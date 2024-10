Stevie Nicks exklusiv über Rauswurf Lindsey Buckinghams und das Ende von Fleetwood Mac

Jede Sekunde fühlt sich wie eine Ewigkeit an, wenn man nur 10 Zentimeter von Stevie Nicks entfernt ist und an ihrer Bluse herumfummelt. Das ist Stevie Nicks, die erste Frau, die zweimal in die „Rock & Roll Hall of Fame“ aufgenommen wurde – als Mitglied von Fleetwood Mac und als Solokünstlerin.

Stevie Nicks, deren legendäre Schal-Kollektion in einem eigenen, temperaturkontrollierten Tresorraum aufbewahrt wird. Stevie Nicks, die mit 76 Jahren zur Obsession jüngerer Generationen geworden ist, von ihrem Auftritt in „American Horror Story“ über das originelle Gedicht, das sie für Taylor Swifts „Tortured Poets Department“ geschrieben hat. Bis hin zu einem kürzlich veröffentlichten viralen TikTok-Video, in dem sie ihren Ex-Freund und Bandkollegen Lindsey Buckingham während eines Auftritts von „Silver Springs“ im Jahr 1997 intensiv anstarrt (ja, Nicks hat es gesehen).

Das ist auch Stevie Nicks, die irgendwie einen langen, spiralförmigen Goldring, den sie trägt, in das Netzgewebe ihrer Bluse stecken hat, was die ganz persönliche Hilfe einer Interviewerin erfordert, die sie erst vor wenigen Minuten kennengelernt hat.

„Ich fühlte mich wie eine Prinzessin in einem Aschenputtel-Film“

Sie ist erstaunlich gelassen, als ich mich über sie beuge und vorsichtig den Faden von jeder Schlaufe des Rings abwickle. „Es ist [kürzlich] auf der Bühne passiert“, sagt sie über das Verheddern des Rings. „Er hatte sich in meinem Cape „Gold Dust Woman“ verfangen, und der attraktivste Mann auf unserer gesamten Tournee kam angelaufen und versuchte, ihn auf Knien zu lösen. Ich fühlte mich wie eine Prinzessin in einem Aschenputtel-Film.“ Sie lacht. Ich entspanne mich. Wie durch ein Wunder befreie ich das Material vom Ring, ohne dass ein einziger Riss entsteht. ‚Danke, Schatz‘, sagt sie liebenswürdig.

Nicks ist seit drei Tagen in Philadelphia, um eine große Tournee abzuschließen und mit dem ehemaligen NFL-Star Jason Kelce ein Weihnachtslied aufzunehmen. Heute Abend trägt sie ihre charakteristische komplett schwarze Kleidung, abgesehen von den pinkfarbenen Haargummis, die ihren blonden, eleganten französischen Zopf halten. Ihr kleiner chinesischer Schopfhund Lily schlendert im Raum umher, setzt sich gelegentlich auf ihren Schoß und starrt auf den riesigen Aufschnittteller vor uns.

Eine wilde Reise durch ihr Leben

Die Auslage bleibt in den nächsten dreieinhalb Stunden unberührt, während Nicks mich auf eine wilde Reise durch ihr Leben mitnimmt – und mich irgendwann ins Schlafzimmer führt, um ihre Stevie Nicks Barbies kennenzulernen. Da ist der Prototyp, gekleidet in ihr geliebtes schwarzes „Rhiannon“-Kleid, und die offizielle Stevie Barbie, die im letzten Herbst auf den Markt kam. Als Kind konnte Nicks mit Barbies nicht viel anfangen, aber diese Puppe hat etwas Besonderes an sich. „Ich hätte nie im Leben gedacht, dass dieses kleine Ding eine solche Wirkung auf mich haben würde“, sagt sie und hält die Miniaturausgabe von „Gold Dust Woman“ in der Hand.

Nicks ist so produktiv und engagiert wie eh und je. Sie hat sich auch von ihrer berühmten Band gelöst. Nach einer erfolgreichen Tournee mit der klassischen Fleetwood-Mac-Besetzung in den Jahren 2014 und 2015 geriet Buckingham in Konflikt mit seinen Bandkollegen – und insbesondere mit Nicks –, was dazu führte, dass er 2018 aus der Gruppe entlassen wurde. Der Tod von Christine McVie im Jahr 2022, die Nicks als „meine musikalische Seelenverwandte“ bezeichnet, scheint das Ende der Band besiegelt zu haben. Nicks sagt, sie sei endgültig fertig mit Fleetwood Mac. Stattdessen startete sie eine zweijährige Solo-Tournee, die nur wenige Abende vor unserem Gespräch im Hersheypark Stadium mit 30.000 Sitzplätzen endete.

Kurz nach unserem Gespräch wird sie vor einem Millionenpublikum auftreten, wenn sie zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren als musikalischer Gast bei „Saturday Night Live“ auftritt. Wenn sie die Bühne im Studio 8H betritt, wird sie ihre Hymne für die Rechte der Frauen „The Lighthouse“ spielen, die Nicks nach dem Ende von Roe v. Wade geschrieben hat. Mit Sheryl Crow an der Gitarre ist es ein kathartischer Rocker, in dem Nicks sich mit einem Leuchtturm vergleicht, der Frauen führt und sie ermutigt, für ihre Macht einzustehen.

„Ich bin alt, also werde ich nur noch etwa 15 Jahre leben“

„Weißt du, woran ich immer denke, wenn ich SNL sage?„ fragt sie mich. ‚Stevie Nicks Live.“

Wo soll ich mich am besten hinsetzen?

Da ist es gut, solange du nicht denkst, dass du Covid hast.

Nein, das tue ich nicht.

