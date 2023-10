Erste Bilder der Doku „The Stones and Brian Jones“ sehen

Der offizielle Trailer zu „The Stones and Brian Jones“ ist veröffentlicht worden. Die neue Dokumentation über die Rolling Stones, unter der Regie von Nick Broomfield wird am 7. November für eine Nacht in ausgewählten Kinos gezeigt werden, bevor sie am 17. November digital auf einigen gängigen Plattformen im Heimkino erscheint. In welchen Kinos, ist bisher weder auf der Seite der Hersteller („Magnolia Pictures“) noch auf der Website zum Film einzusehen.

Der 75-jährige Brite Nick Broomfield ist ein Meister der Musik-Dokus, inszenierte auch „Biggie & Tupac“ (2002), „Whitney – ,Can I Be Me‘“ (2017) oder „Marianne & Leonard: Words of Love“ (2019).

Den Trailer hier ansehen:

Schwierige Jahre

Auch auf Instagram erschien ein Ausschnitt des neuen Trailers. Dazu war zu lesen: „In den Anfängen der Stones stand Brian Jones. Nach persönlichen Rivalitäten und einer Spirale der Selbstzerstörung ließ die berühmteste Rock’n’Roll-Band der Welt das Genie zurück, mit dem alles begann.“

1962 traten die Stones erstmals in der Besetzung Brian Jones an der Gitarre, Mick Jagger mit Gesang, Keith Richards an der Gitarre, Dick Taylor am Bass, Ian Stewart am Piano und Tony Chapman am Schlagzeug auf. Am 8. Juni 1969 trennten sich die Stones von ihrem Gründungsmitglied Brian Jones. Nur wenige Tage später, am 2. Juli 1969, wurde Jones tot in seinem Pool aufgefunden.

Wie „Magnolia Pictures“ beschreibt, möchte die aktuellste Doku über Brian Jones und die Stones das Phänomen rund um die Musiker erforschen, aber besonders Jones in den Vordergrund rücken. Zu sehen sein werden aufschlussreiche Interviews mit allen Hauptakteuren und natürlich auch bisher unveröffentlichtes Archivmaterial.

