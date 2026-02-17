Dokumentarfilm-Gigant Frederick Wiseman ist tot

Frederick Wiseman, einer der Großen des amerikanischen Kinos, dessen einzigartiger Ansatz für beobachtende Dokumentarfilme Generationen jüngerer Filmemacher inspirierte, ist am Montag (16. Februar) verstorben. Er wurde 96 Jahre alt. Wisemans Familie bestätigte den Tod des Filmemachers über seine Vertriebsgesellschaft Zipporah Films.

Seit seinem ersten Film, „Titicut Follies“ aus dem Jahr 1967, entwickelte der Regisseur einen besonderen Ansatz für Dokumentarfilme, indem er Interviews mit sprechenden Köpfen, erklärende Zusätze und Filmmusik vermied, um die Zuschauer stattdessen in einzigartige Welten eintauchen zu lassen, die sich vor seiner Kamera abspielten.

Wiseman war fasziniert davon, wie Systeme funktionieren – seien es psychiatrische Einrichtungen, Rathäuser, Museen, Boxstudios, Ballettkompanien, High Schools, Schlachthöfe, Kabaretts oder der Madison Square Garden. Indem er sich in diesen Umgebungen unsichtbar machte, hielt er den Alltag mit einem Minimum an Aufwand fest und ließ die Details des Lebens sich ohne Künstlichkeit entfalten. Das Ergebnis waren Filme, die sich allumfassend anfühlten und sich einer einfachen Kategorisierung entzogen.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass ich einen Film nicht drehen sollte, wenn ich ihn in weniger als 25 Worten zusammenfassen kann“, sagte er 2018.

Herkunft und erste Schritte im Film-Business

Wiseman wurde am Neujahrstag 1930 geboren und wuchs in Massachusetts auf. Er erwarb einen Abschluss in Rechtswissenschaften in Yale, bevor er 1954 zum Militärdienst eingezogen wurde. Im Herbst 1956 war sein Dienst beendet und er ging für zwei Jahre nach Paris. Dort versuchte er sich zum ersten Mal als Filmemacher.

„Ich habe viele Filme in 8 mm gedreht“, erinnerte er sich 2016. „Aber ich habe nur herumgespielt – meine Frau beim Einkaufen gefilmt oder Marktstraßen, die gewöhnlichen Dinge, die jeder tut, wenn er mit seiner ersten Filmkamera herumspielt. … Nichts davon hat jemals das Licht der Welt erblickt. Ich habe mir das seit Jahren nicht mehr angesehen – ich weiß nicht einmal, wo es ist. Es wurde nie geschnitten oder so. Wir haben es uns zum Spaß angesehen, und das war’s.“

Als Wiseman in die Staaten zurückkehrte, lehrte er Rechtswissenschaften in Boston. Er hasste diesen Job, aber im Rahmen eines Kurses zum Strafrecht nahm er seine Studenten mit ins Bridgewater State Hospital, um zu beobachten, wie schlecht die psychisch kranken Insassen behandelt wurden.

„Titicut Follies“ und die Geburt eines einflussreichen Stils

Er erhielt die Erlaubnis, im Krankenhaus zu filmen, und verbrachte etwa einen Monat damit, die Gefangenen und das Personal zu filmen. Dabei stellte er die höllischen Zustände – darunter erzwungene Nacktheit und erniedrigende Talentshows – mit einer ruhigen, klaren Distanz dar, die das Filmmaterial noch vernichtender machte.

Wiseman führte Rechtsstreitigkeiten, um die Veröffentlichung von „Titicut Follies“ wegen der darin enthüllten brutalen Wahrheit zu verhindern, aber der Film bleibt eines der schockierendsten Porträts des Gefängnislebens. Er begründete auch den reduzierten Ansatz, den Wiseman in den nächsten fast 60 Jahren verfolgen würde.

„Ich mochte es, in diesem Stil zu arbeiten“, erklärte er 2016 in einem Profil. „Es schien mir ein geeigneter Stil zu sein, wenn ich Filme über reale Situationen drehen wollte, in denen ich die Menschen nicht bat, etwas speziell für mich zu tun. Und die Verwendung eines Hand-Tonbandgeräts, einer Handkamera und ohne künstliches Licht eignet sich dafür besonders gut. Die Idee war immer, so viele verschiedene Aspekte des Weltgeschehens wie möglich auf Film festzuhalten.“

Orte statt Helden

Für den Rest seines Lebens drehte Wiseman fast jährlich einen neuen Dokumentarfilm, deren schlichte Titel ihre Themen widerspiegelten: High School, Law and Order, Hospital, Basic Training. Seine Filme verzichteten regelmäßig auf eine zentrale Figur und versuchten stattdessen, die inneren Abläufe der Orte zu verstehen, an denen er filmte.