Gott sei Dank sind wir für eine Weile mit den Tourneen fertig, sodass ich nach Hause gehen und nicht die ganze Zeit eine Maske tragen muss. Als Sängerin mit Asthma hasse ich die Masken, aber ich trage sie. Die Leute schauen einen schief an. Ich fordere jeden heraus, mich schief anzuschauen. Ich würde einfach sagen: „Hey, weißt du was? Ich bin Stevie Nicks. Und wenn ich krank werde, fällt meine ganze Sache ins Wasser. Vierzig Familien sind arbeitslos. Deshalb trage ich eine Maske, Arschloch.“ Ich kann nicht noch einmal [Covid] bekommen. Ich meine, ich bin alt, also werde ich nur noch etwa 15 Jahre leben. Aber ihr habt noch 30 oder 40 Jahre vor euch, also solltet ihr darüber nachdenken.

Fünfzehn Jahre klingen ziemlich genau.

Ich werde wahrscheinlich verhasste 95 Jahre alt werden. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, so alt zu werden. Ich meine, ich werde einen Elektroroller haben, und ich werde wütend sein und ich werde weiter tanzen. Aber darauf freue ich mich nicht wirklich – ich denke, das ist zu alt. Meine Mutter starb mit 84 und mein Vater starb mit etwa 80, aber ich bin mit 76 Jahren jünger als sie mit 76 Jahren. Also dachte ich mir, 88, 89.

Haben Sie Angst vor dem Tod?

Ich habe keine Angst vor dem Sterben, aber ich habe Angst, dass ich nicht alles auf die Reihe bekomme, weil ich so beschäftigt bin. Und deshalb bin ich wirklich froh, dass diese Tournee vorbei ist, damit ich an einem Album arbeiten kann. Ich habe viele kreative Dinge, die ich liebe, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr machen können. Ich zeichne, ich schreibe Lieder und ich schreibe Gedichte. Ich würde gerne ein Parfüm herstellen, weil ich tatsächlich einen Geruch habe, den ich liebe. Ich entwerfe gerne Decken. Kaschmirdecken sind meine Lieblingsdinge. Das ist es, was ich für meine Freunde kaufe, wenn es einen besonderen Anlass gibt. Ich habe Travis Kelce eine Decke gekauft. Don Henley und J.D. Souther nahmen mich 1977 mit in ein Geschäft in Los Angeles namens Maxfield Blue, jetzt Maxfield. Sie nahmen mich mit und ich bekam meine erste Kaschmirdecke. Ich lache immer und sage: „Die beiden haben mir beigebracht, wie man Geld ausgibt.“

J.D. ist vor kurzem gestorben – ich weiß, dass Sie damals kurz mit ihm zusammen waren.

Es war eine schreckliche, schreckliche Tragödie. Und dann Kris Kristofferson. [Meine Assistentin] kam heute herein, um mir etwas zu sagen. Und sie sagte: „Also, Stevie …“ Jedes Mal, wenn sie „Also, Stevie“ sagt, denke ich: „Bitte sag mir nicht, dass jemand anderes gestorben ist. Ich wünschte, du würdest einfach reinkommen, meinen Namen sagen und nicht vorher ‚also‘ sagen, denn das bereitet mich auf eine Tragödie vor, weil wir alt sind.“

An welcher neuen Musik hast du gearbeitet?

Ich habe so viele Ideen für Songs, die ich machen möchte. Es gibt einige Songs, die ich nicht selbst geschrieben habe, sondern die von anderen Leuten stammen. Ich werde sie anrufen und sagen: „Ich würde diesen Song wirklich gerne mit dir singen. Was hältst du davon?“ Ich habe auch so viele Gedichte, die bereit sind, veröffentlicht zu werden. Ich habe ein Gedicht über eine der weiblichen Hauptdarstellerinnen einer meiner Lieblingskrimiserien, Chicago P.D., geschrieben. Das ist Medizin für mich, und ich kann es kaum erwarten, mich ans Klavier zu setzen und mich damit zu beschäftigen. Ich habe einen Song namens „The Vampire’s Wife“ geschrieben, der meiner Meinung nach einer meiner besten Songs ist, die ich je geschrieben habe. Weil es wie „Rhiannon“ ist, eine Geschichte über eine Figur. Wer weiß, vielleicht nenne ich mein nächstes Album „The Vampire’s Wife“.

Es scheint, als würden Sie vor Kreativität nur so strotzen.

Vor eineinhalb Jahren wurde bei mir eine feuchte Makuladegeneration diagnostiziert, und das ist keine gute Sache. Ich sah all diese Farben, große violette Dinge. Ich hatte so etwas wie LSD-Trips. Und ich dachte: „Ich nehme kein LSD, also verstehe ich nicht, was das ist.“ Jetzt muss ich alle sechs, sieben, acht, neun Wochen eine Spritze in jedes meiner Augen bekommen. Das wird für den Rest meines Lebens so bleiben. Es gibt die trockene Makuladegeneration, die meine Mutter hatte. Sie hat die Finanzbücher für meinen Vater geführt, weil sie ein kleiner Finanzgenie war. Als sie etwa 80 war, fiel ihr das Sehen wirklich schwer. In gewisser Weise hat es sie wohl umgebracht, weil sie so untröstlich war, dass sie das nicht mehr tun konnte. Als bei mir diese Diagnose gestellt wurde, dachte ich plötzlich: „Weißt du was? Du musst diese Zeichnungen fertigstellen, denn was ist, wenn du anfängst, dein Augenlicht zu verlieren?“ Ich habe seit Jahren nicht mehr gezeichnet … aber meine Zeichnungen sind für mich genauso wichtig wie meine Lieder.

„Es geht um alles. Es geht um die gesamte Gesundheitsversorgung“

Sie haben gerade „The Lighthouse“ veröffentlicht, an dem Sie zwei Jahre lang gearbeitet haben.

