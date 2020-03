Dass aus den Foo Fighters einmal eine der weltweit erfolgreichsten Bands überhaupt wird, hätte 1995 wohl niemand gedacht. Selbst Dave Grohl zeigt sich auch 25 Jahre später noch immer demütig und auch etwas verwundert darüber, wie es sein kleines Kellerprojekt so weit schaffen konnte. Dazu beigetragen haben aber nicht nur die treuen Fans, sondern auch jene, die Grohl nach dem Ende von Nirvana und mit dem Beginn der Foo Fighters nichts Gutes gewünscht haben.

In einem Interview mit „Mojo Magazine“ erklärte der Musiker, dass ihn der Hass, der ihm von vielen Nirvana-Fans entgegenschlug, motiviert statt ausgebremst habe.

Sie sagten Dinge wie: ,Wie kannst du es wagen, wieder in einer Band zu sein? Deine Musik ist große Scheiße, du warst in einer echten Band und was du da jetzt hast, ist es nicht.‘ Ich habe nur gedacht: Glaubst du jetzt echt, dass mich das aufhält? Es spornt mich nur noch mehr an. Also sag ruhig, was du zu sagen hast, aber mir ist das komplett egal.