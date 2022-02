Fontaines D.C.: Neue Tour-Termine 2022

Foto: Getty Images, POLLY THOMAS. All rights reserved.

Fontaines D.C. veröffentlichen am 22. April ihr drittes Album „Skinty Fia“. Die erste Single „Jackie Down The Line“ ist bereits seit Januar zu hören.

Skinty Fia ist ein irischer Ausdruck, der übersetzt soviel wie „die Verdammnis des Hirsches“ bedeutet. Das Cover des Albums zeigt einen Hirsch, der aus seinem natürlichen Lebensraum geworfen und in den Flur eines Hauses gestellt wurde, beleuchtet von einem künstlichen roten Licht.

Der irische Riesenhirsch ist eine aussterbende Spezies, und steht hier auch als Metapher für die irische Identität, die ein zentrales Thema der Songs von Skinty Fia ist. Die Band setzt sich so ernsthaft wie nie mit ihrer irischen Herkunft auseinander, während sie sich inzwischen anderswo ein neues Leben aufbauen. Die neuen Lieder spiegeln eine Art Horizonterweiterung bei gleichzeitiger Zuneigung für das Land und die Menschen, die Fontaines D.C. zurückgelassen haben.

Im Sommer werden Fontaines D.C. auch live in Deutschland auftreten. Eigentlich waren die Konzerte schon früher im Jahr eingeplant, doch aufgrund der Corona-Situation wurden sie in den Juli und August verschoben. Präsentiert werden die Gigs von ROLLING STONE.

Fontaines D.C. live 2022 – alle Termine