Als Roe v. Wade verboten wurde, schaltete ich „Morning Joe“ ein und ich schwöre bei Gott, ich dachte, Mika [Brzezinski] würde über den Schreibtisch kriechen. Was sie tat, war, mich daran zu erinnern, was für ein Verlust das war. Denn ich kann mich daran erinnern, wie glücklich ich war, als es 1973 eingeführt wurde. Es war, als wären wir sicher. Es geht nicht nur darum, nicht vorsichtig zu sein und eine Abtreibung zu haben. Es geht um alles. Es geht um die gesamte Gesundheitsversorgung. Es geht um eine Eileiterschwangerschaft. Es geht um all die Eingriffe, die an unseren Körpern vorgenommen werden müssen, die die eine Hälfte von uns nie hat und die die andere Hälfte von uns viel häufiger hat als andere Menschen. Ich war einfach nur total erschrocken, nachdem ich [die Nachrichten] gesehen hatte, und das war die Inspiration für dieses Lied.

Ich habe den Text morgens geschrieben. Ich schreibe nie morgens und hatte noch nicht einmal eine Tasse Kaffee getrunken. Aber ich habe einfach alles aufgeschrieben. Dann habe ich das Buch zugeschlagen und bin wieder eingeschlafen. Es klingt wie Marvin Gaye, der eine schäbige Gasse entlanggeht und über das Leben singt, und dann Dave Grohl und die Foo Fighters trifft, wenn er um die Ecke biegt. So höre ich es.

Das ist eine wirklich wichtige Botschaft, besonders rechtzeitig vor der Wahl.

Ich werde mich an Frauen wenden und sagen: „Ihr müsst wählen gehen.“ Ihr müsst. Ich habe erst mit 70 Jahren gewählt, weil ich überhaupt nicht politisch war. Ich war unglaublich beschäftigt, ich hatte eine Anprobe und ich wollte nicht als Geschworene tätig werden. Das bereue ich sehr.

Es ist wirklich schwer für Frauen, offen über ihre eigenen Abtreibungen zu sprechen. Wie haben Sie immer den Mut gefunden, über Ihre eigene zu sprechen?

Nun, meine wurde nicht von mir an die Öffentlichkeit gebracht – sie wurde von Don Henley an die Öffentlichkeit gebracht [der Nicks schwängerte, als sie Ende der siebziger Jahre kurz zusammen waren]. Er rief mich an, um sich zu entschuldigen. Ich sagte: „Weißt du was, Don? Wir waren etwa ein Jahr lang zusammen und sind immer noch so gute Freunde. ‚Leather and Lace‘ [ihr Duett von 1981] verbindet uns für immer.“ Jedenfalls hat er das dann ausgeplaudert. Ich hätte das wahrscheinlich nie getan. Warum sollte ich etwas darüber sagen? Alles war völlig legal.

Was zum Teufel soll ich jetzt tun? Ich kann kein Kind bekommen?

Es war etwa 1977 oder Anfang 1978. Don war der erste Mann, mit dem ich tatsächlich zusammen war, nachdem Lindsey und ich uns getrennt hatten. Als diese Schwangerschaft passierte, dachte ich: „Was zum Teufel ist passiert? Ich respektiere die Regeln der Welt hier vollkommen, und plötzlich passiert mir das und ich kann es mir nicht erklären.“ Ich gehe zu meinem Gynäkologen und er sagt: ‚Nun, Sie wurden durch Ihre Kupfer-7-Spirale geschützt, aber Sie haben eine gekippte Gebärmutter. Diese Spirale schützt nur die Hälfte von Ihnen, und das wussten wir nicht.“

Was zum Teufel soll ich jetzt tun? Ich kann kein Kind bekommen. Ich bin nicht die Art von Frau, die ihr Baby einem Kindermädchen anvertrauen würde, nicht in einer Million Jahren. Wir würden also ein Baby auf Tour um die Welt schleppen, und das würde ich meinem Baby nicht antun. Ich würde nicht sagen, dass ich nur neun Monate brauche. Ich würde sagen, dass ich ein paar Jahre brauche, und das würde die Band auflösen, Punkt. Also habe ich mich für eine Abtreibung entschieden. Wenn die Leute deswegen sauer auf mich sind, ist mir das egal, denn mein Leben war mein Leben und mein Plan war mein Plan und das schon seit der vierten Klasse.

Fleetwood Mac wäre also Geschichte gewesen.

Fertig. Und das wäre traurig gewesen, denn ich hätte Don Henley nicht geheiratet. Es war eine wirklich tolle Beziehung, aber er war in einer bekannteren Band als ich. Diese Jungs waren Rockstars, par excellence. Niemand in dieser Band war bereit zu heiraten und Kinder zu bekommen. Ich wusste also, dass es nur an mir liegen würde, und ich hätte nicht einmal gewusst, was ich mit dieser Verantwortung anfangen sollte.

Ich habe noch ein anderes Beispiel für etwas, das mir große Angst gemacht hat. Eine Freundin von mir hatte eine Eileiterschwangerschaft. Sie bekam ein kleines Mädchen, das meine kleine Patentochter und Seelenverwandte ist und das ich über alles liebe. Sie wäre gestorben, wenn das in früheren Zeiten passiert wäre. Und dieses kleine Mädchen, das ich so sehr liebe, würde nicht auf dieser Erde sein. Das sind zwei völlig unterschiedliche Szenarien. Warum wurden wir nicht darüber aufgeklärt? Warum hat uns das niemand in der Highschool oder auf dem College erzählt?

Aber jetzt kann „The Lighthouse“ andere lehren.

Im Flugzeug sagte ich zu [Bandmitglied und musikalischem Leiter] Waddy Wachtel: „Ich weiß nicht, wie ich dieses Lied nennen soll“, weil wir es schon immer „The Power Song“ genannt hatten. Und er sah mich nur an und sagte: „Wie wäre es mit ‚The Lighthouse‘?“ Ich hatte immer den Traum, einen Leuchtturm zu kaufen, mit einer Wendeltreppe, die ganz nach oben führt. Unten hätte ich eine kleine Wohnung mit einem Bett und einem Badezimmer, und das wäre mein Platz, wenn ich alleine Musik aufnehmen wollte, direkt auf einer Klippe.

