Foo Fighters: Diese beiden Drummer sollen angeblich Taylor Hawkins ersetzen

Dass Dave Grohl nicht jeden bei den Foo Fighters ans Schlagzeug lässt, ist verständlich. Zum einen ist er selbst einer der bekanntesten Drummer der Welt, zum anderen muss der Nachfolger seinem verstorbenen Freund und Bandkollegen Taylor Hawkins ebenbürtig sein. Da die Band schon im Sommer wieder auf Tour gehen wird, muss jedoch eine Entscheidung getroffen werden – und anscheinend könnte schon bald kommuniziert werden, welchem Schlagzeuger die Ehre zuteilwerden wird, bei den Foo Fighters zu trommeln.

Die neuen Drummer der Foo Fighters sind keine Unbekannten

Wie die britische Zeitung „The Sun“ aus sicherer Quelle erfahren haben will, sollen gleich zwei bekannte Drummer engagiert worden sein. Einer von ihnen sei Matt Cameron, der Schlagzeuger von Pearl Jam. Das liegt auch nahe, schließlich waren Taylor Hawkins und er gut befreundet. Auch zu Dave Grohl hat der Musiker ein freundschaftliches Verhältnis. Zudem soll sich Atom Willard, Drummer von Angels and Airwaves, Against Me!, vorbereiten, um die kommenden Live-Shows mit den Foo Fighters zu spielen. „Die Foos haben in den letzten Monaten mit einer Reihe von Musikern zusammengearbeitet, die Taylor und der Band nahestehen. Matt und Atom sind die Favoriten für die Auftritte, von denen der erste im Mai stattfindet“, heißt es aus Kreisen der Band.

Beide Drummer sollen sich abwechseln

„In erster Linie wird es Matt sein, aber Atom wird im Wechsel mit ihm spielen. Die beiden haben im Studio 606, dem Studio der Foos, geprobt“, so die anonyme Quelle weiter. „Die letzten Vorbereitungen werden gerade getroffen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Matt im Sommer in den USA auftreten wird.“ Ein öffentliches Statement der Band steht momentan noch aus – demnächst könnte es allerdings eine offizielle Ankündigung geben, sodass das Geheimnis um die anstehenden Live-Termine gelüftet wird. Unwahrscheinlich ist dagegen, dass beide Musiker feste Mitglieder der Foo Fighters werden. Denkbar ist, dass die Band künftig mit wechselnden Schlagzeugern aufnehmen und touren wird, bis sie bereit sind, einen permanenten Ersatz für Taylor Hawkins in die Gruppe aufzunehmen.