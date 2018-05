Fleetwood Mac: Lindsey Buckingham äußert sich erstmals zu seinem Rauswurf

Fleetwood Mac haben ihren Gitarristen, Sänger und Songschreiber Lindsey Buckingham gefeuert. Das melden die Kollegen vom amerikanischen ROLLING STONE. Ein Ersatz für die anstehende Tournee wurde schon gefunden: Mike Campbell von Tom Pettys Band The Heartbreakers sowie Neil Finn von Crowded House werden Buckinghams Rolle ausfüllen. Es war der ehemalige Fleetwood-Mac-Gitarrist Billy Burnette, der am 4. April bereits tweetete: „Breaking news: Lindsey Buckingham is out but I'm not in.“ Das hinterließ aber noch keine Wellen. Statement von Fleetwood Mac: Die Band hat mittlerweile ein Statement veröffentlicht: „We are thrilled to welcome the musical talents of the caliber of Mike Campbell…