Stevie Nicks – „The Lighthouse“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Also sagte ich: „Okay, ‚The Lighthouse‘. Ich bin also der Leuchtturm, denn ich bin die Weisheit und ich habe die Geschichten.“ Wir sind die Frauen, die all diesen jungen Frauen im Alter von 15 bis 45 Jahren etwas zu erzählen haben. Wir sind das Licht, das hinausgeht, und wir bringen die Schiffe herein, damit sie nicht kollidieren. Wir retten jeden Tag Leben. Was die bevorstehende Wahl angeht, so bin ich der Meinung, dass Kamala Harris auch der Leuchtturm ist.

Haben Sie jemals zurückgeblickt und sich gewünscht, Sie hätten Kinder gehabt oder –

Niemals. Vielleicht wusste ich damals, dass ich ich selbst sein musste, in Fleetwood Mac, einer riesigen Band, die auf dem Weg war, legendär zu werden, um der Leuchtturm sein zu können. Es hat mir nicht nur ermöglicht, meinen Traum zu verwirklichen, diese Rock’n’Roll-Frau zu sein, sondern auch diese Person zu sein, die gerade diesen Song geschrieben hat. Ich wollte etwas schreiben, das in dieser Situation hilfreich sein würde, denn dies könnte meine Sternstunde sein. Dieser Song könnte das Wichtigste sein, was ich je getan habe.

Ich habe nicht darauf abgezielt, einen Hit zu landen. Das ist mir egal. Ich meine, alle Leute in meinem Alter haben schon vor langer Zeit aufgegeben, einen Hit zu landen. Bei all dem Streaming sind es vielleicht 300.000 Aufrufe. Das ist wie: „Was ist das denn?“ Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und es interessiert mich sowieso nicht, weil ich die einzige Person bin, die nicht immer am Handy hängt.

Ich beneide Sie darum.

Ich hasse es. Vor etwa 10 Jahren sprach Katy Perry mit mir über die Internet-Armeen all der Sängerinnen und wie grausam und widerlich sie waren. Ich sagte: „Nun, ich weiß es nicht, weil ich nicht im Internet bin.“ Sie sagte: „Also, wer sind deine Rivalen?“ Ich sah sie nur an. Es war mein stählerner Blick. Ich sagte: „Katy, ich habe keine Rivalen. Ich habe Freunde. Alle anderen Sängerinnen, die ich kenne, sind Freunde. Niemand ist eine Konkurrentin. Wenn du das Internet verlässt, hast du auch keine Rivalen mehr.“

Ich bin sicher, Sie sind froh, dass Fleetwood Mac nicht mit den sozialen Medien zurechtkommen musste.

Das wäre schrecklich gewesen. Wir hatten nie schreckliche Paparazzi. Unsere Fans haben uns immer sehr geehrt und mit Sorgfalt behandelt. Niemand hat uns verfolgt. Es hat alles Spaß gemacht. Es war nie beängstigend. Es war nie Stalking. Es war nie seltsam. So könnte ich nicht leben.

Popstars haben heutzutage wirklich damit zu kämpfen, insbesondere Chappell Roan.

Offensichtlich mag sie meine Musik sehr. Ich habe mir mit einem Freund ihren Terminplan angesehen, und der war haarsträubend. Was sie bereits alles gemacht hat und was noch alles auf sie zukommt. Das ist so schlimm wie jeder Terminplan, den wir je gemacht haben, und sie ist neu und jung. Ich sagte: „Die werden sie schon ausbrennen, wenn sie das wollen, denn es gibt immer jemanden, der einen ersetzen kann.“ Das muss sie alle sehr ängstlich machen. Deshalb ist es gut, dass Chappell gerade gesagt hat: „Na los, ersetzt mich. Ich sage ab, weil ich nicht für euch alle tot umfallen werde.“

Taylor Swift war auch großartig darin, Grenzen zu setzen.

Sehen Sie mein kleines Armband? [Zeigt auf ein Freundschaftsarmband, das Swift ihr geschenkt hat.] Ich habe es seit fast einem Jahr nicht mehr abgenommen. Sie ist wirklich schlau, aber sie hat auch schon viel durchgemacht. Im Moment geht es ihr gut und ich glaube, sie hat einen guten Mann. Ich hoffe, dass sie sich immer mehr ineinander verlieben und in den Sonnenuntergang reiten. Er macht sein Ding und sie macht ihr Ding, und dann kommen sie wieder zusammen und heiraten und bekommen Babys, wenn sie das will. Ich wünsche mir einfach all das für sie.

„Ich bin der Leuchtturm. Kamala ist auch der Leuchtturm“

Was halten Sie von Vizepräsidentin Harris als Kandidatin?

Ich denke, sie macht das großartig. Wenn [Trump] verliert, wird er einfach in seine Limousine steigen und zurück nach Mar-a-Lago fahren und sich wahrscheinlich eine weitere TV-Show sichern, viele tolle Urlaube machen und viel Golf spielen. Er wird einfach Spaß haben. Mein Gott, er ist 78. Er ist das Gegenteil von „Girls Just Want to Have Fun“. Niemand muss sich um ihn Sorgen machen. Er wird einfach das tun, was er immer tut.

Ich bin der Leuchtturm. Kamala ist auch der Leuchtturm.

Sind Sie optimistisch, was die Wahl angeht?

Ich bin sehr optimistisch. Ich liebe die Tatsache, dass sie lacht. Ich liebe die Tatsache, dass sie voller Freude ist. Ich liebe die Tatsache, dass sie sich später in ihrem Leben in jemanden verliebt hat, eine Familie hat und dass sie „Momala“ genannt wird. Das liebe ich. Ich habe großen Respekt vor ihr, dass sie bereit ist, einen so ernsten Job zu übernehmen, wo im Nahen Osten und in der Ukraine, die mir sehr am Herzen liegen, so viel los ist. Sie sagt sich: „Ich werde jetzt für eine lange Zeit kein richtiges Leben haben, also nimm es nicht persönlich, wenn ich dich nicht anrufe.“

Ich fand Ihr Foto „childless dog lady“ toll. Aber die Leute haben darauf hingewiesen, dass Sie Harris nicht ausdrücklich unterstützt haben. Wollen Sie das jetzt tun?

