Die 20 besten Genesis-Songs, die nur Hardcore-Fans kennen

Auf die Frage „Mögen Sie Genesis ?“ folgt unweigerlich die Nachfrage: „Welche Version davon?“ Die frühen Werke der Band, die unter dem eigenwilligen Batwing-Label von Frontmann Peter Gabriel aufgenommen wurden, sind der Heilige Gral des Progressive Rock. Beispielhaft dafür sind ausufernde Meisterwerke wie die Doppel-LP The Lamb Lies Down on Broadway aus dem Jahr 1974.

Aber nachdem Gabriel die Band 1975 verlassen hatte, machten Genesis mit dem Schlagzeuger Phil Collins als ihrem De-facto-Frontmann weiter. Und wechselten von komplexen, symphonischen Epen („Eleventh Earl of Mar“) zu prägnantem, ausgefeiltem Pop („Invisible Touch“). Für viele eingefleischte Prog-Fans ist die Collins-Ära eine Farce. Für viele Pop-Rock-Liebhaber ist die Gabriel-Ära, wie der Serienmörder Patrick Bateman es im Thriller American Psycho aus dem Jahr 2000 ausdrückte, „zu künstlerisch, zu intellektuell“.

Die Wahrheit ist natürlich, dass Genesis in jeder ihrer unterschiedlichen Epochen unglaubliche Musik gemacht haben. Vom langatmigen Wahnsinn von „Supper’s Ready“ bis zum raffinierten Yacht-Pop von „Hold on My Heart“. Welche andere Band hat so viel klangliches Terrain abgedeckt?

„The Carpet Crawlers 1999“

„The Carpet Crawlers“ erschien erstmals als emotionales Herzstück von Genesis‘ Doppel-LP The Lamb Lies Down on Broadway aus dem Jahr 1974. Es ist das visuell lebendigste Stück des Albums (mit Frontmann Peter Gabriel, der Bilder von massiven Holztüren und Wendeltreppen übereinanderlegt). Ein echter Mitsing-Moment, umgeben von ehrgeizigen Experimenten. Es ist auch einer von Gabriels Lieblingssongs von Genesis. Aber seit er die Band nach der Lamb-Tour verlassen hat, hat Phil Collins den Song hunderte Male selbst gespielt.

Diese aktualisierte Version – aufgenommen 1995, aber erst 1999 mit Turn It On Again: The Hits veröffentlicht – schließt den Kreis dieser Geschichte. Und ermöglicht es Gabriel und Collins, ihre gefühlvollen Stimmen in einem zeitgenössischen Arrangement zu vereinen. Der Produzent Trevor Horn unterlegt ihre Stimmen mit subtiler elektronischer Programmierung und wenig anderem. Es wirkt fast wie eine Zusammenarbeit von Peter Gabriel und Phil Collins anstelle eines Genesis-Titels.

Steve Hackett hat sich bekanntermaßen enttäuscht darüber geäußert, dass seine Gitarrenparts zu wenig genutzt wurden. Kleinigkeiten beiseite, „The Carpet Crawlers 1999“ bleibt eine tiefgründige Coda zu einem der einzigartigsten Bögen des Rock.

„Looking for Someone“

„Trespass“, das zweite Genesis-Album, zeichnet sich durch seine reflektierenden 12-saitigen Texturen aus. Aber es wird auch von zwei langen Rock-Epen eingerahmt. Mit seinem heroischen Orgelmuster erhält der von den Fans geliebte Abschluss „The Knife“ den ganzen Ruhm. Aber der Opener ‚Looking for Someone‘ ist der musikalisch abwechslungsreichere der beiden, der sich von einem seelenvollen Flüstern zu einem donnernden Gebrüll entwickelt. Es ist eine kreative Wiedergeburt in sieben nahtlosen Minuten.

„Am I Very Wrong?“

Die Genesis, die auf From Genesis to Revelation präsentiert werden, ist nicht wirklich die Band, die die Fans lieben gelernt haben. Sie waren alle Teenager, als sie ihr Debütalbum aufnahmen. Sie befanden sich noch in der Ausbildung als Musiker und agierten im erdrückenden Pop-Schatten des Produzenten Jonathan King.

