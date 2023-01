Foo Fighters bestätigen ersten Auftritt nach dem Tod von Taylor Hawkins

Die Foo Fighters haben zum Ende des Jahres 2022, ein dreiviertel Jahr nach dem tragischen und plötzlichen Tod von Drummer Taylor Hawkins, ein Statement zur Zukunft der Band veröffentlicht. Darin bedankten sich für die Unterstüzung ihrer Fans und versicherten, die Band werde weiterhin bestehen und auch Konzerte spielen. Dies hat sich jetzt bestätigt. Ihr für Mai 2023 geplanter Auftritt auf dem Festival „Boston Calling“ wird stattfinden.

Die Band ist einer der größten Headliner des dreitätigen Festivals. Des Weiteren treten The Lumineers, Alanis Morissette, Paramore, Yeah Yeah Yeahs und Queens of the StonesAge auf. Der Auftritt wird am 26. Mai 2023 stattfinden. Außerdem wurden Konzerte der Band beim „Sonic Temple“ Festival in Columbus, Ohio und auf dem „Bonnaroo“ Festival in Manchester bestätigt. Auf dem „Sonic Temple“ werden sie am 28. Mai auftreten. In Manchester am 18. Juni. Weitere Gigs sind bisher nicht bestätigt. Ebenfalls unklar ist, wer die Band an Stelle des verstorbenen Hawkins als Schlagzeuger begleiten wird. Im September 2022 hatten bereits zwei Konzerte der Band zu Ehren des Verstorbenen stattgefunden, in London und Los Angeles. Auf diesen hatten unter anderem Travis Baker, Nandi Bushel, Jon Theodore, Chad Smith und der Sohn des Verstorbenen, Oliver Shane Hawkins, seinen Part übernommen.