Ich denke, ich unterstütze sie voll und ganz, indem ich sie als Leuchtturm bezeichne. Ich mag das Wort „unterstützen“ nicht, aber was ich mag, ist die Tatsache, dass sie unsere große Hoffnung ist, die Welt zu retten.

Sie haben 1993 bei der Amtseinführung von Präsident Clinton gespielt. Würden Sie auch bei Harris auftreten?

Vielleicht.

Können Sie verstehen, warum so viele Frauen Sie als Ikone betrachten?

Das Wort „Ikone“ ist schwierig für mich, denn ich stelle mir unter einer Ikone eine große griechische Statue eines Mädchens in einem Umhang vor. Aber ich kann gut damit leben, denn ich habe hart daran gearbeitet, das zu sein, was alle in mir sehen. Ich habe einmal ein Lied geschrieben, es heißt „Sweet Girl“, und darin heißt es: „Ich habe mich entschieden, über die Bühnen der Welt zu tanzen … Viele Städte habe ich nie gesehen.“ So fühle ich mich, als hätte ich das getan, einfach über die Bühnen der Welt getanzt. Deshalb wirke ich viel jünger, als ich bin, weil mein Geist jung ist. Solange man tanzen kann, ist man jung. Ich bin 76, aber ich bin einfach unglaublich gelenkig. Das kommt wirklich vom Tanzen.

[Nicks hält inne und schlingt ihr Bein um ihren Kopf, um es zu demonstrieren.]

Mein ganzes Leben lang wollte ich Menschen bewegen. Ich liebe es, meine Geschichten auf der Bühne zu erzählen. Das macht mich glücklich, und deshalb werde ich nie aufhören zu touren. Denn wenn ich aufhöre zu touren, höre ich auf zu tanzen. Nächstes Jahr gehe ich auf Sommertournee und werde 40 Shows machen. Das haben Fleetwood Mac früher auch gemacht. Und Sie wissen, dass es Fleetwood Mac jetzt nicht mehr gibt, denn als Christine [McVie] starb, starb Fleetwood Mac. Wir können sie nicht ersetzen.

Würden Sie jemals eine offizielle Erklärung dazu abgeben?

Ich habe bei der Show vorletzte Nacht eine Art offizielle Erklärung dazu abgegeben.

Als Sie sagten, es sei das letzte Mal, dass Sie „Landslide“ ihr widmen würden.

Seit dem Tag ihres Todes haben wir diese Montage gemacht und das jeden Abend. Und ich weine jede Nacht. Ich sagte: „Wir müssen sie jetzt gehen lassen. Wir müssen uns von Christine verabschieden, gute Reise.“

„Ein paar Stunden später riefen sie an und sagten, dass sie gestorben sei“

Wie war Ihr letztes Gespräch mit Christine?

Das ist das Tragische daran: Ich hatte schon lange nicht mehr mit Chris gesprochen. Fleetwood Mac würde zwei volle Jahre zusammen sein und dann würden wir aufhören. Während dieser Zeit, als ich mein eigenes Ding machte und auf Tour ging, haben wir kaum telefoniert. Sie lebte in England. Die Zeitverschiebung war ein Problem, sodass es für uns sehr schwierig war, miteinander zu reden.

Wir bekamen einen Anruf von jemandem. Er sagte uns, dass sie krank sei. Ich sagte: „Okay. Wir werden sofort ein Flugzeug mieten und rüberkommen.“ Und dann bekamen wir einen Rückruf. Ihre Familie sagte: „Kommt nicht, bevor wir nicht wissen, wie es hier läuft.“ Ihre Familie ist superwitzig, genau wie sie. Sie sagten: „Wenn du und Mick, dieser große Mann, in ihr Krankenzimmer kommt, wird sie sagen: ‚Bin ich tot?‘“ Ein paar Stunden später riefen sie an und sagten, dass sie gestorben sei. Ich konnte mich also nicht von ihr verabschieden. Mein Plan war es, mich auf ihr Bett zu setzen und ihr „Touched By an Angel“ vorzusingen, wie ich es bei meinem Vater getan hatte, für zwei oder drei Stunden oder so lange, bis sie entweder wieder zu sich kam oder von uns ging. Dazu kam es nicht, und ich war wütend.

Denn das war eine andere Art von Freundin. Sie war meine musikalische Seelenverwandte, meine beste Freundin. Wir beide hielten die Band über Wasser, indem wir den Frieden wahrten, egal was passierte. Wir ließen nie zu, dass Leute ihre Probleme ins Studio trugen, indem wir Streitigkeiten beendeten, bevor sie anfingen, indem wir dafür sorgten, dass unsere Arbeit hervorragend war. Selbst als wir viele Drogen nahmen, hatten wir alle und alles im Blick. Wir waren die Hüter von Fleetwood Mac, und deshalb können wir sie nicht ersetzen. Wir haben Lindsey zweimal ersetzt, und es war in Ordnung. Keine Streitereien, super lustig. Aber Christine war anders.

Um fair zu sein, ihr seid von 1998 bis 2015 ohne Christine getourt.

Das haben wir. Und es war gut, denn als du Chris‘ sechs Songs herausgenommen und durch drei von Lindsey und drei von mir ersetzt hast, wurden wir zu einer härteren Rock’n’Roll-Band. Wir waren wie AC/DC, und es hat Spaß gemacht.

Als sie also anrief und sagte: „Ich glaube, ich möchte zurückkommen“, sagte ich: „Nun, wir haben uns jetzt, seit du weg bist, in eine Super-Rockband verwandelt. Du musst nach London kommen und uns sehen, um sicherzugehen, dass du wirklich zurückkommen willst. Und wenn ja, dann müssen wir wieder zu Fleetwood Mac zurückkehren, und das ist für uns in Ordnung.“ Also kam sie vorbei und spielte einen Song auf der Orgel und sagte: ‚Ich will es machen.‘ Ich bin jetzt natürlich sehr froh, dass das passiert ist.

