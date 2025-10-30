Fleetwood Mac: Kommt die Reunion zum „Rumours“-Jubiläum?

Es scheint, als sei die gefrorene Liebe aufgetaut. Stevie Nicks und Lindsey Buckingham waren in der Sendung „Song Exploder“ zu Gast, um über die Entstehung von „Frozen Love“ zu sprechen – und es scheint, als würden die beiden wieder miteinander reden.

Die Ex-Partner und Bandkollegen reflektierten in offenbar getrennten Interviews über den Titel, der auf dem neu aufgelegten Album Buckingham Nicks veröffentlicht wurde. Nicks gibt jedoch in ihrem Teil des Interviews zu, dass die beiden wieder freundschaftlich miteinander umgehen.

Während sie sich an den Moment ihrer Begegnung im Jahr 1966 erinnern, als sie Schüler an der Menlo-Atherton High School in der Bay Area waren, sagte Nicks: „Lindsey und ich haben gestern Abend darüber gesprochen. Für uns scheint das alles wirklich wie gestern zu sein.“

Die ersten Jahre: Von der Highschool zu Fritz

Nicks und Buckingham beschreiben ihre Entstehungsgeschichte, als sie an einem Jugendtreffen teilnahmen und Nicks Buckingham bei California Dreamin’ unterstützte. Doch sie lernten sich erst ein paar Jahre später offiziell kennen, als sie der Band Fritz beitraten.

Mit Fritz hatten sie Erfolg als Vorgruppe von Jimi Hendrix und Janis Joplin, doch Produzent Keith Olsen sagte ihnen, dass sie als Duo erfolgreicher sein würden. „Keith hat uns sehr unterstützt, aber Fritz hat nie einen Plattenvertrag bekommen“, erinnert sich Buckingham. Nicks fügt hinzu, dass das für sie „erschreckend“ war. „Wir liebten diese Jungs. Wir waren also überhaupt nicht glücklich darüber, aber wir konnten nichts tun … Es war unsere erste große Enttäuschung in der Musikbranche.“

Doch Nicks blickt auch mit Dankbarkeit zurück: „Es war eine Einladung zu etwas Großem, und wir beide wussten das.“

Nicks sagt, dass sie und Buckingham wahrscheinlich nicht zusammengekommen wären, wenn sie Fritz nicht verloren hätten. „Es hat uns zusammengebracht, weil wir einfach keine Lösung finden konnten“, sagte sie. „Und dann haben wir uns ineinander verliebt, und das war’s.“

Sie machten sich daran, Buckingham Nicks zu schreiben, und reflektierten über die Entstehung des letzten Titels, Frozen Love.

„Frozen Love“: Eine moderne Tragödie

„Der Song handelt von zwei Menschen, die sich liebten, die viele Unterschiede hatten und die Welt etwas anders sahen, aber diese Beziehung hatten, die wie ein Geschenk schien“, sagte Nicks. „Ich stelle mir das gerne wie Wuthering Heights oder Great Expectations vor – eine moderne Liebesgeschichte, eine Tragödie. Denn niemand liebt wirklich fröhliche Songs. Ich jedenfalls nicht, und Lindsey auch nicht.“

Nachdem der Song geschrieben war, gab Nicks ihn Buckingham, damit er daran arbeiten konnte. Buckingham ergänzte: „Ich glaube nicht, dass sie meinen Input in dieser Hinsicht brauchte, genauso wenig wie ich ihren Input in Bezug auf die Produktion oder die Instrumente. Sie verstand, dass ich Dinge für sie umwandelte, und ich verstand, dass ich ohne den wunderschönen Kern, den sie mir gegeben hatte, nichts umwandeln hätte können.“

„Unsere Beziehung war ein Auf und Ab, ein Auf und Ab, ein Auf und Ab und schwierig, aber gleichzeitig fantastisch“, sagte Nicks. „Und was wir taten, war so fantastisch, dass es sich lohnte, die Prüfungen und Schwierigkeiten einer schwierigen Beziehung in Kauf zu nehmen.“

Nicks scherzte auch, dass die Zeile „Hate gave you me for a lover“ unbeabsichtigt war und ursprünglich als „Fate gave you me for a lover“ geschrieben wurde. „Wenn ich mich selbst diese Zeile singen höre, klingt es, als würde ich ‚Hass‘ sagen“, sagte sie. „Das ist nicht gut. Es tut mir leid, Lindsey. Ich rufe ihn später an.“

Der Weg zu Fleetwood Mac

Buckingham Nicks war ein kommerzieller Flop – aber es wurde ihre Eintrittskarte zu Fleetwood Mac. Die Song Exploder-Folge endet damit, dass Buckingham sich an den Moment erinnert, als er bei Sound City war und Frozen Love aus dem Studio dröhnen hörte.

„Ich dachte: ‚Was zum Teufel?‘“, sagte er. „Also öffnete ich die Tür und ging hinein. Ich sah diesen großen Kerl, der dort stand und ‚Frozen Love‘ hörte, und er rockte einfach zu diesem Song. Und ich dachte: ‚Was ist hier los?‘ Als der Song zu Ende war, sagte Keith: ‚Oh, Lindsey, das ist Mick Fleetwood.‘“

Gibt es Hoffnung auf eine Reunion?

Im vergangenen Herbst erzählte Nicks ROLLING STONE, dass sie zuletzt bei Christine McVies Gedenkfeier mit Buckingham gesprochen habe – und dass sie niemals eine richtige Abschiedstournee von Fleetwood Mac in Betracht ziehen würde.

„Das einzige Mal, dass ich mit Lindsey gesprochen habe, war dort, etwa drei Minuten lang“, sagte sie. „Ich habe mich so lange wie möglich mit Lindsey auseinandergesetzt. Man kann nicht sagen, dass ich ihm nicht mehr als 300 Millionen Chancen gegeben habe.“

Vielleicht steht mit dem 50-jährigen Jubiläum von „Rumours“ im Jahr 2027 doch eine Wiedervereinigung in der Luft.