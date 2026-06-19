„Maternal Instinct“: Wie verbreitet ist Fötusraub?

Als ein Gynäkologe am McCurtain Memorial Hospital in Idabel, Oklahoma, Taylor Parker am 9. Oktober 2020 untersuchte, fand er keinerlei Hinweise darauf, dass sie gerade entbunden hatte – oder überhaupt jemals schwanger gewesen war. Parker, 27, die auf dem Weg ins Krankenhaus von der Polizei angehalten worden war, behauptete, ihr Baby im Auto zur Welt gebracht zu haben, und hatte die Plazenta in ihrer Hose als vermeintlichen Beweis dabei. Doch wie die Ärzte schnell feststellten, war das Baby nicht ihres.

Noch am selben Morgen hatte Parker – die zehn Monate lang eine Schwangerschaft vorgetäuscht hatte – ihre schwangere Freundin Reagan Simmons-Hancock 15 Mal mit einem Messer attackiert, dann einen improvisierten Kaiserschnitt durchgeführt, den Fötus mit einem Skalpell aus ihrem Körper herausgeschnitten und aus der Gebärmutter entnommen. Weder das Baby noch Simmons-Hancock überlebten. Parker wurde schließlich in Texas, wo die Tat stattgefunden hatte, wegen Kapitalmordes, Mordes und Entführung angeklagt und zum Tode verurteilt. Sie ist derzeit die jüngste Frau im Todestrakt in Texas.

Parkers Geschichte, die in der Netflix-Dokumentation „Maternal Instinct“ aufgearbeitet wird, rückt ein Verbrechen ins Licht der Öffentlichkeit, das als „Fötusraub“ bekannt ist. Der Film zeichnet die monatelange Manipulation und Täuschung nach, die der Tat vorausgingen.

Was ist Fötusraub?

„Fötusraub ist die Entführung eines ungeborenen Kindes, indem eine schwangere Frau angegriffen und ihr Fötus gewaltsam entnommen wird – in der Regel kurz vor dem Ende der Schwangerschaft, mit der Absicht, das Baby als eigenes Kind auszugeben“, erklärt Becky Steinbach, Senior Producer beim National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). In den Vereinigten Staaten erfasst das NCMEC – die größte gemeinnützige Kinderschutzorganisation des Landes – Fälle von Fötusraub, um das Verbrechen zu verhindern und die Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen.

Was bringt jemanden dazu, den Fötus einer anderen Person aus dem Mutterleib zu reißen und ihn als eigenes Kind auszugeben? Und wie häufig kommt Fötusraub vor? Das Wichtigste zu dieser brutalen Straftat im Überblick.

Fötusraub ist eine Form der Säuglingsentführung, die als Entführung eines Kindes unter einem Jahr definiert wird. „[Säuglingsentführung] ist ein seit Langem bekanntes kriminelles Muster – sei es, um die Folgen von Unfruchtbarkeit zu kompensieren oder um Geld von einer Familie zu erpressen, die verzweifelt versucht, ein entführtes Kind zurückzubekommen“, sagt Michael Welner, MD, Forensikpsychiater, Vorsitzender von The Forensic Panel und klinischer Professor für Psychiatrie an der Mt. Sinai School of Medicine.

Entführungen aus Krankenhäusern kaum noch möglich

In den vergangenen Jahrzehnten haben Entbindungsstationen und neonatale Pflegezentren jedoch zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um die Entführung von Neugeborenen zu verhindern, wenn diese von ihrer Mutter getrennt sind – so weit, dass dieses Verbrechen in medizinischen Einrichtungen faktisch nicht mehr vorkommt, sagt er.

Ohne diese Möglichkeit, so Welner, habe „eine kleine Gruppe von Frauen“ einen anderen Weg eingeschlagen: Sie töten eine hochschwangere Person und entnehmen den Fötus aus dem Mutterleib. Obwohl das Verbrechen gemeinhin als „Fötusraub“ bezeichnet wird, prägte Welner den Begriff „fetal abduction by maternal evisceration“ (FAMAE), um die Komponente des erzwungenen Kaiserschnitts und die meist tödlichen Folgen für die Mutter zu betonen. „Es ist nicht so, als würden die Mütter betäubt und dann irgendwie ‚entbunden’“, sagt er zu ROLLING STONE. „Das ist ein brutales Verbrechen.“

Seit 1974 wurden dem NCMEC in den Vereinigten Staaten 24 Fälle von Fötusraub gemeldet, so Steinbach.

