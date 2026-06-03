„Euphoria“ hat das Finale nicht geliefert, das Fans wollten. Aber das, das die Serie verdient hat

Wie schreibt man den Nachruf auf eine Figur wie Rue Bennett?

Es ist sieben Jahre her, seit das schroffe, aber glitzerverhangene Teenager-Drama „Euphoria“ auf HBO Max Premiere feierte – mit Ex-Kinderstar Zendaya als zähem Mädchen, das verzweifelt und vergeblich versucht, sich aus der Drogensucht herauszukämpfen. Von dem Moment an, in dem Rues gerötete Augen und dunklen Augenringe auf dem Bildschirm erschienen, verfolgten die Zuschauer gebannt, wie ihr Kampf mit den Drogen auf verheerende Weise mit allen kollidierte – von ihrer überforderten Mutter Leslie (Nika King) und Schwester Gia (Storm Reid) bis zu den Mitschülern, die auf ihre Rückkehr in ihre überfüllten Flure gewartet hatten.

Da war das Mädchen von nebenan Jules (Hunter Schafer), der gewalttätige und latent homophob verdrängte Jock Nate (Jacob Elordi), die rückgratlose Bimbo-Cheerleaderin Cassie (Sydney Sweeney), die unerschrockene It-Girl Maddie (Alexa Demie), die Geschichtenerzählerin Lexi (Maude Apatow), die gescheiterte Domina Kat (Barbie Ferreira) und der Drogendealer mit dem goldenen Herzen, Fezco (Angus Cloud). Freundschaft ist zu simpel als Wort für ihr ineinandergreifendes Chaos. Im Verlauf der drei Staffeln eskalierte das Treiben der Gruppe vom stilisierten Teenagerdrama zu handfester Kriminalität – Drogenschmuggel, Menschenhandel, sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Selbstjustiz.

Trotz aller Absurditäten dominierte „Euphoria“ den kulturellen Diskurs und machte aus seinen Hauptdarstellern Stars. In all der Uneinheitlichkeit gab es Momente künstlerischer Brillanz, und die Figuren waren Menschen, für die man mitfieberte – na ja, vielleicht mit Ausnahme der armen Cassie. Dann brachte das Serienfinale am Sonntagabend allem ein abruptes, zusammengestückeltes und brutal gleichgültiges Ende. Für die Zuschauer war es unbefriedigend – und doch war es der Abschluss, den „Euphoria“ sich erarbeitet hatte: ein Finale, so verworren wie die gesamte Laufzeit, und wie das Erbe, das die Serie hinterlässt.

Western statt Glitzer

Staffel drei von „Euphoria“ ließ das serientypische tränenüberströmte Glitzer hinter sich und schlug einen Western-Gothic-Ton an. Vorbei die Zeiten peinlicher öffentlicher Orgasmen auf Kirmesbahnen und lärmender Enthüllungsschulaufführungen – stattdessen überquert Rue immer wieder die US-mexikanische Grenze und verstrickt sich in einen Drogenschmuggel-Konflikt zwischen Dealerin Laurie (Martha Kelly), Mob-Boss Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) und der Drogenbekämpfungsbehörde DEA. Und trotz des Fünf-Jahres-Sprungs zwischen Staffel zwei und drei stecken die zentralen Figuren von „Euphoria“ noch immer in denselben Problemen und selbstzerstörerischen Impulsen fest, die schon ihre Schulzeit vergifteten.

Im Finale stirbt Rue an einer mit Fentanyl versetzten Pille, die ihr Alamo gegeben hat. Ihre letzten Momente verbringt sie in Halluzinationen – auf einer waghalsigen Flucht vor der Polizei, um Fezco zu finden, und in einer tränenreichen Wiederbegegnung mit ihrer entfremdeten Mutter. Am nächsten Morgen wird sie auf dem Sofa ihres Sponsors Ali (Colman Domingo) aufgefunden, leblos und grau, noch immer in ihrem unverwechselbaren bordeauxroten Hoodie. Ali steigt daraufhin aus der Suchtbehandlung aus, zieht Militärkleidung an und liefert sich mit Alamo in einem Stripclub ein tödliches Duell.