Aber Revelations bleibt als historisches Dokument faszinierend, da es subtile Samen des Folk-Prog-Sounds pflanzt, der im folgenden Jahr auf Trespass erblühen sollte. Man braucht nur „Am I Very Wrong?“ zu hören. Eine sanft melodische Ballade, die von üppigem Tony-Banks-Klavier und Anthony-Phillips-Passagen auf der 12-saitigen Gitarre untermalt wird. Der hinreißend altmodische Text („Die Glücksmaschine versucht, mein Lied zu singen“) macht dieses Lied zu einem echten Zeitdokument. Was aber den naiven Charme des Liedes nicht schmälert.

„On the Shoreline“

Kein Genesis-Song spaltet die Hörerschaft mehr als „I Can’t Dance“ aus dem Jahr 1991. Ein kitschiger, für einen Grammy nominierter Ohrwurm mit einem Blues-Rock-Riff und einer Stimmung, die wie für eine Pepsi-Werbung gemacht ist. Aber wie der Rest der dazugehörigen LP, We Can’t Dance, ist auch die luftige B-Seite „On the Shoreline“ auf unironische Weise unterhaltsam.

Wie üblich fühlt sich Phil Collins hier am wohlsten an der kratzigen Spitze seines Stimmumfangs, wo er seine Stimme bis zum Äußersten ausreizt, während Tony Banks‘ Synthesizer wie Nebelschwaden durchdringen.

„The Lady Lies“

…And Then There Were Three ist das schwarze Schaf der Genesis-Diskografie, das sich unbeholfen zwischen der Prog-Blütezeit der Band und ihrer Herrschaft als Stadion-Pop-Superstars einfügt. Das Album brachte zwar ihren Durchbruch in Amerika mit dem Hit „Follow You Follow Me“. Aber der verführerische Glanz dieses Titels überschattete die künstlerischeren Züge von Titeln wie „The Lady Lies“, einer Jazz-Prog-Geschichte über einen übereifrigen Krieger und seine als Dämon getarnte Geliebte. 1978 wurde Genesis zu einem Trio. Aber auch zu einem Power-Trio. Hier ist der endgültige Beweis.

„Twilight Alehouse“

„Ich werde jetzt meinen Trost empfangen“, singt ein verzückter Peter Gabriel auf diesem grüblerischen Kraftpaket, „heraufbeschworen durch die magische Kraft des Weins!“. „Twilight Alehouse“, ein fester Bestandteil der frühen Genesis-Setlisten, wurde während der Foxtrot Sessions aufgenommen, aber aus Platzgründen herausgeschnitten und rutschte schließlich als B-Seite für ihre Durchbruch-Single „I Know What I Like (in Your Wardrobe)“ von 1973 durch.

Die Studioversion ist ein Muss. Aber es lohnt sich auch, diese Live-Aufnahme aus dem Studio, die für das belgische Fernsehen gefilmt wurde, zu erkunden. (Steve Hackett Anfang der Siebzigerjahre hat die Aura eines echten Prog-Rock-Zauberers.)

„Feeding the Fire“

Diese B-Seite des „Invisible Touch“-Hits „Land of Confusion“ ist sogar noch fesselnder als die Single. Mit einer verführerisch düsteren Atmosphäre und einem robusten Refrain. Collins, der sich im „Mama“-Stil die Seele aus dem Leib singt. Das Problem mit Invisible Touch ist, dass es sich stark an neonfarbenem Pop orientiert. Hätte man einen der leichteren Tracks („In Too Deep“) durch „Feeding the Fire“ ersetzt, hätte das Album eine größere Bandbreite erhalten.

„The Dividing Line“

Seien wir ehrlich. Genesis hätten nach We Can’t Dance von 1991, ihrem wahren Schwanengesang, aufhören sollen. Stattdessen schlossen sich Banks und Rutherford nach Collins‘ Abgang neu zusammen, rekrutierten den schottischen Alternative-Rock-Sänger Ray Wilson, um in seine riesigen Fußstapfen zu treten. Oder zumindest in die, die seine Bassdrum kontrollierten. Sie veröffentlichten 1997 Calling All Stations.

