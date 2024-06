Die Toten Hosen traten im September 1992 zum ersten Mal in Argentinien auf. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums kehrten die gebürtigen Düsseldorfer 2022 für mehrere Gigs in die argentinischen Hauptstadt zurück. Ursprünglich zu Trainingszwecken aufgenommen, entschied sich die Band nun, das Material doch in Form eines neuen Live-Albums am 21. Juni 2024 zu veröffentlichten.

Ein Live-Album mit den Highlights der Konzerte

„Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen live in Argentinien“ beinhaltet auf 20 Songs Mitschnitte von diversen Konzerten in Argentinien. Darunter sind nicht nur Toten-Hosen-Klassiker wie „Pushed Again“ und „Bonnie & Clyde“ vertreten, sondern auch spanischsprachige Songs. Schließlich gaben die Toten Hosen auch Coverversionen von „Iván fue un comunista“, „Uno, Dos Ultraviolento“ und „Represión“ von den Punkbands Los Violadores und Pilsen zum Besten.

Ebenfalls im Set enthalten ist der Track „Más allá del bien y del mal“, der vom Pilsen-Frontmann Pil Trafa verfasst worden ist und der erste Vorgeschmack auf die neue Live-Platte der Toten Hosen darbietet. Inhaltlich verwendet das Werk Metaphern zur Brutalität der argentinischen Militärdiktatur. Diese entstand 1976 nach einem Putsch gegen die demokratische Regierung unter María Estela Martínez de Perón und hielt bis 1983 an. „Más allá del bien y del mal“ erschien ursprünglich 2005 und referiert mit dem Titel auf Friedrich Nietzsches Werk „Jenseits von Gut und Böse“.

Als zweite Single-Auskopplung veröffentlichten die Toten Hosen ebenfalls einen Track auf Spanisch. Hierbei handelt es sich um den Klassiker „Ya No Sos Igual“ der argentinischen Punkrock-Band Dos Minutos. Der Frontmann Mosca trat auch gemeinsam mit den deutschen Rockern in Buenos Aires auf und arbeitete später mit ihnen und dem Rapper Trueno an einer neuen Version des Songs. Dabei gibt das dazugehörige Musikvideo einen Einblick in das gemeinsame Konzert.

Am Freitag (7. Juni) folgte der dritte Song „Freunde“ aus dem kommenden Album. Ursprünglich 2004 von den Toten Hosen veröffentlicht, folgt nun eine Live-Version des Stückes. Grundgedanke sei ,die Freundschaft zwischen der deutschen Punkrockband und Argentinien hervorzuheben.

Die Doppel-LP „Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen live in Argentinien“ wird auf zwei 180g-Vinyl-Scheiben erscheinen, die auf 10.000 Stück limitiert sind. Die Platte wird ebenfalls als CD mit einem 28-seitigem Booklet zu kaufen oder online zum Streamen sein.

Hier die vollständige Trackliste von „Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen live in Argentinien“:

1. Alle sagen das

2. Auswärtsspiel

3. Altes Fieber

4. Bonnie & Clyde

5. Más allá del bien y del mal

6. Reisefieber

7. Cokane in my brain

8. Du lebst nur einmal

9. Schön sein

10. Pushed again

11. Iván fue un comunista

12. Uno, dos ultraviolento

13. Wünsch Dir was

14. Hier kommt Alex

15. Strom

16. First Time

17. Ya no sos igual

18. Freunde

19. Viva la revolution

20. Represión