Ich hatte sie von 1975 bis zu ihrem Tod und vermisse sie jeden Tag. Und als ich vorgestern Abend im Regen vor 30.000 Menschen auf der Bühne stand, wurde mir endlich klar, dass es Zeit für uns war, sie gehen zu lassen. Und aufhören, so traurig zu sein, denn ich habe jede Nacht geweint. Es ist wie: „Flieg. Wir halten dich nicht mehr fest.“

„Man kann nicht sagen, dass ich Lindsey nicht mehr als 300 Millionen Chancen gegeben habe“

Haben Sie Lindsey bei Christines Gedenkfeier gesehen?

Christine hat einen Hurrikan auf das Nobu losgelassen, wo wir die Feier hatten. Es hat fast das ganze Gebäude weggefegt, ehrlich. Das gesamte Deck, das komplett dekoriert war, wurde abgerissen. Es war also irgendwie verrückt. Wir hatten alle das Gefühl, dass sie da war, weil es wirklich intensiv war. Das einzige Mal, dass ich mit Lindsey gesprochen habe, war dort, für etwa drei Minuten. Ich habe mich so lange wie möglich um Lindsey gekümmert. Man kann nicht sagen, dass ich ihm nicht mehr als 300 Millionen Chancen gegeben habe.

Bedauern Sie, dass Sie die Verbindung nicht noch früher abgebrochen haben?

Nein, ich denke, dass alles so passiert ist, wie es passieren sollte. Es passierte eines Abends, ungeplant, bei einem MusiCares-Benefizkonzert. Ich habe niemandem davon erzählt, bis die ganze Zeremonie vorbei war. An diesem Abend nahm ich ein Lied mit, das ich mit LeAnn Rimes gemacht hatte, „Borrowed“. Ich nahm es mit, um es für ihn zu spielen, weil ich dachte, dass wir dieses Lied wunderschön machen könnten.

Damals war er zu niemandem besonders nett, auch nicht zu Harry Styles. Ich hörte meine Mutter sagen: „Willst du wirklich die nächsten 15 Jahre deines Lebens mit diesem Mann verbringen?“ Ich hörte meinen sehr pragmatischen Vater – und nebenbei bemerkt mochten meine Eltern Lindsey sehr – sagen: „Es ist Zeit für euch, euch scheiden zu lassen.“ Zwischen diesen beiden sagte ich: „Ich bin fertig.“

Also würdest du niemals auch nur in Erwägung ziehen, eine richtige Abschiedstournee zu machen?

Nein.

Ich denke immer daran, dass David Crosby, als er starb,, Graham Nash, Stephen Stills und Neil Young es bereut haben, sich nicht versöhnt zu haben.

Nun, das stimmt, aber sie haben nie annähernd so viel gespielt wie wir. Wir hatten sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viele Tourneen, die die Versöhnungstour und die „Jetzt hören wir auf“-Tour hätten sein können. Ich hatte einfach das Gefühl, dass Christine und ich alles getan hatten, um es zu einem glücklichen Ort zu machen. Und es war kein glücklicher Ort mehr.

Gibt es noch eine andere Entwicklung außer Lindseys Herzinfarkt?

Ich bin sicher, dass ich es wissen würde, wenn es eine gäbe. Es gibt so viele Herzkrankheiten in seiner Familie, dass es wirklich keine Überraschung ist. Also wünsche ich ihm das Beste. Ich hoffe, dass er noch lange lebt und weiterhin ins Studio geht und mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Er ist auch eine Ikone und kann Menschen etwas beibringen. Er hat sich nicht auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Er kann immer noch Musik machen und Spaß haben.

Wenn Sie mich fragen, sind Sie in dieser Hinsicht eine viel größere Ikone.

Nun, das war eines der Probleme, nicht wahr?

Bevor Christine starb, sagte sie uns, dass es um Johns Gesundheit nicht gut bestellt sei. Gibt es Neuigkeiten?

Der Tod von Julies Frau [Anfang des Jahres] hat ihn sehr, sehr mitgenommen. Ich habe seit Julies Tod nicht mehr mit ihm gesprochen, weil er sehr deutlich gemacht hat, dass er wirklich mit niemandem sprechen möchte, bis er meilenweit davon entfernt ist. Ich stand John sehr nahe, daher folge ich nur seinen Wünschen. Wenn ich nach SNL nach Hause komme, werde ich ihn anrufen – und viele andere Leute, mit denen ich sprechen muss und mit denen ich in den letzten zwei Jahren nicht sprechen konnte – und sehen, wie es ihm geht, und ihn besuchen.

Sie haben kürzlich darüber gesprochen, „The Chain“ bei zukünftigen Solo-Shows aufzuführen. Wäre es eine andere Version?

Ich habe eine Demo davon gefunden, die ich eigentlich auf Kassette haben muss. Es war ein ganz anderes Lied, das in den Refrain von „The Chain“ überging. Und als wir „The Chain“ aufnahmen, hatten sie nur den Teil, den ich „Die Monster kommen“ nenne [die Bridge]. Dieses großartige Ende. Und Lindsey sagte: „Du hast ein Lied. Könnten wir es haben?“ Und ich sagte: „Klar. Warum nicht?“ Also habe ich es ihnen einfach gegeben. Sie nahmen diesen Teil des Liedes heraus, das waren die Strophen.

Ein Freund von mir sagte: „Wusstest du, dass es eine Demo des ersten ‚Chain‘ gibt?“ Und ich sagte: „Nein. Kannst du es mir vorspielen?“ Und ich dachte: „Oh, das ist ein guter Song. Wir könnten eine überarbeitete Version von ‚The Chain‘ machen.“ Ich habe es bereits an Greg Kurstin geschickt, der einer meiner Lieblingsproduzenten ist.

Würde diese neue Version von „The Chain“ auf „The Vampire’s Wife“ zu finden sein?

