Guns N‘ Roses: Welttournee-Auftakt in Abu Dhabi – Videos und Setlist

Guns N‘ Roses sind am Donnerstagabend (1. Juni) in der Etihad Arena in Abu Dhabi aufgetreten. Unter den mehr als 30 Songs, die sie in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate aufführten, befanden sich Stücke, die sie teilweise seit Jahrzehnten nicht mehr gespielt haben.

Darunter „Anything Goes“, den sie zum ersten Mal seit 1988 wieder aufführten. „Bad Obsession“ von „Use Your Illusion I“ wurde zum ersten Mal seit 1993 gespielt, während „Pretty Tied Up“ von „Use Your Illusion II“ zum ersten Mal seit 1992 auf die Bühne gebracht wurde.

Die Welttournee wird am Montag (5. Juni) in Tel Aviv fortgesetzt, bevor die Band in Europa und Großbritannien auftritt. Die Europatournee dauert bis Mitte August, dann beginnt die Tour in Nordamerika, die bis Mitte Oktober dauert. In Deutschland spielt die Gruppe am Montag, den 03. Juli, im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main.

Guns N‘ Roses in Abu Dhabi: Diese Songs wurden gespielt

Guns N ‚ Roses spielten insgesamt neun „Appetite for Destruction“-Songs in Abu Dhabi. Darunter „Sweet Child o‘ Mine“, „Welcome to the Jungle“, „Mr. Brownstone“, den Opener „It’s So Easy“ und den Abschluss „Paradise City“. Auch die 2022 erschienenen Singles „Hard Skool“ und „Absurd“ wurden beide ins Programm genommen.

Die Setlist enthielt auch eine Reihe von Coversongs. Sie spielten zum ersten Mal „T.V. Eye“ von den Stooges mit GNR-Bassist Duff McKagan am Gesang, „Live and Let Die“ von den Wings, „Slither“ von Velvet Revolver, „Nice Boys“ von Rose Tattoo, „Wichita Lineman“ von Jimmy Webb und „Down on the Farm“ von den UK Subs.

Setlist

„Intro“

„It’s So Easy“

„Bad Obsession“ (Zum ersten Mal seit dem 6. Februar 1993)

„Chinese Democracy“

„Slither“ (Velvet Revolver Cover)

„Pretty Tied Up“ (Zum ersten Mal seit dem 6. April 1992)

„Welcome to the Jungle“

„Mr. Brownstone“

„Hard Skool“

„Double Talkin‘ Jive“

„Reckless Life“

„Absurd“

„You Could Be Mine“

„Down on the Farm“ (UK Subs Cover) (Erstmals seit 20. Dezember 2006)

„Rocket Queen“

„T.V. Eye“ (The Stooges cover) (Duff am Gesang, Live-Debüt)

„Anything Goes“ (Zum ersten Mal seit dem 1. August 1988)

„Civil War“ (Outro von Jimi Hendrix‘ „Voodoo Child“)

„This I Love“ (Zum ersten Mal seit dem 14. November 2018)

„Live and Let Die“ (Wings Cover)

„Estranged“ (gefolgt von der Vorstellung der Band)

„Slash Guitar Solo“

„Sweet Child o‘ Mine“

„November Rain“

„Wichita Lineman“ (Jimmy Webb Cover)

„Street of Dreams“

„Nice Boys“ (Rose Tattoo Cover) (Zum ersten Mal seit dem 11. Februar 2017)

„Knockin‘ on Heaven’s Door“ (Bob Dylan Cover

„Nightrain“

Zugabe:

„Patience“ (The Impressions‘ „People Get Ready“ Intro)

„Don’t Cry“

„My Michelle“ (Erster Auftritt seit dem 29. November 2017)

„Paradise City“

