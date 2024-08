DNC 2024 Harris zeigt in ihrer Rede, dass sie bereit ist, gegen Trump zu kämpfen

Nach vier Tagen voller Stars und Begeisterung im United Center in Chicago endete die Democratic National Convention am Donnerstag mit einem Ausrufezeichen in einem der chaotischsten Präsidentschaftswahlkämpfe seit Generationen.

Vizepräsidentin Kamala Harris nahm die Nominierung der Partei für das Amt des Präsidenten 2024 unter Beifall entgegen, der wahrscheinlich auf der Richterskala als kleines Erdbeben registriert wurde, und – wie es Tradition ist – einem Meer von Luftballons, als ihre Rede endete.

Harris kam in ihrer Rede zunächst auf ihre Wurzeln als Kind von Einwanderern in Kalifornien und ihre frühe Karriere als Staatsanwältin in Kalifornien zu sprechen. „In meiner gesamten Laufbahn hatte ich nur einen einzigen Klienten: das Volk“, sagte sie.

„Und deshalb, im Namen des Volkes, im Namen aller Amerikaner – unabhängig von Partei, Ethnie, Geschlecht oder der Sprache, die Ihre Großmutter spricht“, rief Harris aus, „im Namen aller, deren Geschichte nur in der großartigsten Nation der Welt geschrieben werden kann. Ich nehme Ihre Nominierung für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika an.“

Harris machte deutlich, dass Donald Trump zwar „in vielerlei Hinsicht ein nicht ernst zu nehmender Mann“ sei, dass aber die Folgen, „wenn Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht, extrem ernst sind“.

„Bedenken Sie die Macht, die er haben wird – vor allem, nachdem der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten gerade entschieden hat, dass er gegen Strafverfolgung immun ist. Stellen Sie sich Donald Trump ohne Leitplanken vor“, sagte Harris.

Die Vizepräsidentin entwarf eine Vision, die im krassen Gegensatz zu dem von Trump vertretenen Bild von Amerika steht. „Die Freiheit, sicher vor Waffengewalt in unseren Schulen, Gemeinden und Gotteshäusern zu leben“, sagte sie. „Die Freiheit zu lieben, wen man liebt, offen und mit Stolz. Die Freiheit, saubere Luft zu atmen und sauberes Wasser zu trinken und frei von der Verschmutzung zu leben, die die Klimakrise anheizt. Und die Freiheit, die all die anderen aufschließt: die Freiheit zu wählen.

Harris sprach eine breite Palette von Themen an, darunter die Notwendigkeit, reproduktive Rechte zu schützen und parteiübergreifende Gesetze zur Sicherung der Grenzen und zur Schaffung von Wegen zur Staatsbürgerschaft für Einwanderer zu verabschieden, sowie den anhaltenden Krieg und die humanitäre Krise im Gazastreifen.

Inmitten der pro-palästinensischen Proteste während des Kongresses, die Harris dazu drängten, einen Waffenstillstand in Gaza und ein Waffenembargo gegen Israel zu unterstützen, nutzte die Vizepräsidentin ihre Rede, um ihre Unterstützung für Israels Recht, sich selbst zu verteidigen, zu bekräftigen, fügte aber hinzu, dass das, was in den letzten zehn Monaten in Gaza geschehen ist, verheerend sei.

Harris hat mit einer Botschaft der Einheit, des Fortschritts und der Freude Wahlkampf gemacht

„Präsident Biden und ich arbeiten daran, diesen Krieg zu beenden, so dass Israel sicher ist, die Geiseln freigelassen werden, das Leiden in Gaza ein Ende hat und das palästinensische Volk sein Recht auf Würde, Sicherheit, Freiheit und Selbstbestimmung wahrnehmen kann“, sagte Harris.

Der Weg zur überraschenden Nominierung war kurz für Harris, aber in dem Monat, in dem Präsident Joe Biden aus dem Rennen für 2024 ausgestiegen ist, ist es der Vizepräsidentin gelungen, die Aussichten der Partei weniger als drei Monate vor den Wahlen im November komplett zu verändern.

