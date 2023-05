Foo Fighters: Neue Single und Online-Konzert

Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl beim The Innings Festival 2022 in Arizona.

Die Foo Fighters haben eine Single aus ihrem aktuellen Album BUT WE HERE WE ARE veröffentlicht. Das Stück „Under You“ kommt direkt mit einem Musikvideo daher.

Eine weitere Überraschung gibt es noch für Fans der Band: Die Rocker haben auch einen exklusiven Livestream aus ihrem Studio angekündigt. Während der Online-Performance wird man neue Songs wirklich zum ersten Mal live hören können. Das Ganze wird am 21. Mai um 21 Uhr CET stattfinden. Wer dabei sein möchte, klickt hier.

„Shows wie diese gibt es nicht jeden Tag. Diesen Moment zu nutzen, um Fans auf der ganzen Welt zu versammeln und den Menschen die Möglichkeit zu geben, an diesem Erlebnis teilzuhaben, egal wo sie sind, ist ein Geschenk“, sagt Veranstalter Joel Madden zu dem Event.

Fans können die Band von Dave Grohl außerdem im Juli live in Deutschland sehen: