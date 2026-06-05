„Top Gun: Maverick“-Schauspieler James Handy erstochen – Sohn der Freundin festgenommen

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James Handy, der in dem geliebten Neunzigerjahre-Film „Jumanji“ und zuletzt in „Top Gun: Maverick“ zu sehen war, wurde am Mittwoch durch Messerstiche getötet. Der Schauspieler wurde 81 Jahre alt.

In einer Stellungnahme identifizierte das Los Angeles Police Department den Tatverdächtigen als den Sohn seiner Freundin: Michael Gledhill, 44 Jahre alt, wohnhaft in Tarzana.

Handys Tod wurde von einem Sprecher bestätigt. „Mit tiefer Trauer kann ich bestätigen, dass der Mann, der am Mittwoch in Tarzana angegriffen und getötet wurde, der Schauspieler James Handy war“, sagte seine Talentagentin Pam Ellis-Evenas in einer Erklärung gegenüber NBC News.

Der Angriff in Tarzana

Am Mittwoch, dem 3. Juni, gegen 9:30 Uhr morgens reagierten Beamte auf einen Funkruf in Tarzana. Der Anrufer der Notrufnummer 911 erklärte: „Ich bin der Sohn des Menschen, ich habe gerade den Mann der Sünde getötet.“ Als die Beamten eintrafen, fanden sie Handy bewusstlos im Vorgarten seines Hauses vor – mit einer Stichwunde in der Brust. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt wurde.

„Der Verdächtige winkte vorbeifahrenden Einsatzkräften und teilte ihnen mit, dass er derjenige sei, nach dem sie suchten. Der Verdächtige lebt an dem Ort zusammen mit seiner Mutter, die die Freundin des Opfers ist“, erklärte das LAPD in seiner Stellungnahme. „Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen Einzelfall handelt, und derzeit scheint keine Gefahr für die Öffentlichkeit zu bestehen.“

Gledhill wurde festgenommen und wegen des Verdachts auf Mord in Untersuchungshaft genommen. Die Kaution wurde auf zwei Millionen Dollar festgesetzt.

Handys Karriere

Neben seinem Auftritt in der „Top Gun“-Fortsetzung von 2022 als Barkeeper und seiner Rolle als Kammerjäger in „Jumanji“ war Handy auch in den Neunzigerjahre-Filmen „Arachnophobia“ und „The Rocketeer“ zu sehen. Darüber hinaus hatte der Schauspieler Rollen in mehreren Fernsehserien, darunter „NYPD Blue“, „Beverly Hills, 90210“, „Law and Order“ und „The Young and the Restless“.