Das Album wurde wegen seines schwerfälligen Art-Rock-Stils von vielen kritisiert. Und die Kritiken lagen nicht ganz falsch. Aber jetzt, da sich der Staub der Kritik gelegt hat, ist es einfacher, sich in der großflächigen Textur des Albums zu verlieren. „The Dividing Line“ ist das musikalische Herzstück. Angetrieben von Banks‘ lebhaften Synthesizern und Nir Zidkyahus Collins-artigen Tom-Tom-Schnörkeln.

„Going Out to Get You“

Der bluesige Rocker „Going Out to Get You“ wurde während der Trespass-Ära geschrieben. Ein Highlight der frühen Setlists der Band. Es wurde aber zugunsten des ähnlich harten „The Knife“ aus dem Album herausgelassen. Die einzige bekannte Studioaufnahme ist eine langsamere, groovigere Demoaufnahme, die im August 1969 im Londoner Regent Sound Studio aufgenommen wurde (und auf dem 1998 erschienenen Box-Set Genesis Archive 1967-75 zu finden ist). Sie weicht vom klassischen Genesis-Stil ab. Der faszinierende Klang einer Band im Wandel.

„The Fountain of Salmacis“

Phil Collins und Steve Hackett gaben ihr Genesis-Debüt 1971 mit Nursery Cryme. Aber trotz seiner historischen Bedeutung leidet das Album unter einem flachen Mix und einer mit Füllmaterial aufgefüllten Titelliste. Ungeachtet dessen sind die Höhepunkte der LP unantastbar. Insbesondere der oft übersehene Schluss „The Fountain of Salmacis“.

Dieses triumphale Epos, das vom gesamten frühen Quintett mitkomponiert wurde, taucht in die griechische Mythologie ein und erstreckt sich bis in jazzige Atmosphären. Der größte Gänsehautmoment ist jedoch Tony Banks‘ Eröffnungsmelodion-Wirbel. Ein definitives Souvenir für die Prog-Rock-Zeitkapsel.

„The Cinema Show“ (‚Seconds Out‘ Live Version)

Der Schlagzeuger Bill Bruford ist der einzige Mensch, der bei allen drei großen Prog-Rock-Bands – Yes, King Crimson und Genesis – mitgewirkt hat. Und der Auftritt mit Genesis kam fast wie ein nachträglicher Einfall zustande. 1976, frisch von den Aufnahmen seines Gesangsdebüts auf Genesis‘ A Trick of the Trail, lud Phil Collins Bruford ein, bei der Jazz-Fusion-Nebenband Brand X mitzumachen. Nachdem er erwähnt hatte, dass er einen Ersatz-Live-Schlagzeuger für Genesis finden müsse, bot Bruford beiläufig seine Dienste für die kommende Tour an.

Bruford blieb nur für eine Tour dabei. Er wurde 1977 durch den ehemaligen Frank-Zappa-Schlagzeuger Chester Thompson ersetzt. Aber sein experimenteller Stil hauchte der Setlist der Band neues Leben ein. Wie auf ihrer Live-LP Seconds Out von 1977 zu hören ist. Das Herzstück des Albums ist eine schwindelerregende Version von „The Cinema Show“ (aufgenommen im Pavillon de Paris am 23. Juni 1976), die durch das perkussive Peitschenschlagen des Gesellen verankert wird.

„Keep It Dark“

Die Abacab-Kuriosität „Keep It Dark“ schaffte es 1981 in die britischen Charts. Aber in Amerika wurde die Single nicht veröffentlicht. Eine verständliche Entscheidung, da sie in einem unruhigen Takt gehalten ist und keinen klaren Refrain hat.

