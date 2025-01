Bono hat am Samstag im Weißen Haus von Präsident Joe Biden die Presidential Medal of Freedom erhalten. Im Rahmen einer Zeremonie, bei der auch Denzel Washington, Michael J. Fox, Bill Nye the Science Guy und andere geehrt wurden.

„Danke, Präsident Biden. Frontmänner sind nicht bescheiden, aber heute war ich es“, schrieb Bono nach der Verleihung der Medaille in den sozialen Medien.

„Rock ’n‘ Roll hat mir meine Freiheit gegeben. Und damit das Privileg, mit denen zusammenzuarbeiten, die so viel härter für ihre Freiheit kämpfen mussten. Und ich möchte es für meine Bandkollegen tun. Edge, Adam und Larry. Ohne die ich nie meine Stimme gefunden hätte.“

U2 auf X:

Anlässlich der Verleihung der höchsten zivilen Auszeichnung der USA verfasste der Sänger außerdem einen Gastkommentar für The Atlantic , in dem er über die Verbindung zwischen Musik und dem Streben nach Freiheit schrieb.

„Freiheit ist ein Wort, das in Rock’n’Roll-Songs mit peinlicher Häufigkeit auftaucht“, schrieb Bono und nannte Bob Dylans ‚Chimes of Freedom‘ als ein bemerkenswertes Beispiel.

Hier erhält Bono die „Presidential Medal of Freedom“ von Joe Biden:

„Der Grund, warum ich mich heute auf diese glitschige Seifenkiste namens „Freiheit“ begebe, ist, dass ich eine Präsidentenmedaille mit diesem Namen erhalte. Eine Ehre, die ich hauptsächlich für die Arbeit anderer, darunter meiner Bandkollegen und unserer Mitaktivisten, erhalte. Und das hat mich wieder zum Nachdenken über das Thema angeregt. Wenn wir Rockstars über Freiheit sprechen, meinen wir damit eher Libertinismus als Befreiung. Aber als wir im Irland der 1960er-Jahre aufwuchsen, hatte auch Letzteres seinen Platz. Wir waren verrückt nach Freiheiten, die wir nicht hatten. Politische Freiheit, religiöse Freiheit und (ganz sicher) sexuelle Freiheit.“

„Rock ’n‘ Roll versprach eine Freiheit, die nicht eingedämmt oder zum Schweigen gebracht werden konnte. Eine internationale Sprache der Befreiung. Die Freiheitslieder der Folksänger wurden elektrisch. Die verschlüsselten Botschaften der Gospelmusik erblühten in Funk und Soul. Sogar Disco versprach Emanzipation“, schrieb Bono.

„Bei U2 wollten wir, dass unser Song ‘Pride (In the Name of Love)“ so klingt wie die Freiheit, für die wir uns in unserer Arbeit mit Amnesty International einsetzen. So unerträglich waren wir.“

Aktivist gegen AIDS und Armut

Mit der Ehrung von Bono würdigte das Weiße Haus „den Frontmann der legendären Rockband U2 und einen wegweisenden Aktivisten gegen AIDS und Armut. Er brachte Politiker aus gegnerischen Parteien zusammen, um das AIDS-Programm PEPFAR der Vereinigten Staaten ins Leben zu rufen. Und ist Mitbegründer der Kampagnenorganisationen ONE und (RED).“

Zu den weiteren Empfängern im Weißen Haus am Samstag gehörten Hillary Clinton, die Lakers-Legende Earvin „Magic“ Johnson, der Fußballstar Lionel Messi, die Vogue-Redakteurin Anna Wintour, George Soros, der Designer Ralph Lauren, der Koch Jose Andres und die Naturschützerin Jane Goodall.

„Präsident Biden ist der Ansicht, dass großartige Führungspersönlichkeiten den Glauben bewahren, jedem eine faire Chance geben und Anstand über alles andere stellen“, hieß es am Samstag in einer Erklärung des Weißen Hauses.

„Diese neunzehn Personen sind großartige Führungspersönlichkeiten, die Amerika und die Welt zu einem besseren Ort gemacht haben. Sie sind großartige Führungspersönlichkeiten. Weil sie gute Menschen sind, die außergewöhnliche Beiträge für ihr Land und die Welt geleistet haben.“