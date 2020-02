Dave Grohl: „Wir fangen gerade erst an, also schnallt euch an, 2020... es wird ein verrücktes Jahr voll mit richtig heißem Scheiß...“

Die Foo Fighters haben ihre Anhänger auf das in diesem Jahr anstehende 25. Jubiläum ihrer Bandgründung vorbereitet. Das könnte so einige Überraschungen bereithalten. Frontmann Dave Grohl, der am Dienstag 51 Jahre alt wurde, rät den Fans deshalb auch, sich lieber schon einmal „anzuschnallen“, denn die Band habe ein „verrücktes Jahr voll mit richtig heißem Scheiß“ geplant. In einer Social-Media-Botschaft mit dem einfachen Titel „Dave Grohl on 25 Years of Foo Fighters“ zeigte sich Grohl mächtig stolz über das Erreichte: „Heilige Scheiße!!!! 25 Jahre?! Danke, dass ihr Jahr für Jahr bei uns seid... dass ihr mitgesungen und jede Show zum besten…