Aber der von Tony Banks komponierte Song geht einem trotzdem unter die Haut, wenn Phil Collins über einem nervigen Gitarrenriff und einem Drumloop die Grenzen seines Falsetts auslotet. Banks hat „Keep It Dark“ immer beschützt. Insbesondere den Text, der die Geschichte eines Mannes erzählt, der von Außerirdischen entführt und in eine friedliche Welt gebracht wird. Nur um dann mit einem verrückten Geheimnis auf die Erde zurückgeworfen zu werden.

„Get ‚Em Out by Friday“

Es ist leicht zu erkennen, welche Genesis-Texte von Peter Gabriel geschrieben wurden. Die meisten Beiträge des Frontmanns sind konzeptionell ausgefallen. Und überschreiten oft die Grenzen der Wörter pro Minute beim Rocksingen. „Get ‚Em Out By Friday“ aus dem Album Foxtrot von 1972 erzählt die skurrile Science-Fiction-Geschichte von Genetic Control, einer Gruppe, die die „humanoide Größe“ reguliert, um mehr Menschen in Wohnkomplexe unterzubringen.

Aber wie bei Genesis aus der Progressive-Rock-Ära üblich, sind die Worte nicht allzu wichtig. Die wahre Stärke des Titels liegt in seinem dynamischen Zusammenspiel. Gabriels kehliger Schrei. Tony Banks‘ sengendes Orgelspiel. Mike Rutherfords galoppierender Bass.

„One for the Vine“

Tony Banks hat Wind & Wuthering immer als eines seiner Lieblingsalben von Genesis angesehen. Was verständlich ist, da es von Keyboard-lastigen Stücken dominiert wird. Das zehnminütige „One for the Vine“ wurde zu einem Live-Kraftpaket, das während der Tourneen der Band zwischen 1977 und 1980 häufig gespielt wurde und sogar auf Three Sides Live auftauchte.

Aber die Originalversion ist die wesentlichste. Banks führt die Band durch endlose musikalische Wechsel. Von einer romantischen Klavierballade, die den Song eröffnet, über einen bizarren Percussion-Breakdown bis hin zu einem an Disco grenzenden Groove. Es ist der anspruchsvollste Genesis-Song aus der Zeit nach Gabriel.

„Driving the Last Spike“

Ab 1991 teilte Phil Collins seine Zeit zwischen Genesis und seiner äußerst erfolgreichen Solokarriere auf. Dieses Rezept funktionierte auf kreativer und persönlicher Ebene. Es gab auch den beiden anderen Mitgliedern die Möglichkeit, an anderen Projekten zu arbeiten. Mike Rutherford mit Mike + the Mechanics, Tony Banks mit seinen obskuren Soloalben. Und danach stieg man mit einer sauberen Weste wieder in die Band ein. We Can’t Dance ist das letzte Album, das Genesis in der Trio-Besetzung aufgenommen hat. Und es ist mit Abstand ihre am meisten unterschätzte Sammlung von Songs.

Obwohl es oft wegen seiner Hits (die religiöse Satire „Jesus He Knows Me“, der alberne Blues-Rock-Ausrutscher „I Can’t Dance“) in Erinnerung bleibt, enthält die LP auch eine Handvoll ausgedehnter Art-Rock-Epen. Darunter das zehnminütige „Driving the Last Spike“. Die von Collins geschriebenen Texte erzählen die tragische und triumphale Geschichte der britischen Eisenbahnarbeiter des 19. Jahrhunderts. Aber der Frontmann dominiert auch in anderen Bereichen, liefert eine seiner aggressivsten Gesangsdarbietungen. Und schlägt sein Schlagzeug zu Brei.

„The Brazilian“

Das vielleicht größte Verbrechen der Achtzigerjahre im Fernsehen ist, dass dieses schräge, Grammy-nominierte Instrumentalstück nicht als Titelmusik für ein Krimidrama diente. „The Brazilian“ mit seinen schmetternden Synthesizer-Linien und dem mechanischen Tom-Tom-Gepolter ist ein seltsamer Abschluss für Genesis‘ radiotauglichste LP, Invisible Touch von 1986. Einige Kritiker hielten es für ein Zugeständnis an die eingefleischten Prog-Fans der Band. Ein Hauch von Art-Rock-Mystik als Ausgleich für die glatte Sensibilität von Balladen wie ‚In Too Deep‘. Infolgedessen schreiben viele Fans dieses verborgene Juwel ab, ohne ihm eine faire Chance zu geben.

