Deutschland aufgetreten. Im kommenden Jahr ist es nun wieder soweit, Slowhand spielt im Frühling insgesamt drei Konzerte – in Mannheim, Köln und München.

Wie es in einer Mitteilung heißt, darf man sich neben seinen Klassikern auch auf ausgewählte Raritäten und neue Arrangements freuen. An Hits hat Clapton bekanntlich einiges anzubieten, darunter die live vielgespielten „Tears in Heaven“, „Layla“, „Wonderful Tonight“, „Cocaine“ oder „Change the World“.

Trotz mancher bedenklicher öffentlicher Kommentare (etwa zur Corona-Zeit) gilt der Brite natürlich weiterhin als ein Virtuose an der Gitarre, was er bereits bei den Yardbirds und Cream zeigte und jeden einzelnen Song seiner langen Karriere prägte.

Sein Vermächtnis aus von Blues, Rock und Balladen bringt er nun erneut auf die Bühne. In den letzten Jahren reduzierte der 80-Jährige seine Live-Auftritte merklich, auch aus gesundheitlichen Gründen. Schon deswegen sind die Gigs im Mai 2026 ein Ereignis. Wer es nicht zu den deutschen Locations schafft, hat auch am 26. April 2026 im Sportpaleis im belgischen Antwerpen die Chance, dabei zu sein.

Ab wann gibt es Tickets für Eric Clapton?

Tickets gibt es ab Mittwoch (22. Oktober) um 10:00 im exklusiven Presale auf eventim.de. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag (24. Oktober) um 10:00 Uhr.

Eric Clapton live 2026: Termine in Deutschland