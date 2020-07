Festival für Festivals: Miteinander füreinander

In seiner Radiosendung knöpfe sich Bruce Springsteen die US-Regierung vor und appellierte an seine Hörer, wählen zu gehen.

Eigentlich wollte Bruce Springsteen in seiner Radioshow „From My Home To Yours” bei SiriusXM nur ein paar sommerliche Songs spielen. Doch die andauernde Corona-Krise verleitete ihn dazu, seine Pläne zu ändern. Stattdessen sprach er über die Gesundheit der Amerikaner. In der aktuellen Folge, die den Titel „From My Home To Yours...Volume 6: Down to the River to Pray” trägt, teilte der 70-Jährige seine Gedanken zu der aktuellen Gesundheitssituation und der fehlenden Reaktion der US-Führungskräfte mit. Donald Trump, Bruce Springsteen und der Jüngste Tag „Angesichts der mehr als 100.000 Amerikaner, die in den letzten Monaten gestorben sind, und der nichtssagenden, beschämten…