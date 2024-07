Am Freitag, dem 05. Juli 2024, ist es soweit: Zwei sehr wichtige Termine stehen an. Bruce Springsteen tritt in der Heinz von Heiden Arena in Hannover an. Und die deutsche Nationalelf bei der Euro 2024 in der MHP-Arena Stuttgart auch. Ziemlich übel. Denn man kann schlecht beides gleichzeitig erleben!

Wer Tickets für den Boss in der niedersächsischen Landeshauptstadt gekauft hat, konnte damals noch nicht ahnen, dass dieser exakte Termin auf das Viertelfinale fällt, bei dem möglicherweise das Spiel der Spiele der Europameisterschaft stattfindet: Der Gastgeber gegen den Top-Favoriten. Zwar ist der Anpfiff des Spiels schon um 18 Uhr, was bedeuten könnte – falls es keine Verlängerung und anschließendes Elfmeterschießen gibt –, dass die von Julian Nagelsmann trainierte Elf ihren Einzug ins Halbfinale (Daumen drücken!) schon sichergestellt hat, wenn Springsteen und Band die Bühne betreten. Das wäre der Best Case. Abrocken mit dem Boss ins Wochenende, mit dem gesicherten Sieg im Rücken.

So oder so dürfte man das Viertelfinale aber verpassen, denn wer sich nach dem Abpfiff erst auf den Weg macht ins Stadion, kommt garantiert nicht pünktlich an.

Am Mittwochnachmittag (03. Juli) zumindest für die „Kategorie 3″ mit teilweise gestörter Sicht und teilweise gestörtem Ton noch Karten (162 Euro).

Aber nicht nur der Boss tritt gegen die Nationalelf an. Denn für denselben Abend sind einige weitere große Konzerte in Deutschland angesetzt.

Diese Konzerte stehen am Freitag an:

Konzert: James Blunt (5. Juli, Bad Mergentheim, Residenzschloss Mergentheim)

Konzert: Nile Rodgers & Kool and the Gang (5. Juli, München, Tollwood Musik-Arena )

Konzert: Garbage (5. Juli, Köln, Palladium)

Konzert: Steel Panther (5. Juli, Würzburg, Posthalle)

Konzert: Doro (5. Juli, Tuttlingen, Ruine Honberg)

Konzert: Peter Fox (5. Juli, Nürnberg, Stadionpark)

Viele dieser Konzerte wurden festgesetzt, und viele der Tickets wurden gekauft, als noch unklar war, ob Julian Nagelsmanns Elf an jenem Freitag spielt – es war ja noch nicht mal klar, ob die deutsche Elf überhaupt gut genug sein würde, um das Viertelfinale im eigenen Land zu erreichen (sehen Sie hier den Konfliktkalender aller Konzerte, die mit EM-Spielen zusammenfallen).