Selten, aber extrem gewalttätig

„Fötusraub ist unglaublich selten, gehört aber zu den gewalttätigsten Verbrechen, die Kinder und Familien betreffen“, sagt sie zu ROLLING STONE. „In den vom NCMEC erfassten Fällen wurden 22 Mütter durch den Angriff getötet oder starben daran, und fast die Hälfte der entführten Föten überlebte ebenfalls nicht.“

Das NCMEC erhält Meldungen über Fötusraub von Strafverfolgungsbehörden und Erziehungsberechtigten. „Je nach den Umständen können zunächst sowohl die schwangere Mutter als auch das ungeborene Kind als vermisst gemeldet werden“, sagt Steinbach. „In anderen Fällen wird die Mutter aufgefunden, während das Baby anschließend als vermisst gilt.“

Fötusraub kommt zwar weltweit vor, doch außerhalb der USA ist dieselbe Straftat mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht angezeigt oder gar nicht erst entdeckt – in Gesellschaften, in denen individuelle Rechte weniger durchgesetzt werden, die Strafverfolgung geschwächt ist, Gewalt endemisch ist und es an medialer Kontrolle mangelt, so Welner. Bis 2022 gab es acht gemeldete Fälle aus Südafrika, Kolumbien, Hongkong, Brasilien und Mexiko.

Wer begeht diese Verbrechen?

Obwohl jeder Fall einzigartig ist, lassen sich auf Grundlage der vom NCMEC erfassten Fälle einige gemeinsame Merkmale bei den Täterinnen feststellen, sagt Steinbach. „Die primären Täterinnen bei Fötusraub sind Frauen“, erklärt sie. „Viele haben eine Fehlgeburt erlitten oder können nicht schwanger werden.“ In allen bis auf einen der erfassten Fälle hatte die Täterin fälschlicherweise behauptet, schwanger zu sein.

Ein wegweisender Artikel über Fötusraub aus dem Jahr 2002, veröffentlicht im „Journal of Forensic Sciences“, identifizierte ein doppeltes Motiv für die Tat: „Eine scheiternde Partnerschaft zu kitten und eine Geburts- und Mutterschaftsfantasie zu erfüllen.“ In vielen Fällen ist die Frau überzeugt, dass sie die Beziehung durch die Mutterschaft zum Kind ihres Partners aufrechterhalten könnte, so Welner.

„Vorsätzlicher Mord ist eine zutiefst dysfunktionale Art, einen solchen Konflikt zu lösen, weshalb das Verbrechen so selten ist“, erklärt er. „Die Täterinnen weisen eine ungewöhnliche Kälte gegenüber anderen auf, die es ihnen ermöglicht, unter dem Druck der Verzweiflung eine schwangere Frau zu verfolgen und zu töten – ohne Zögern oder innere Zerrissenheit.“

Profil der Opfer und Täterinnen

Opfer von Fötusraub sind häufig junge werdende Mütter – das Durchschnittsalter liegt bei 23 Jahren, 71 Prozent sind zwischen 17 und 23 Jahre alt. „Viele wurden mit Angeboten für kostenlose oder vergünstigte Babykleidung, Babyausstattung oder Fahrdienste gelockt“, sagt Steinbach. Das Durchschnittsalter der Täterinnen beträgt 33 Jahre, fast zwei Drittel sind zwischen 30 und 41 Jahre alt.

Laut Welner handelt es sich bei Fötusraub um abweichendes Verhalten und nicht um eine psychiatrische Erkrankung. „Das Verbrechen tritt bei Personen auf, deren Identität davon abhängt, eine bestimmte Beziehung durch eine vollzogene Geburt aufrechtzuerhalten“, sagt er.

Der Mord an der schwangeren Person und die gewaltsame Entnahme des Fötus aus der Gebärmutter sind der Höhepunkt eines Verbrechens, das umfangreiche Planung erfordert.

