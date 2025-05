Vorbestellen: Exklusive 7-Inch von Genesis in ROLLING STONE 06/25

Mit der Juni-Ausgabe des ROLLING STONE veröffentlichen wir ein besonderes Sammlerstück, dass ihr exklusiv bei uns bestellen könnt: Eine nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE erhältliche Vinyl-Single mit zwei Tracks von Genesis. Es ist einer ihrer größten Hits und ein Meilenstein in der Geschichte des Rock: „The Carpet Crawlers“ vom legendären Doppel-Album „The Lamb Lies Down On Broadway“.

Meilenstein des Progressive Rock

Auf der A-Seite befindet sich der Original-Song, in einer in diesem Jahr neu remasterten Version. Auf der B-Seite eine Live-Version des ikonischen Stücks, aufgenommen am 24. Januar 1975 im Shrine Auditorium in Los Angeles, und ebenfalls in diesem Jahr frisch gemastert.

„The Lamb Lies Down On Broadway” erschien 1975 und gilt als Meilenstein des Progressive Rock. Es war das letzte Album von Genesis mit Peter Gabriel als Sänger. Die weltexklusive 7“-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl. Sie ist nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: ROLLING STONE-Ausgabe 06/2025 + exklusive GENESIS 7″-Vinyl-Single.“

Über „The Lamb Lies Down On Broadway“:

Jeff Buckley mochte das Album und nahm sogar einen Song davon auf. Auch Billy Corgan (Smashing Pumpkins), John Fruciante (Red Hot Chili Peppers) und Jonny Greenwood (Radiohead) lieben das umstrittene Meisterwerk.

Doch was macht seine Magie aus und warum fesselt die Musik noch 50 Jahre später Hörer überall auf der Welt? Vielleicht, weil „The Lamb Lies Down On Broadway“ eine der „innerlichsten Platten aller Zeiten“ ist, wie Arne Willander in der großen Titelstory im kommenden ROLLING STONE (Juni-Ausgabe) schreibt. Vielleicht, weil die Band hier das Lyrische und Pastorale ihrer vorherigen Alben gegen eine kühle, urbane Schärfe tauschte, wie man sie von den Briten bis dahin nicht kannte.

Die große Titelstory zu Genesis und ihrem letzten Akt mit Peter Gabriel

Dabei entstand das von Beginn an als episches Doppelalbum konzipierte Werk unter widrigen Umständen. Von allen Aufnahmen mit der Band habe er an „Lamb“ die wenigste Freude gehabt, gestand Genesis-Keyboarder Tony Banks später. Die große Titelstory zu Genesis und ihrem letzten Akt mit Peter Gabriel lest ihr in ROLLING STONE 06/25, der ab 30. Mai im Handel erhältlich ist.