Harris hat mit einer Botschaft der Einheit, des Fortschritts und der Freude Wahlkampf gemacht und sich für die Stärkung der Mittelschicht durch Wirtschaftsreformen und den Schutz der reproduktiven Freiheit und der bürgerlichen Freiheiten eingesetzt. Die Teilnehmer des DNC, darunter Präsident Joe Biden, die ehemaligen Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton, Hillary Clinton, Michelle Obama, zahlreiche demokratische Gesetzgeber und sogar Oprah und Stevie Wonder, vertraten Harris‘ zukunftsweisende Vision für die Nation.

Während Harris und ihr running mate, der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, bei den Wählern genügend Begeisterung hervorrufen, um die Demokraten nach der katastrophalen Debatte, die Biden schließlich zum Ausscheiden aus dem Rennen zwang, wieder in die Offensive zu bringen, bleibt der Wettbewerb zwischen ihr und Trump unglaublich eng. In ihrer Rede mahnte Harris, wie viele andere Redner auf dem DNC-Kongress in dieser Woche, dass die Wähler in den nächsten Monaten engagiert bleiben müssen, und warnte vor Selbstüberschätzung.

Harris wies darauf hin, dass die Wahlkämpfe und die Kämpfe als Staatsanwältin in ihrer Karriere „nicht einfach waren“, ebenso wenig wie „die Wahlen, die mich in diese Ämter gebracht haben“.

„Wir wurden praktisch auf Schritt und Tritt unterschätzt“, sagte sie. „Aber wir haben nie aufgegeben, weil es sich immer lohnt, für die Zukunft zu kämpfen. Und genau das ist der Kampf, den wir jetzt führen. Ein Kampf für Amerikas Zukunft. Liebe Amerikanerinnen und Amerikaner, diese Wahl ist nicht nur die wichtigste in unserem Leben. Sie ist eine der wichtigsten im Leben unserer Nation.“

Mit dem Abschluss der Democratic National Convention wird es nun Ernst im Rennen um das Weiße Haus, denn Harris und Walz stehen nun offiziell an der Spitze der Kandidatenliste. Der Kampf hat bereits einen anderen Ton angenommen als der, den Biden gegen Trump anschlug. Die Partei hat ihren Ansatz „wenn sie unter die Gürtellinie gehen, gehen wir drüber“ zu Gunsten eines Kampfes gegen die Republikaner mit ihren eigenen Waffen aufgegeben. Walz bezeichnet Trump und seinen Kandidaten J.D. Vance regelmäßig als „seltsam“, Harris‘ Kampagne hat die Republikaner im Internet auf die Schippe genommen, und mehrere Redner auf dem DNC haben sich direkt über Trump lustig gemacht – sie sprachen über den ehemaligen Präsidenten weniger wie über eine machthungrige Kraft, die die Demokratie abbauen will, sondern eher wie über einen müden, erbärmlichen Clown, der sich selbst bereichern will.

Trump hat das zur Kenntnis genommen. „Haben Sie gesehen, wie Barack Hussein Obama gestern Abend ein paar Schüsse abfeuerte?“, sagte er am Mittwoch, nachdem Obama am Dienstagabend ein paar Sticheleien gegen Trump gemacht hatte. „Er hat sich über Ihren Präsidenten lustig gemacht und Michelle auch. Wissen Sie, sie sagen immer: ,Sir, bitte bleiben Sie bei der Politik, werden Sie nicht persönlich‘, aber sie werden den ganzen Abend persönlich, diese Leute.“

„Amerika, lass uns einander und der Welt zeigen, wer wir sind“

Der ehemalige Präsident griff Harris die ganze Woche über an, bezeichnete sie als „Genossin“ und behauptete, sie werde Amerika in einen kommunistischen Staat verwandeln. Es ist unklar, ob die Angriffe auf Harris als radikale Linke und die Ankündigung des Weltuntergangs im Falle ihres Wahlsiegs bei den Wähler:innen ankommen werden, aber was jetzt gilt und vor sechs Wochen noch nicht, ist, dass Trump in den Umfragen an Boden verliert und sich in der Defensive befindet.

Harris reagierte am Donnerstagabend mit Nachdruck auf die Angriffe von Trump und den Republikanern. „Meine Mutter hatte noch eine andere Lektion, die sie lehrte“, sagte sie. „Lass dir nie von jemandem sagen, wer du bist. Du zeigst ihnen, wer du bist.“

„Amerika, lass uns einander und der Welt zeigen, wer wir sind“, fügte sie hinzu. „Und wofür wir stehen. Freiheit, Chancen, Mitgefühl. Würde, Fairness und unendliche Möglichkeiten.“