In einer Videobotschaft äußerte sich Queen-Gitarrist Brian May zur aktuellen Corona-Pandemie – und kritisierte das Krisenmanagement des britischen Premierminister Boris Johnson.

Zuhause bleiben, um Leben zu retten: Diese Strategie in Zeiten der Corona-Pandemie propagiert auch Queen-Gitarrist Brian May in einer neuen Videobotschaft. Die Gelegenheit nutzt der 72-Jährige auch für eine fundamentale Kritik am Krisenmanagement des britischen Premierministers Boris Johnson. „Endlich haben wir ernsthafte Maßnahmen im Vereinigten Königreich. Aber Leute, wartet NICHT darauf, dass Mister Johnson euch sagt, dass ihr eure körperlichen sozialen Interaktionen soweit wie möglich auf NULL reduzieren sollt. Macht es JETZT“, schreibt May in der Caption zum Video, das er auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte. Der Grund für Mays Kritik an Johnson Im Rahmen der grassierenden COVID-19-Pandemie hatte sich Großbritannien…