Mm-hmm. Und es wird die Leute umhauen, weil es ein ganz anderes Lied ist. Und doch geht es direkt in den Refrain über, der der Refrain von „The Chain“ ist. Also sage ich so etwas wie: „Ich wette, die Welt würde das lieben.“ Denn ich würde das lieben. Das ist ein Lied, das ich geschrieben habe, als ich wirklich in meinem „Chain“-Stil war, Lieder zu schreiben. Es wäre toll, wenn das herauskommen würde. Das ist also ein Teil dessen, was ich mein Geisteralbum nenne.

Das Wort „Ikone“ ist schwierig für mich. Aber ich habe hart daran gearbeitet, das zu sein, was alle denken, dass ich bin.

Als die TV-Adaption von Daisy Jones & the Six veröffentlicht wurde, sagten Sie, es sei, als würde man seine eigene Geschichte sehen.

Ich wollte es mir nicht einmal ansehen, weil ich dachte, ich würde es so sehr hassen. Ich hatte Covid, als ich es sah. Ich war in meiner Wohnung in Los Angeles und ich kann mich erinnern, dass ich sagte: „Sehe ich gerade zu, wie mein Leben vorbeizieht?“

Riley [Keough] sieht mir nicht ähnlich. Sie ist viel bissiger als ich. Ich konnte bei Fleetwood Mac nicht so bissig sein wie sie. Christine und ich konnten das nicht, weil wir die Friedensstifter waren. [Keough] konnte total mies drauf sein und eine Klugscheißerin und total arrogant, weil sie nicht einmal in der Band war und sie nicht einmal nett zu ihr waren. Das war also der größte Unterschied. Aber was ihren Charakter anging, war sie mir sehr ähnlich. Und ich wollte sie sofort anrufen und sie treffen, und das tat ich auch.

Ich fand, dass Suki [Waterhouse] eine großartige Christine war – in ihrer Art, Englisch zu sprechen, und einfach in der Art, wie sie sich kleidete. Und wissen Sie, worüber ich wirklich traurig war? Dass Christine das nicht sehen konnte, weil sie von ihr so begeistert gewesen wäre. Und ich fand Billy [Sam Claflin] spektakulär. Ich fand, dass er so viel von Lindsey eingefangen hat, dass es gruselig war. Er hatte die Locken und diese dunkle Attraktivität, die Lindsey hatte. Eine meiner Lieblingsdarstellerinnen war Camila [Morrone]. Ich fand, dass Camila und Daisy eine wirklich gute Kombination von mir waren, die beiden haben sie zusammengebracht.

Das Ende hat mir sehr gut gefallen, als die sterbende Camila Billy ermutigt, Daisy anzurufen.

Ich wünschte, es könnte in die Richtung gehen, was wäre, wenn … Billy nach dem Tod seiner Frau zurückgekommen wäre und an ihre Tür geklopft hätte und sie sich entschieden hätten, das letzte Album aufzunehmen, von dem ich immer gehofft hatte, dass Lindsey und ich es machen würden. Das wäre eine fantastische zweite Staffel. Ich habe mit [der ausführenden Produzentin] Reese [Witherspoon] und Riley darüber gesprochen, und sie fanden die Idee toll, aber alle sind so beschäftigt. Riley ist auf dem besten Weg, ein großer Filmstar zu werden. Aber vielleicht machen sie es eines Tages. Bis ich Daisy Jones & The Six gesehen habe, hätte ich nie gedacht, dass es überhaupt möglich ist, unser Leben nachzuahmen.

Haben Sie das Stereophonic Play gesehen?

Was ist das?

Es ist ein wahnsinnig erfolgreiches Broadway-Stück über eine Band, die kurz vor dem Durchbruch steht, während sie ihr neues Album in Sausalito aufnimmt. Es geht also im Grunde genommen … um Sie … und Fleetwood Mac.

Tatsächlich?

Ja.

Wie um alles in der Welt habe ich es so weit gebracht, ohne davon zu wissen?

1966, in Ihrem Abschlussjahr an der Highschool, hatten Sie kurzzeitig einen Plattenvertrag. Ihre Karriere wäre völlig anders verlaufen, als die einer Sängerin der späten Sechziger wie Joni Mitchell oder Linda Ronstadt.

Das wäre es gewesen. Mein Vater hatte einen guten Freund, Jackie Mills, der für 20th Century Fox arbeitete. Jackie flog mich nach Los Angeles, und ich ging mit meiner Gitarre hin und spielte drei Lieder. Er sagte: „Nun, ich finde, dass du wirklich gut bist, und wir würden dich gerne bei 20th Century Fox unter Vertrag nehmen. Wir melden uns bei dir.“ Als ich nach Hause kam, bekamen wir sehr schnell die Verträge zugeschickt. Meine Eltern meinten: „Natürlich musst du erst die Schule abschließen.“ Und meine Mutter sagte: „Sie wird aufs College gehen.“ Und ich sagte: „Okay, beruhigt euch alle mal. Es ist nicht der 5. Weltkrieg.“

Wir haben sie also unterschrieben, aber es gab eine Klausel in Jackies Vertrag, die sogenannte Schlüsselpersonen-Klausel. Das bedeutet, dass er seine Künstler mitnimmt, wenn er geht. Er verließ die Band wahrscheinlich im Sommer nach meinem Abschlussjahr, bevor ich überhaupt wieder dort war. Ich wurde entlassen. Wäre ich nicht entlassen worden, wäre es ein Fünfjahresvertrag gewesen, also wäre das 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 gewesen.

Das hätte Buckingham Nicks, Fleetwood Mac und alles andere ausgeschlossen.

Ich hätte wahrscheinlich in Ladies of the Canyon gewohnt, in derselben Straße wie Joni, Linda, David Crosby, Stephen Stills und Neil Young. Ich wäre gerne ein Teil davon gewesen. Das wäre super interessant gewesen. Aber ich hatte nie Zweifel daran, dass dies mein Leben sein würde. Ich glaube an mich. Ich glaube an die Kirche von Stevie.