Planung und Ablauf der Tat

Das Timing ist ein zentrales Element bei Fötusraub, so Welner. „Die Täterin hat ihrem männlichen Partner monatelang fälschlicherweise vorgespiegelt, schwanger zu sein, die Schwangerschaft vorgetäuscht und diese Lüge vor ihm verborgen“, erklärt er. „Mit dem neunten Monat vor der Tür und ohne echtes Baby, das kommen wird, steht die Täterin vor der Wahl, dem Partner zu sagen, sie habe das Kind ‚verloren‘, oder anderweitig zu ‚entbinden‘.“

Um eine hochschwangere Frau als mögliches Opfer zu identifizieren, sucht die Täterin Geschäfte mit Babykleidung sowie gynäkologische Ambulanzen auf und beobachtet diese. „Die Täterin sucht nach jemandem, von dem sie glaubt, dass er ein Baby zur Welt bringen würde, das sie als ihr eigenes ausgeben könnte – dabei spielt auch eine optische Einschätzung eine Rolle“, sagt Welner.

Online-Kontakte sind in diesen Fällen ebenfalls zu einem wichtigen Faktor geworden. „In den vergangenen zehn Jahren sind dem NCMEC sieben Fälle von Fötusraub bekannt, bei denen 71 Prozent eine Online-Komponente aufwiesen – die Opfer kamen über soziale Medien oder Online-Marktplätze mit der Täterin in Kontakt, während sie nach Babyartikeln suchten“, sagt Steinbach.

Vertrauen erschleichen, dann zuschlagen

Die Täterinnen setzen häufig Trickbetrügereien ein, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen. Sobald sie ein potenzielles Opfer identifiziert und Kontakt aufgenommen haben, bauen sie so viel Vertrauen zur schwangeren Person auf, dass diese bereit ist, sich zu einem späteren Zeitpunkt allein mit ihnen zu treffen. Dazu gehörten unter anderem: Täterinnen, die vorgaben, in ihrem Auto eine Umfrage durchzuführen; sich als Sozialarbeiterin ausgaben, die zu Hause kostenlose Babyartikel verschenkte; Opfer zu einem Arzttermin in eine nicht existierende Klinik begleiteten; oder sie zu fingierten Babypartys lockten.

„Sobald sie allein sind, überwältigen die Täterinnen die schwangere Frau, töten sie und entnehmen den Fötus so schnell wie möglich, um sein Leben zu retten“, sagt Welner. „Die Täterin gibt das Baby als ihr eigenes aus.“

Krankenhäuser, die die vermeintliche „Mutter“ nach der Geburt behandeln, sind oft die Ersten, die Verdacht schöpfen, ob sie das Neugeborene, das sie mitgebracht hat, tatsächlich selbst zur Welt gebracht hat.

Bekannte Fälle von Fötusraub

Es gab weitere Fälle, die Parkers Geschichte ähneln. Im Jahr 2015, ein Jahrzehnt bevor Parker Simmons-Hancock ermordete, tötete Dynel Lane aus Denver, eine 34-jährige Mutter von drei Kindern, die 26-jährige Michelle Wilkins, die im siebten Monat schwanger war, sowie deren Fötus – nachdem sie Wilkins durch eine Craigslist-Anzeige für Babykleidung zu sich nach Hause gelockt hatte.

Im selben Jahr täuschte Ashleigh Wade, 22, eine Schwangerschaft vor und ermordete anschließend ihre Jugendfreundin Angelikque Sutton, 22, in der Bronx – nachdem die beiden wieder Kontakt aufgenommen und sich über ihre vermeintlich gleichzeitige Schwangerschaft und den ähnlichen Geburtstermin angenähert hatten.

Manche Fälle von Fötusraub, wie jene, die ein Drogenkartell 2025 im Norden Mexikos angeblich orchestrierte, sind organisierte Verbrechen. In diesem Fall wurde Martha Alicia Méndez Aguilar, auch bekannt als „La Diabla“, beschuldigt, einen Menschenhandelsring geleitet zu haben, bei dem schwangere Frauen entführt, der Fötus aus ihrem Körper entnommen und das Neugeborene anschließend für jeweils rund 14.000 Dollar an Käufer in El Paso, Texas, verkauft wurde.

Obwohl selten, sei es wichtig, dass die Öffentlichkeit wisse, dass Fötusraub vorkommt, sagt Steinbach. Und dank der Netflix-Dokumentation kennen nun mehr Menschen dieses Verbrechen – ein Schritt in die richtige Richtung. „Öffentliches Bewusstsein, Wachsamkeit und die schnelle Meldung verdächtigen Verhaltens können eine wichtige Rolle dabei spielen, diese Tragödien zu verhindern und eine rasche Reaktion zu gewährleisten, wenn sie eintreten“, sagt sie.