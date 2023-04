Foo Fighters teilen ersten Songschnipsel seit Taylor Hawkins‘ Tod

Die Foo Fighters teilten Mittwoch (12. April) einen Beitrag auf ihrem Instagram-Account, mit dem sie offenbar neue Musik anteasen. Ein Bild mit der Aufschrift „denkst du, was ich denke?“ unterlegten die Rocker mit einem 13-Sekunden Ausschnitt eines neuen Songs.

Seit dem tragischen Tod von Taylor Hawkins, dem Schlagzeuger der Band, brachten die Foo Fighters keine neue Musik mehr heraus; mittlerweile liegt das ein Jahr zurück. Der Gitarrist der Gruppe, Chris Shiflett, hatte damals öffentlich gemacht, dass die Foo Fighters eine neue Platte rausbringen würden, wenn die Zeit dafür reif sei. Dies ist nun offenbar der Fall. Die Band kündigte außerdem an, im Sommer 2023 wieder auf Tour zu gehen. Sie treten sogar zweimal in Deutschland auf: am 2. Juni bei Rock am Ring und am 4. Juni bei Rock im Park.

Im September letzten Jahres hatte Shiflett, als er zu Gast beim Podcast „The Plug“ war, erklärt, dass die meisten Leute respektvoll bezüglich des Todes des Schlagzeugers gewesen seien. „Wahrscheinlich wird es ein Thema sein, wenn wir jemals wieder eine neue Foo-Fighters-Platte herausbringen und zum Promo-Boogie-Woogie zurückkehren“, sagte er weiter. Die Foo Fighters brachten mit Taylor Hawkins an den Drums neun Studioalben heraus.