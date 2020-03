Foo Fighters nach Pantera? „No. Fucking. Way.“ Doch, erinnert sich Dave Grohl!

Dave Grohl hat im Zuge der Corona-Krise einen Instagram-Account eröffnet, auf dem er Geschichten aus seinem Leben erzählt. Die Reihe trägt den Titel „Daves True Stories“. Gestern hat der Foo-Fighters-Fronter einen neuen Schwall Anekdoten gepostet.

Wichtiger Hinweis: Das ist bei Weitem nicht alles, über die Galeriefunktion können Sie weiterlesen. Es gibt zwei gute Gründe, sich den Erinnerungen von Grohl zu widmen: zum einen verbergen sich in den Stories sehr spannende Informationen, zum anderen ist der Grohl’sche Stil eine echte Schatzkiste wilder Wendungen und komödiantischer Konstruktionen. Ein Beispiel – zunächst im englischen Original, um den Effekt zu erhalten:

„Silence. Dead air. My throat closed. My stomach dropped. My butthole turned into a Star Wars trash compactor. An audible ‚gulp‘ and whimper were the only sounds I could manage to produce.“