Fans schicken Parkinson-erkrankten Morten Harket Grüße zum Geburtstag

Morten Harket feiert am 14. September seinen 66. Geburtstag. In den sozialen Netzwerken gratulieren ihm Fans aus aller Welt – und schicken dem an Parkinson erkrankten a-ha-Sänger nicht nur Glückwünsche, sondern auch aufmunternde Botschaften und teilen persönliche Erinnerungen.

Morten Harket hat Geburtstag: Fans erinnern sich

„Happy Birthday Morten, ich kann kaum glauben, dass es genau vor 40 Jahren war, dass ich endlich eine Kopie von ‚Take on Me‘ in den Händen hielt“, schreibt eine Userin. „Deine Musik hat mir durch harte Zeiten geholfen – ich hoffe, dass dir die Liebe deiner Fans nun dasselbe gibt.“ Ein anderer Fan erinnert sich: „Meine erste Begegnung mit a-ha war ‚Blood That Moves the Body‘, damals lief das Lied in Indien rauf und runter. Bitte mache weiter Musik – God bless!“

Morten Harket hat Geburtstag: Gute Wünsche von allen Seiten

Besonders poetisch wird eine Nutzerin, die Platon zitiert: „‚Musik ist für die Seele, was Gymnastik für den Körper ist.‘ In Kombination mit deiner Stimme wird sie zu Heilung, Trost, Freude. Danke, großzügiger und empathischer Mann. Einen glücklichen Geburtstag im Kreise deiner Liebsten – wir senden dir unsere ganze Zuneigung.“ Auch Aya Yamada aus Japan sendet emotionale Worte: „Deine Musik und Worte haben mich immer ermutigt und begleitet. Ich werde deine Worte weiter beherzigen: ‚Finde heraus, wer du sein willst – ein Prozess, der jeden Tag neu sein kann.‘ Ich hoffe von Herzen, dass Mortens Tage friedlich sind und voller Kraft.“

Andere Fans teilen ganz persönliche Erinnerungen: „The Sun Always Shines on TV war mein Choreografie-Song auf meiner Quinceañera-Feier in Mexiko“, schreibt eine Frau. „‚Hunting High and Low‘ begleitete meine Reisen durch die Fjorde Norwegens, als ich zwölf war“, erinert sich ein Fan. „Später gab mir deine Solomusik während der Pandemie neue Hoffnung. Du bist nicht nur ein großartiger Musiker, sondern auch ein hilfsbereiter, mitfühlender Mensch“, erinnert sich ein anderer und wünscht Morton Harket alles Gute zum Geburtstag.

Statement zu Parkinson-Diagnose

Im Juni 2025 machte Morten Harket öffentlich, dass er an Parkinson leidet. In einem Interview mit seinem Biografen Jan Omdahl erzählte der Sänger, wie er mithilfe moderner Therapien wie tiefer Hirnstimulation (DBS) seinen Alltag meistert. Medikamente, Elektrostimulation, Schlaf und Ernährung müssten täglich neu austariert werden. Besonders seine Stimme sei von der Erkrankung betroffen – derzeit verspüre er keinen Wunsch zu singen, ein neues a-ha-Album oder eine Tournee stehe daher nicht an. „Ich nutze, was noch funktioniert“, zitierte Harket die Haltung seines 94-jährigen Vaters.