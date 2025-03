„IMPEACHED!“ So will Trump alle Richter kleinmachen

Vor zwei Monaten haben Donald Trump und Elon Musk die Macht an sich gerissen. Es ist klar geworden, dass die zweite Trump-Regierung auf eine Konfrontation mit dem amerikanischen Rechtssystem zusteuert. Eine Konfrontation, die eine ausgewachsene Verfassungskrise auslösen würde. Dieser Moment der Wahrheit ist gekommen.

Am Freitag, Stunden nachdem Trump erklärt hatte, es sei „illegal“ , Richterinnen und Richter zu kritisieren, flog die Trump-Regierung mehrere Flugzeuge mit Hunderten venezolanischen Migranten aus. Um sie, offenbar ohne ordentliches Verfahren, in ein Megagefängnis in El Salvador abzuschieben. Trotz der Anordnung eines Bundesrichters, dies nicht zu tun. Und notfalls alle Flugzeuge auf dem Weg umzukehren.

Die Trump-Beamten ignorierten die Anordnung des Richters. Bevor sie versuchten, ihn aus dem Fall zu entfernen. Sie weigerten sich am Montag, eine der Fragen des Richters zu beantworten. Und behaupteten gleichzeitig, dass sein Gericht keine Zuständigkeit habe, sobald sich die Flugzeuge über internationalen Gewässern befänden.

„Linksradikaler Verrückter“

Am Montagabend war die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, bei Fox News zu sehen. Sie argumentierte, dass Richter nicht „bestimmen dürfen, wie der Präsident die Außenbeziehungen handhabt“.

Generalstaatsanwältin Pam Bondi warf dem Richter vor, er „versuche, sich in die nationale Sicherheit und die Außenpolitik einzumischen“. Und fügte hinzu: „Dieser eine Bundesrichter glaubt, er könne die Außenpolitik für das ganze Land kontrollieren, und das kann er nicht.“ Bondi bestätigte, dass die Regierung „absolut“ weiterhin venezolanische Migranten nach El Salvador abschieben könne, und zwar mit derselben Begründung.

Trump seinerseits bezeichnete den Richter als „linksradikalen Verrückten“, der „nicht zum Präsidenten gewählt wurde“. Und fordert die Amtsenthebung des Richters. „Dieser Richter, wie viele der korrupten Richter, vor denen ich gezwungen bin, zu erscheinen, sollte angeklagt werden!!!“ postete Trump am Dienstagmorgen auf Truth Social. „WIR WOLLEN KEINE BÖSARTIGEN, GEWALTSÜCHTIGEN UND GEISTIG VERWIRRTEN KRIMINELLEN, VIELE DAVON GEISTIG VERWIRRTE MÖRDER, IN UNSEREM LAND.“

„Da glaubt ein Bezirksrichter, er könne das Geld für das ganze Land kontrollieren“

Dies ist nicht das erste Mal, dass Trump und seine Führungsriege andeuten, dass sie sich nicht an gerichtliche Anordnungen halten müssen. Vizepräsident J.D. Vance schrieb letzten Monat: „Richter dürfen die legitime Macht der Exekutive nicht kontrollieren.“ Nachdem ein anderer Richter die Trump-Administration angewiesen hatte, einige der Tausenden von Bundesbediensteten auf Probe wieder einzustellen, die er und sein milliardenschwerer Berater Elon Musk ohne Grund entlassen hatten, beschwerte sich Bondi. „Da glaubt ein Bezirksrichter, er könne das Geld für das ganze Land kontrollieren.“ Als Trump gefragt wurde, ob seine Regierung dieser gerichtlichen Anordnung nachkommen würde, antwortete er : „Ich glaube nicht, dass das passieren wird.“

Trump weigert sich, der Forderung des Richters nachzukommen, Migranten nicht nach El Salvador abzuschieben. Er hat auch entschieden, Migranten, die nicht wegen irgendetwas verurteilt wurden, in ein Land und ein Gefängnis zu schicken, das für Menschenrechtsverletzungen berüchtigt ist. Das ist eine gewaltige Eskalation und ein alarmierend direkter Test für die US-Verfassung und das amerikanische System der Gewaltenteilung.

Um die Entscheidung zu rechtfertigen, berief sich Trump auf den berüchtigten Alien Enemies Act von 1798. E ine gewagte Auslegung, da das Gesetz eigentlich dazu gedacht ist, die Handlungen ausländischer Regierungen in Kriegszeiten zu ahnden. Und das, obwohl der Anwalt des Justizministeriums argumentierte, dass einige der nach El Salvador abgeschobenen Migranten aufgrund anderer Bestimmungen ausgewiesen wurden.

