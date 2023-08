Neuer Song „Evicted“: Wilco servieren einen schlechten Liebhaber ab

Foto: Redferns, Per Ole Hagen. All rights reserved.

Wilco sind wieder da! Okay, sie sind ja eigentlich nie weg, und erst letztes Jahr erschien ihr fabelhaftes Doppelalbum „Cruel Country“, aber nun kommt schon wieder eine neue Platte. „Cousin“ erscheint am 29. September und wurde von der wunderbare Cate Le Bon (inzwischen so etwas wie eine gute Freundin der Chicagoer Band) produziert.

Passend zur Ankündigung gibt es auch einen neuen Song: „Evicted“. Derist in mit seiner einfachen, aber stimmungsvollen Country-Rock-Palette so etwas wie ein klassischer Wilco-Track. Aber es gibt auch Anklänge an das, was die gefeierte walisische Musikerin Cate Le Bon zu den Sessions mitgebracht hat, insbesondere eines schönen Twangs der Leadgitarre.

Wilco und Cate Le Bon

Wilco-Sänger Jeff Tweedy sagt über den Song: „Ich denke, ich habe versucht, es aus der Sicht von jemandem zu schreiben, der verdientermaßen von jemandem abgeschossen wurde, aber trotzdem Worte dafür zu finden versucht, warum es weitergehen sollte. Selbst zugefügte Wunden tun lange weh und meiner Erfahrung nach ist es fast unmöglich, sich davon vollständig zu erholen.“

„Cousin“ ist das 13. Studioalbum. Laut der Band hat Le Bon den Sound des Albums mit Saxophon, billigen japanischen Gitarren und einer Drum-Maschine im New-Wave-Stil mitgestaltet. Seit „Sky Blue Sky“ (2007) hat sich die Gruppe von keinem Produzenten bzw. keiner Produzentin von außen reinreden lassen. Ob dies nun zu der angekündigten Art-Pop-Platte geführt hat, muss nach dem ersten Hören von „Evicted“ allerdings erst einmal offen bleiben.