Hält Morten Harket den Rekord für die am längsten gehaltene Note?

Die Frage, ob Morten Harket von A-ha den Rekord für die am längsten gehaltene Note in einem Popsong hält, ist eine spannende und oft diskutierte. Sein Gesangsstil und seine Stimmkontrolle haben ihn zu einem der bekanntesten, wenn auch nicht meistgelobten Sänger der Popgeschichte gemacht (A-ha gelten halt leider nicht als cool). Besonders bekannt ist seine Gesangsarbeit für das Lied „Summer Moved On“ aus dem Jahr 1999. Darin hält er eine Note für 20,2 Sekunden.

Morten Harkets Leistung in „Summer Moved On“

Der Song „Summer Moved On“ wurde für das Comeback von a-ha nach einer siebenjährigen Pause geschrieben. Während der Aufnahme kam Morten Harket auf die Idee, eine besonders lange Note zu halten – und das tat er. Bei Minute 2:35 des Songs setzt er das Wort „ask“ an und hält es bis 2:55, insgesamt 20,2 Sekunden.

Diese Leistung ist herausfordernd, da die Note mit einer gleichmäßigen Lautstärke und Klangfarbe gehalten wird. Dabei nutzt Harket eine Technik, die sich „Circular Breathing“ nennt, jedoch auf eine Art, die ohne künstliche Atemtechniken auskommt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gibt es längere gehaltene Noten in der Musikgeschichte?

Obwohl Morten Harket oft als Rekordhalter im Pop-Bereich genannt wird, gibt es einige andere Künstler, die ebenfalls sehr lange Noten gehalten haben.

1. Bill Withers – „Lovely Day“ (1977) – 18 Sekunden

Bill Withers hält in „Lovely Day“ aus dem Jahr 1977 eine Note für 18 Sekunden. In der letzten Wiederholung des Refrains hält er das Wort „day“ mit Atemkontrolle und konstanter Intonation.

2. Axl Rose – „Don’t Cry“ (1991) – ca. 24 Sekunden

Guns N’ Roses-Frontmann Axl Rose hält in „Don’t Cry“ eine Note für etwa 24 Sekunden. Allerdings gibt es hierbei eine kleine Besonderheit: Die Note hat eine leichte Modulation und schwankt in der Lautstärke, was sie etwas weniger stabil erscheinen lässt als die von Harket oder Withers. Von daher: Vorteil Rekordhalter Harket.

3. Freddie Mercury – „Somebody to Love“ (1976) – ca. 19 Sekunden

Queen-Sänger Freddie Mercury hält in „Somebody to Love“ eine Note für ungefähr 19 Sekunden.

Warum ist Morten Harkets Note so bemerkenswert?

Obwohl es andere Sänger gibt, die ebenfalls lange Noten gehalten haben, bleibt Morten Harkets Leistung in „Summer Moved On“ aus mehreren Gründen im Fokus.

Klarheit und Stabilität – Während viele Sänger eine lange Note mit Vibrato oder Lautstärkeänderungen halten, bleibt Harkets Ton über die gesamte Dauer gleichmäßig, klar und stabil.

Live-Wiederholungen – Morten Harket hat die gleiche Leistung auch live mehrfach wiederholt, was zeigt, dass es keine Studiomanipulation war.

Wurde Morten Harkets Rekord offiziell anerkannt?

Obwohl Morten Harket oft als der Sänger mit der am längsten gehaltenen Note im Pop-Bereich bezeichnet wird, gibt es keine offizielle Guinness-Weltrekord-Anerkennung dafür. Der Guinness-Weltrekord für die längste gesungene Note gehört Opernsängern, nicht einem Popsänger. Wobei die Quellenlage hier uneindeutig ist.

Hält Morten Harket den Rekord?

Wenn es um eine lange, klare, stabil gehaltene Note in einem Popsong geht, dann ist Morten Harket definitiv einer der absoluten Rekordhalter. Auch wenn es einzelne Fälle von längeren Noten in der Musik gibt (z. B. Axl Rose), bleibt seine Leistung in „Summer Moved On“ einzigartig, weil sie ohne sichtbare Atemhilfe intoniert und mehrfach live wiederholt wurde.