In den Jahren vor seiner zweiten Präsidentschaft schmiedeten Trump und seine wichtigsten Mitarbeiter Pläne für die äußerst komplizierten, böswilligen Methoden , mit denen eine neue Regierung den Alien Enemies Act auf eine Weise anwenden würde. Sie hofften, dass dies letztlich vor Gericht und vor dem Obersten Gerichtshof Bestand haben würde. Während seiner Zeit nach der Präsidentschaft gab Trump zu , dass es nicht nur um „Gangmitglieder“ ging. Sondern darum, das veraltete Kriegsrecht zu verdrehen. Um jeden loszuwerden, den er ausweisen konnte, ohne dafür belangt zu werden.

Anordnung des Richters „offensichtlich rechtswidrig“

Inmitten der Kontroverse am Montag über die Abschiebungsflüge strömten hochrangige Beamte der Trump-Administration stolz in die sozialen Medien und ins Live-Fernsehen. Nur um darauf zu bestehen, dass Trump und sein Team nicht von Richtern in die Schranken gewiesen werden können. Trumps „Grenzzar“ Tom Homan sagte unumwunden in den Fox News: „Es ist mir egal, was die Richter denken.“ Stephen Miller , Trumps stellvertretender Stabschef, erklärte, dass die Anordnung des Richters „offensichtlich rechtswidrig“ sei.

Ein hochrangiger Beamter der Trump-Administration sagt, dass der übergreifende Ansatz des Weißen Hauses in diesen Angelegenheiten ganz einfach darin besteht, „schnell zu handeln“. Sowohl weil sie erwarten, dass Gerichte versuchen, ihnen schnell die Einstellung anzuordnen. Als auch, weil ein schnelles Handeln es dem Team Trump ermöglicht, bestimmte Maßnahmen durchzuführen, bevor das Gesetz und die Aufsicht sie einholen können. Genau das ist offenbar bei den Abschiebeflügen nach El Salvador geschehen.

Mehrere Trump-Beamte sagen auch gegenüber Rolling Stone, dass sie in diesem und anderen Fällen einen Unterschied zwischen dem Missachten einer Anordnung eines Bundesrichters und dem Ignorieren einer Anordnung sehen.

Die Justiz befehligt keine Armee

Ein anderer enger Trump-Berater sagt einfach, dass der Präsident gegenüber bestimmten Richtern, die versuchen, sich seiner Agenda in den Weg zu stellen, letztlich einen Vorteil hat. Die Justiz befehligt keine Armee, der Präsident der Vereinigten Staaten hingegen schon. „Werden sie kommen und ihn verhaften?“, fragte der Berater rhetorisch.

Das wäre schon schlimm genug, wenn es sich um einen völlig gesetzlosen, aber isolierten Vorfall handeln würde. Aber das ist es nicht. Es passt zu einem umfassenderen Faktenmuster des wiederhergestellten Präsidenten Trump. Dessen Regierung nun nach dem Rechtsgrundsatz „ Was willst du dagegen tun? “ handelt.

Letzte Woche berichtete Rolling Stone, dass die Trump-Regierung weiterhin Empfänger von Fördergeldern und Organisationen auf der ganzen Welt unter Druck gesetzt hat, überarbeitete Verträge zu unterzeichnen, die Formulierungen aus Trumps Durchführungsverordnungen zur Bekämpfung von Diversity-Programmen enthielten. Trotz der Anordnung eines Bundesrichters, genau dies zu unterlassen. (Ende letzter Woche schloss sich ein Berufungsgericht der Trump-Regierung an.)

Lautstärke wird erhöht

Letzten Monat erklärte ein Bundesrichter in Rhode Island, dass das Weiße Haus unter Trump „seiner Anordnung, Milliarden von Dollar an Bundeszuschüssen freizugeben, nicht Folge geleistet hat. Dies ist das erste Mal, dass ein Richter ausdrücklich erklärt, dass die Trump-Administration einem richterlichen Mandat nicht Folge leistet“, wie die New York Times berichtet.

In diesem Monat scheint sich das Team Trump darauf zu konzentrieren, die Lautstärke zu erhöhen.

„Die Leute in der Regierung [die] absichtlich einen Gerichtsbeschluss verletzen und andere anweisen, ihn zu ignorieren – das ist kriminelle Missachtung des Gerichts und potenzielle Behinderung der Justiz“, sagte Ken White, Strafverteidiger und ehemaliger Bundesstaatsanwalt, letzte Woche gegenüber Rolling Stone.

„Das ist nicht nur gesetzlos. Das wäre ein Verbrechen. Aber selbst wenn es ein Verbrechen ist, heißt das nicht, dass das Justizministerium es strafrechtlich verfolgen wird. Sie haben im Grunde entschieden, dass die Trump-Administration über dem Gesetz steht. Alle beobachten genau und warten auf den Andrew-Jackson-Moment, in dem sie offen sagen, dass sie sich dem Gericht widersetzen werden. Es scheint, als würden sie sich dieser Grenze immer mehr nähern.“

Nur wenige Tage später hat die Trump-Administration diese Grenze erreicht. Und ist bereit, sie zu überschreiten. Die Verfassungskrise ist da.