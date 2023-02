„Fish People“: Kate Bush irritiert mit Fantasy-Grafik – kommt ein neues Album?

Ein gezeichneter Fisch mit Armen und Beinen – dieses Bild verzückt seit dem heutigen Mittwoch (22. Februar) die Facebook-Fangemeinde von Kate Bush. Das Motiv ziert den Hintergrund ihrer offiziellen Seite. Es trägt die Bezeichnung „Fish People“. Anhänger der Sängerin deuten das als Indiz dafür, dass bald ein neues Album mit diesem Titel erscheint. Es wäre das erste Studiowerk der 64-Jährigen seit „50 Words for Snow“ von 2011.

„I just know that something good is gonna happen!“, schreibt einer auf Facebook. „Tolles Logo! Wie wäre es jetzt mit einem neuen Album?“, schreibt ein anderer. Auch ihre richtige Website schmückt die Fantasy-Kreatur.

Leider scheint alles nur halb so wild zu sein. Neue Musik ist nicht zu erwarten. Hinter „Fish People“ verbirgt sich Kate Bushs eigenes Label, gegründet 2011. Auf ihrer Homepage steht – etwas versteckt – bereits die Ankündigung, dass ihre zehn Studioalben den Vertrieb wechseln – es sich bei der „Fischmenschen“-Angelegenheit also um eine Branchen-News handelt. Aber: Klein vermerkt findet sich auch der Hinweis, dass ihr erfolgreichstes Werk, „Hounds of Love“ von 1985, „später im Jahr“ in Form einer „speziellen Präsentation“ neu aufgelegt wird. Immerhin!