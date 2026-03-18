Labrinth rechnet mit der Musikindustrie ab: Sie verwandle „Gottes Lärm in Geschäftstransaktionen“

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Labrinth hat erneut scharf gegen die Musikindustrie ausgeteilt – nur wenige Tage nachdem er sein Plattenlabel Columbia Records und „Euphoria“ in einem inzwischen gelöschten Social-Media-Post attackiert hatte.

In einem neuen Instagram-Post vom Dienstag beschrieb der Komponist des unvergesslichen Soundtracks der HBO-Show eine Branche, die ihre eigene Kunst und die Menschen, die sie erschaffen, für den Konsum verrät. „Wir kreisen um große Stars und hoffen, eines Tages an ihrer Stelle zu sein – wie Schlangen, die darauf warten, ihre Besitzer zu fressen“, schrieb Labrinth. „Wir betreten diese Industrie als reine Kreative, die Farbe teilen wollen, und werden in Wall-Street-Wölfe verwandelt, die über Aktien und Anteile sabbern.“ Und weiter: „Wir pflegen bedeutungsvolle Beziehungen mit Gleichgesinnten und werfen sie weg, sobald eine größere Chance auftaucht. Wer zum Teufel hat gesagt, dass es normal oder okay ist, das, was ich Gottes Lärm nenne – unsere Musik –, in Geschäftstransaktionen zu verwandeln? Da mache ich nicht mit.“

In der Bildunterschrift schrieb Labrinth: „Ich will bedeutungsvolle Begegnungen… Ich will niemanden benutzen, und ich will nicht benutzt werden. Ich hoffe, die Leute hören auf, so zu tun, als wäre das eben einfach so. Es muss nicht so sein. Fake sein ist kein guter Geschäftsplan.“

Labrinth gegen Columbia und Euphoria

Letzte Woche hatte der britische Musiker und Produzent in einer Reihe kurzer Statements erklärt: „Ich bin fertig mit dieser Branche. Fuck Columbia. Doppelt fuck Euphoria. Ich bin raus. Danke und gute Nacht.“

Der Post erschien knapp einen Monat vor dem Start der dritten Staffel von „Euphoria“ am 12. April. In den ersten beiden Staffeln spielte Labrinth eine zentrale Rolle bei der Musik der Serie und schuf eine klangliche Identität, die untrennbar mit dem Erzählstil der Show verbunden ist.

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Vergangenes Jahr wurde bekannt, dass Oscar-Preisträger Hans Zimmer für die dritte Staffel von „Euphoria“ mit Labrinth zusammenarbeiten wird. Damals teilte Labrinth seine Begeisterung über die Zusammenarbeit mit dem renommierten Filmkomponisten: „Ein neues Kapitel im Euphoria-Universum! Ich freue mich sehr, mit Hans zusammenzukommen – einem meiner Helden der Filmmusik – und dieser neuen Staffel etwas neuen Zauber zu verleihen.“

Hintergründe bleiben unklar

Was hinter Labriths jüngsten Posts steckt, ist bislang unklar. Ein Sprecher des Künstlers reagierte auf die Anfrage des ROLLING STONE zunächst nicht.