Hast du Pläne, dich zur Ruhe zu setzen, oder siehst du dich eher wie Mick Jagger, der das auch noch mit über achtzig macht?

Nun, wenn ich noch gut aussehe … Wenn ich denke, dass das Alter nicht mehr angemessen ist, höre ich auf. Aber dann würde ich die Shows einfach nicht mehr so gut machen. Ich würde gerne durch all die schönen gotischen Theater der Vereinigten Staaten und Europas touren und zwei Stunden lang auf einem Stuhl sitzen können. Ich würde einige Songs aus meinem gesamten Repertoire spielen, die ich schon immer spielen wollte, aber nie gespielt habe.

Ich würde gerne seltene Stücke von dir hören, wie „Kind of Woman“.

Wirklich seltene. Ich kann ganz zurückgehen zu [singt „After the Glitter Fades“] „Ich hätte nie gedacht, dass ich es hier in Hollywood schaffen würde. … Für mich ist es das einzige Leben, das ich je gekannt habe. Und die Liebe ist nur einen schönen Stern entfernt, auch wenn das Leben manchmal voller Lügen ist.“ Das ist ein sehr autobiografisches Lied, denn so fühle ich mich. Ich werde dieses Lied also noch für Sie singen können, wenn ich 90 bin. Wenn ich dann noch am Leben und gesund bin, gibt es keinen Grund für mich, mit dem aufzuhören, was ich tue, denn ich liebe es und das war meine Mission.

Ich will mich nicht noch einmal zehn Jahre so abrackern, aber es gibt Dinge, die ich wirklich tun möchte. Ich möchte reisen. Harry Styles hat drei Häuser in Italien – er liebt es so sehr. Ich möchte dorthin fahren, mir eine Unterkunft mieten und eine Weile bleiben und dann überall hinreisen. Ich war schon ein paar Mal in Rom, aber nie lange genug, um mir alles anzusehen.

Es gibt eine Fortsetzung zu Practical Magic, dem Film von 1998 mit Nicole Kidman und Sandra Bullock in den Hauptrollen als Hexenschwestern. Ich habe die Version von „Crystal“ auf dem Soundtrack immer geliebt. Es ist lustig, denn „Crystal“ wurde dreimal aufgenommen. Es wurde für Buckingham Nicks und Fleetwood Mac aufgenommen und dann für Practical Magic, mit mir und Sharon [Celani], neu aufgenommen. Vielleicht sollten wir es ein viertes Mal aufnehmen. Ich bin definitiv der Meinung, dass sie mich an der Musik teilhaben lassen sollten. Sobald ich nach Hause komme, werde ich diesen Anruf tätigen und sagen: „Hört mal, ihr müsst mich einen Song dazu machen lassen und zumindest mit euch vom Dach springen.“

Was glauben Sie, wie viele Tücher Sie besitzen?

Ich habe eigentlich nur die berühmten Tücher. Ich habe die „Rhiannon“-Bluse mit Ärmeln. Ich habe einen „Gold Dust Woman“-Umhang. Davon hatte ich in den letzten 40 Jahren zwei. Ich hatte einen „Stand Back“-Umhang. Ich habe einen weißen Umhang, den ich lange Zeit für „Edge of Seventeen“ getragen habe, aber er ist sehr lang. Ich trage ihn nicht mehr so oft. Ich habe einen langen roten, den ich liebe. Wunderschöner Stoff. Und den blauen Bella Donna-Umhang. Er ist in perfektem Zustand, wie neu.

Einmal bin ich fast ausgeflippt. Die Leute schrieben, ich sei eine Hexe, und ich hörte auf, Schwarz zu tragen, und brachte auch die Mädchen dazu, kein Schwarz mehr zu tragen. [Designerin] Margi [Kent] fertigte uns ganz neue blasse Pastell-Outfits an; es waren die Achtziger. Und dann sahen wir uns alle eines Tages an und sagten: „Warum tragen wir diese Ostereikleider? Das sind nicht wir.“

Aber ich habe all diese Outfits. Das ist Seidenchiffon-Zeug, das geht einfach nie weg. Deshalb wird es für Segel verwendet. Es ist also alles in verschiedenen Aufbewahrungsbehältern und Kisten verstaut und wird sehr gepflegt. Denn eines Tages wird es in die Welt hinausgehen. Ich liebe es, alles durchzusehen. Es ist, als wäre man in einem magischen Schrank, wie in Narnia.

„Es ist vielleicht albern, aber ich lackiere mir die Nägel selbst“

Wann haben Sie das letzte Mal eine Jeans getragen?

Vor sehr langer Zeit. Ich habe eine Million Jahre lang nichts anderes als Jeans getragen. Ich wollte in Jeans auf eine bestimmte Art aussehen, und als ich das Gefühl hatte, nicht mehr so auszusehen, hörte ich auf, Jeans zu tragen. Sobald ich denke, dass etwas nicht mehr zeitgemäß ist, höre ich auf.

Auf was in Ihrer Karriere sind Sie besonders stolz, obwohl die Leute das vielleicht nicht erwarten würden?

Ich bin wirklich stolz auf alles, was ich gemacht habe. Meine Zeichnungen bedeuten mir sehr viel. Vielleicht nächstes Jahr werde ich eine große Kunstausstellung machen. Ich habe so viele Gedichte, die es einfach nicht auf das Klavier schaffen. Oder ich schaffe es auf das Klavier und stelle fest, dass es eigentlich gar nicht als Lied gedacht ist. Es ist vielleicht albern, aber ich lackiere mir die Nägel selbst. Das ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass sie weiß sind – ich hatte vor der letzten Show keine Zeit mehr, sie mir goldfarben lackieren zu lassen. Die Leute fragen mich: „Wer hat dir die Nägel gemacht?“ Und ich antworte: „Ich, weil ich die beste Maniküre der Welt bin.“ Niemand macht sie so gut wie ich, also warum sollte ich sie von jemand anderem machen lassen?