„Ich hatte so viele Filme gesehen, die einer charmanten Person folgten, sei es einem Filmstar oder einem Rockstar, dass ich dachte, es wäre interessanter, einen Film zu drehen, in dem der Ort die Hauptrolle spielt“, sagte er einmal.

„Im Wesentlichen ist das, was ich seitdem mache, eine Form der Naturgeschichte. Ich versuche zu beobachten, was vor sich geht, um herauszufinden, welche Machtverhältnisse bestehen und welche Unterschiede zwischen Ideologie und Praxis in Bezug auf die Art und Weise bestehen, wie Menschen behandelt werden. Das Thema, das die Filme verbindet, ist das Verhältnis der Menschen zur Autorität.“

Er betrat jeden neuen Raum ohne Vorurteile, richtete seine Kamera auf etwas, das sein Interesse weckte, und wartete ab, wie sich die Dinge entwickelten. Seine Filme hatten selten eine klare Erzählstruktur, sondern vermittelten stattdessen ein Gefühl dafür, wie es war, beispielsweise Zeit im Central Park oder in der Londoner National Gallery zu verbringen – sei es als Besucher oder als Angestellter.

Kontrolle im Schnitt, Offenheit im Denken

Er lehnte es ab, seine Filme als Cinéma vérité zu bezeichnen, und sagte 2014: „Ich halte das für einen prätentiösen französischen Begriff. Ich versuche, die Filme so zu schneiden, dass sie eine dramatische Struktur haben.“

Tatsächlich wurden seine Filme im Schnittprozess streng kontrolliert. Sie dauerten oft drei oder mehr Stunden, wobei sich der Regisseur eine Regel auferlegte: Konnte er rechtfertigen, warum diese bestimmte Szene drinbleiben musste? Wenn nicht, dann flog sie raus.

Er wehrte sich dagegen, seine Filme nach ihrer Fertigstellung zu erklären. Sein Dokumentarfilm „Monrovia, Indiana“ aus dem Jahr 2018 wurde weithin als Blick auf „Trumps Amerika“ gelesen, was Wiseman entschieden zurückwies.

„Es war nicht mein Ansatz, dass es sich, nur weil ich über eine Kleinstadt drehte – in der 95 Prozent der Bevölkerung weiß waren –, zwangsläufig um einen Film über ‚Trumps Amerika‘ handelte“, sagte er 2018. „Aber was macht ‚Trumps Welt‘ aus? Ich glaube nicht, dass es darauf eine einfache Antwort gibt.“

Späte Meisterschaft und Vermächtnis

Diese Weigerung, einfache Antworten zu geben, machte Wisemans Filme zu unverzichtbaren Vorlagen für die Auseinandersetzung mit Kommunalverwaltungen, Universitäten und Kunstinstituten. Niemand hat jemals Vorstandssitzungen und Bürgerversammlungen spannender dargestellt.

In Filmen wie „Ex Libris: The New York Public Library“ und „At Berkeley“ feierte Wiseman still das Streben nach Wissen, ohne die finanziellen und logistischen Herausforderungen auszublenden. Seine Neugier war unerschöpflich – Jugend („High School“) interessierte ihn ebenso wie das Alter („Near Death“).

Obwohl seine Filme nie Mainstream-Erfolge waren, reichte ihr Einfluss weit über den Dokumentarfilm hinaus. „Welfare“ wurde zur Oper, „Titicut Follies“ zum Ballett adaptiert. Er hatte Gastauftritte in anderen Filmen, zuletzt als Radiostimme in „Eephus“ und als Therapeut in „A Private Life“.

Gegen Ende seines Lebens schuf Wiseman einige seiner besten Werke. Sein letzter Dokumentarfilm, „Menus-Plaisirs – Les Troisgros“ (2023), wurde von mehreren Kritikervereinigungen als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Eine reguläre Oscar-Nominierung erhielt er nie, doch 2017 wurde ihm ein Ehrenoscar verliehen.

Arbeit als Lebensform

In jüngster Zeit wurden seine Werke in großen Retrospektiven gewürdigt. Doch Wiseman ruhte sich nie auf seinem Ruf aus.

„Ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen würde, wenn ich nicht arbeiten würde“, sagte er 2018. „Das Beste, was ich in meinem Alter für mich tun kann, ist, mich vollständig in meine Arbeit zu vertiefen.“

„Ich habe meinen ersten Film erst mit 36 gedreht“, fügte er hinzu. „Seit ‚Titicut‘ bin ich wie von einer Kanone abgeschossen, weil ich etwas gefunden habe, das mir gefällt. Für mich ist das keine Arbeit – es ist eine Leidenschaft. Ich bin noch genauso begeistert davon wie vor 50 Jahren.“