„Naminanu“

Das instrumentale „Naminanu“ ist der nervigste Ohrwurm in der Diskografie von Genesis. Es wurde für Abacab aufgenommen. Aber nicht in die endgültige Titelliste aufgenommen, sondern als B-Seite für „Keep It Dark“. Aber die Band hatte ursprünglich große Pläne für den Titel. Und plante ihn als Eröffnungsstück einer „Dodo/Lurker“-Suite (zu der auch das verworfene „Submarine“ gehört hätte).

Da Genesis sich bereits von Langform-Epen entfernten, war es stilistisch sinnvoll, diesen Titel auf dem Schneideboden zu belassen. Außerdem klingt „Naminanu“ mit seinen neonhellen Synthie-Stichen und dem plappernden Hook allein schon großartig.

„Happy the Man“

„Happy the Man“ ist eine der echten Kuriositäten im Genesis-Katalog. Dieses einfache, flötengetriebene Folk-Pop-Liedchen kam 1972 heraus. Im selben Jahr wie Foxtrot, eines ihrer ambitioniertesten Prog-Rock-Alben. Die Ursprünge des Liedes sind etwas unklar. Einige Genesis-Historiker behaupten, es sei während der Trespass Ära geschrieben und live aufgeführt worden, als der ursprüngliche Gitarrist Anthony Phillips noch in der Band war. Unabhängig davon ist es im 21. Jahrhundert trotz seiner charmanten Mitsing-Atmosphäre weitgehend in Vergessenheit geraten.

Interessante Tatsache: Die obskure Prog-Band Happy the Man aus den späten Siebzigern benannte sich nicht nach dem Song, obwohl sie große Genesis-Fans waren (und sogar ein Cover von „Watcher of the Skies“ in ihr frühes Live-Repertoire aufnahmen). Die Gruppe half Gabriel sogar dabei, einige grobe Ideen für sein erstes Soloalbum zu entwickeln. Obwohl er sich schließlich dafür entschied, andere Musiker zu engagieren.

„Evidence of Autumn“

Gitarrist Steve Hackett verließ Genesis 1977 nach der Wind & Wuthering-Tournee. Das verbleibende Trio (Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks) hatte Schwierigkeiten, auf dem lauwarmen … And Then There Were Three des nächsten Jahres kreativ Fuß zu fassen. Aber sie erholten sich in großem Stil mit Duke aus den 1980er Jahren. Ein kohärenterer Satz von Songs, der Virtuosität und Zugänglichkeit in Einklang brachte.

„Evidence of Autumn“ ist eine Ballade mit verträumtem Blick, die von Banks‘ üppigen Keyboards angetrieben wurde. Sie wurde während der Sessions aufgenommen, aber beiseitegeschoben. „Evidence of Autumn“ wurde B-Seite des Pop-Klassikers „Misunderstanding“ und rundete den ursprünglichen Studioabschnitt von Three Sides Live aus dem Jahr 1982 ab. Es handelt sich um eine klassische Banks-Komposition, die auf einer täuschend komplexen Akkordstruktur und einer gewundenen, gewinnenden Gesangsmelodie aufbaut.

„You Might Recall“

Dieser unterschätzte Song ist ein Überbleibsel aus den fruchtbaren Abacab-Sessions und zeigt Phil Collins, wie er über verlorene Liebe über einem agilen, treibenden Groove singt. „You Might Recall“ erschien 1982 auf zwei Veröffentlichungen, dem Album Three Sides Live und der EP 3×3.

Aber es ist schwer zu verstehen, warum es nicht auf Abacab landete. Es ist einer der musikalisch markantesten Tracks dieser Ära. Dominiert von Mike Rutherfords funky Bassspiel und einer emotionalen Gesangsdarbietung, die Collins‘ Stimme in der Aufnahmekabine wahrscheinlich stark beanspruchte.