Exklusive Trailer-Premiere: „Spider Murphy Gang – Glory Days of Rock’n‘Roll“

Nach ihren Konzerten zum 40. Jubiläum der Spider Murphy Gang ist die Band immer noch sehr gefragt. Während Sänger und Bassist Günther Sigl und Gitarrist Barny Murphy von Konzert zu Konzert reisen, lassen sie ihre Karriere in einem neuen Film Revue passieren. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, erinnert sich die Band zurück an die Anfänge in Schwabinger Clubs, ihren nationalen Durchbruch mit „Skandal im Sperrbezirk“ und die verrückte Zeit danach an der Spitze der Charts, gefolgt von Höhen und ebenso vielen Tiefen.

Derweil versucht Barny den Weggefährten Günther davon zu überzeugen, über seinen Schatten zu springen und endlich auch wieder einen neuen Song einzuspielen. Der weigert sich standhaft – dabei hat er doch längst eine Spitzennummer in der Tasche: „Glory Days of Rock ’n’ Roll“…

Zu bayerischem Rock’n’Roll tanzte Anfang der Achtziger im Fieber der Neuen Deutschen Welle die ganze Republik. Regisseur Jens Pfeifer („Phoenix in der Asche“) heftet sich an die Fersen der Münchner Band und kommt ihnen so nah wie keiner zuvor: Anhand von teilweise noch nie gesehenem Archivmaterial und neuen, sehr intimen Interviews mit allen Protagonisten gewährt er mit seinem Porträt einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen.

Kooperation

„Spider Murphy Gang – Glory Days of Rock’n‘Roll“ kommt am 04. Juli 2019 in den Kinos. ROLLING STONE zeigt exklusiv als erstes deutsches Medium den Trailer zum Film.