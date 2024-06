Rod Stewart live in Berlin: Tickets, Setlist und Anfahrt

Auf der „One Last Time“-Tour spielt Rod Stewart Hits aus seiner 50-jährigen Musikkarriere. Während seiner Reise durch Europa macht der 78-Jährige seit Mai mehrere Stopps in Deutschland. Nachdem der Rocker bereits in diversen Städten wie Hannover, Stuttgart, Nürnberg, Mönchengladbach und Leipzig Gigs spielte, wird er nun am Samstag (15. Juni) auf die Bühne der Berliner Uber Arena steigen. Alle wichtigen Infos dazu gibt es hier.

Tickets

Tickets für Rod Stewarts Konzert in Berlin sind restlos ausverkauft. Allerdings können Fans Konzertkarten über die Resale-Plattform Ticketmaster erwerben. Hier verkaufen Fans ihre Tickets weiter, deshalb können die Preise von den Originalpreisen abweichen. Abhängig von der Lage des Sitzplatzes kosten die Tickets zwischen 115 Euro und 305,50 Euro.

Start des Konzerts

Der Gig soll um 20 Uhr starten und bis 23 Uhr gehen. Besucher:innen können allerdings bereits ab 18 Uhr in die Arena hinein.

Support & Setlist

Ob Rod Stewart eine Vorband haben wird und um wen es sich handelt, ist bislang unbekannt. Vorher spielte der Sänger auf seinem Konzert in Mönchengladbach eine Mischung aus seinen eigenen Klassikern und Cover anderer Bands, die wahrscheinlich in Berlin ähnlich sein wird:

Just Can’t Get Enough (Depeche Mode song) (Short Intro)

Scotland the Brave

Addicted to Love (Robert Palmer cover)

You Wear It Well

Ooh La La (Faces song)

It’s a Heartache (Bonnie Tyler cover)

Tonight I’m Yours (Don’t Hurt Me)

Forever Young (Rod Stewart first wardrobe change)

Passion

Baby Jane

The First Cut Is the Deepest (Cat Stevens cover)

I Don’t Want to Talk About It (Crazy Horse cover)

Maggie May

I’d Rather Go Blind (Etta James cover)

Young Turks

Downtown Train (Tom Waits cover)

I’m So Excited (The Pointer Sisters cover)

Handbags and Gladrags (Mike d’Abo cover)

Tonight’s the Night (Gonna Be Alright)

You’re in My Heart (The Final Acclaim)

Have I Told You Lately (Van Morrison cover)

Lady Marmalade (The Eleventh Hour cover)

It Takes Two (Kim Weston cover)

Some Guys Have All the Luck (The Persuaders cover)

One More Time

Anfahrt & Parken

Uber Arena – Adresse

Uber Arena

Mercedes-Platz 1

10243 Berlin

Öffentliche Verkehrsmittel

Für die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bieten sich mehrere Optionen an. Die S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75, S9, S85 und S75 bringen einen alle bis zur Haltestelle Warschauer Straße, von der die Uber Eats Music Hall zu Fuß nur in wenigen Minuten zu erreichen ist. Alternativ fahren auch die U-Bahnen U1 und U3 oder die Buslinien 347 und 300 zur selben Haltestelle. Ansonsten kann auch die Tram M10 und M13 bis zu Revaler Straße oder zur Warschauer Straße genommen werden.

Mit dem Auto

Durch die zahlreichen Möglichkeiten und die Lage der Halle bieten sich die öffentlichen Verkehrsmittel am besten an. Bei der Anfahrt mit Auto sollte der innerstädtischen Beschilderung nach Friedrichshain und anschließend zum Uber Platz gefolgt werden. Zwar gibt es bei der Uber Eats Music Hall ein Parkhaus, in der man für einen Stundentarif in Höhe von drei Euro einen Platz ergattern kann, doch sind die Kapazitäten begrenzt.