Nach dem Finale verteidigte Serienschöpfer Sam Levinson seine Entscheidung, die Serie mit Rues Rückfall in die Sucht zu beenden. Er erklärte, er habe das ursprünglich geplante Ende geändert, nachdem er versucht habe, den realen Überdosierungstod von Cloud im Jahr 2023 zu verarbeiten. „Menschen werden rückfällig. Sie vergeigen es. Sie sind nicht bereit, clean zu werden, und früher sind sie dabei nicht so gestorben wie heute, mit dem Ansturm von Fentanyl in dieses Land“, sagte Levinson gegenüber Deadline über das Finale. Mit Blick auf seine eigene Suchtgeschichte fügte er hinzu: „Ich kann mit absoluter Gewissheit sagen, dass ich, wenn ich das, was ich damals durchgemacht habe, heute durchmachen würde, auch nicht mehr hier wäre. Es gibt keinen Grund, das zu beschönigen. Ich wollte die Geschichte für Angus erzählen und für Menschen, denen keine zweite Chance gewährt wird.“

Keine zweiten Chancen

Doch eine zweite Chance bekommt kaum eine der geliebten Figuren von „Euphoria“. Da Nate in der vorletzten Episode an einem Klapperschlangenbiss gestorben ist, bleibt Cassie mit einer neu befreiten Maddie in einem leerstehenden Herrenhaus zurück – mit vagen Plänen, es in ein OnlyFans-Hype-House zu verwandeln. Lexi treibt in der gnadenlosen Welt Hollywoods. Eine tränenreiche Jules ist schönes Inventar in der Wohnung ihres Sugar Daddys, malt eine Rue in Bewegung, während ihr eigenes Leben stillsteht. Stripperin Magick (Rosalía) wird mit keiner Silbe erwähnt, Freunde wie Kat oder der verstorbene Ashtray (Javon Walton) bleiben ebenso unkommentiert wie der verschwundene Elliot (Dominic Fike).

Es ist ein frustrierendes Ende für Figuren, um die sich die Zuschauer über sieben Jahre gesorgt haben – aber es passt zu einer Serie, die stets von Volatilität lebte, auf dem Bildschirm wie hinter den Kulissen. Im Laufe ihrer Laufzeit erlebte die Serie den plötzlichen Abgang mehrerer bedeutender kreativer Mitarbeiter, darunter die Fotografin Petra Collins, deren Ästhetik die erste Staffel prägte, und Labrinth, dessen Musik zwei Staffeln lang die emotionalen Leitfäden der Serie bündelte.

„Euphoria“ war keine durchdachte Serie. Manchmal war sie nicht einmal sonderlich sehenswert. Und doch gab es viele Momente, in denen die Serie trotz ihrer Texte, Handlungsstränge und Regie funktionierte. Ihre Zerfahrenheit ließ glänzende Augenblicke purer Begabung aus dem Ensemble aufblitzen. Da war etwas Einzigartiges an Sweeneys großäugiger Verrücktheit oder Clouds Aura der Güte. Schafers reduzierte Solo-Episode „Fuck Anyone Who’s Not a Sea Blob“ fing einen echten Ausschnitt aus dem Innenleben einer Transfrau ein, die mit ihrem Platz in der Welt ringt. Eric Danes letzter Auftritt auf der Leinwand war roher Herzschmerz.

Was bleibt vom Chaos

Wenn Fans den ersten Schock über das Finale verdaut haben, bleibt ihnen eine Serie zu betrauern, die so zerrissen ist, dass ein Wiedersehen sie womöglich noch ratloser zurücklässt. Es sind diese herausragenden Momente, an die man sich erinnern wird – so mitreißend, wie die Serie als Ganzes es nie war. Es wird einfacher und befriedigender sein, Compilations auf YouTube aufzurufen, als die Serie in ihrer Gesamtheit zu schauen. Und was wäre passender für eine Show, die für und über die Clip-Generation gemacht wurde, als eine Serie, die sich aus einer Handvoll viraler Clips und einprägsamer Einzeiler zusammensetzt?

Eines der frustrierendsten Elemente des „Euphoria“-Serienfinales ist das Fehlen einer Beerdigung für Rue. Ali verschwindet im Off, um Rues Mutter von ihrem Tod zu berichten. Sie wird nur in einem beiläufigen Gespräch zwischen Lexi und Cassie erwähnt. Eine Farmerstochter, die Rue weniger als 24 Stunden kannte, ist eine der wenigen Personen, deren Trauer das Publikum überhaupt zu sehen bekommt. Eine überraschende Entscheidung – gerade angesichts der Lyrics von Labrinths „All For Us“, das im Staffelfinale von Staffel eins und bei Rues Rückfall erklingt und als Leitmotiv durch die zweite Staffel hallt: „When it all comes down to it / I hope one of you come back to remind me of who I was“, singen Labrinth und Zendaya. „When I go disappearing / Into that good night.“

Rue lag etwas daran, wie die Menschen sie in Erinnerung behalten. Also hier mein bester Versuch:

Hier liegt Rue Bennett. Sie war keine gute Schwester, keine gute Tochter, keine gute Freundin. Aber sie hat es versucht. Und bei „Euphoria“, mit all seinen zersplitterten, narbigen Versuchen, irgendetwas zu sagen, ist vielleicht der beste Abschied gar kein Abschied.