Warum sowohl Trump als auch Tim Walz ständig über Springsteen reden

Vor etwas mehr als 40 Jahren war Ronald Reagan der erste amerikanische Präsident, der Bruce Springsteen erwähnte. „Amerikas Zukunft ruht in tausend Träumen in euren Herzen“, sagte er im September 1984 bei einer Wahlkampfveranstaltung in New Jersey zu einer Menschenmenge. „Sie ruht in der Botschaft der Hoffnung in den Liedern eines Mannes, den so viele junge Amerikaner bewundern – Bruce Springsteen aus New Jersey.“

Springsteen befand sich zu diesem Zeitpunkt natürlich auf einem popkulturellen Höhepunkt, frisch nach der Veröffentlichung des Welterfolgs „Born in the U.S.A.“, mit einer Flagge auf dem Cover und einem leicht zu verwechselnden Titelsong. In den vergangenen Jahrzehnten hat er seine link-politische Einstellung deutlich gemacht, indem er sich für demokratische Kandidaten einsetzte und sogar mit Barack Obama für eine Podcast-Serie und ein Buch zusammenarbeitete. Und selbst in der weit entfernten politischen Ära des Jahres 2024, in der Beyoncés „Freedom“ die Kampagne von Kamala Harris unterstützt, tauchen Springsteens Name und seine Musik immer wieder auf – Donald Trump denkt an ihn, Tim Walz ist ein erklärter Fan, und „Born in the U.S.A.“ wurde auf der Democratic National Convention gespielt.

Das ausgezeichnete neue Buch von Steven Hyden, „There Was Nothing You Could Do: Bruce Springsteen’s Born in the U.S.A. and the End of the Heartland“, zeichnet die popkulturellen und politischen Auswirkungen dieses Albums nach. Kürzlich setzte er sich mit ROLLING STONE zusammen, um über Springsteens anhaltende politische Relevanz und mehr zu sprechen. (Um mehr von Hyden über sein Buch zu hören, hören Sie sich den „Rolling Stone Music Now“-Podcast an – sein Beitrag beginnt etwa bei der 42-Minuten-Marke der obigen Katy-Perry-Episode. Wählen Sie hier den Podcast-Anbieter Ihrer Wahl, hören Sie auf Apple Podcasts oder Spotify, oder drücken Sie einfach oben auf Play).

Der erste große Springsteen-Moment in diesem Wahlkampf war, als Donald Trump auf der Bühne, quasi aus dem Nichts, darüber sinnierte, dass Bruce ihn nicht mag. Was halten Sie davon, insbesondere im Zusammenhang mit Ihrem Buch?

Trumps Beziehung zum klassischen Rock ist wirklich interessant. Er ist offensichtlich ein großer Fan der Rockmusik der sechziger und siebziger Jahre, wie viele Leute in seinem Alter, und es ist eine schwierige Situation, weil das von keinem dieser Leute – darunter Springsteen – erwidert wird. Sie sind in gewisser Hinsicht seine Helden, zumindest in musikalischer Hinsicht, und doch halten sie ihn einhellig für schlecht für das Land.

Es gibt so viele Musiker, die Trump nicht mögen, aber er hat es immer wieder auf Springsteen abgesehen. Die Tatsache, dass Bruce ihn nicht mag – er nannte ihn sogar einen Idioten, als ich 2016 für den ROLLINg STONE mit ihm sprach – stört ihn sehr. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Bruce eine Art amerikanisches Gewicht hat, das andere Rockstars nicht haben.

Ja, ich glaube, bei Bruce war das schon vor 40 Jahren so, und jetzt ist es wahrscheinlich noch wahrer. Er wird nicht ganz als politische Figur gesehen, aber er fühlt sich mehr wie eine politische Figur an als jeder andere Rockstar. Aber er hat auch etwas Populistisches an sich. Wahrscheinlich hat ein Teil von Trump das Gefühl, dass dies die Leute sind, zu denen ich spreche – Bruce sollte auch auf mich reagieren, weil er der Typ des Mittelamerikaners ist, der sich für die Durchschnittsamerikaner einsetzt. Natürlich tut Trump das nicht wirklich, aber ich glaube, er hat eine Art Wahnvorstellung, dass er und Springsteen in gewisser Weise auf der gleichen Seite stehen. Es ist also wahrscheinlich ein kleiner zusätzlicher Schmerz, dass er diese Anerkennung von Bruce nicht bekommt.

Wie Sie in Ihrem Buch erwähnen, hat die „New York Times“ 2016 einen Fabrikarbeiter ausfindig gemacht, über den Bruce in dem Song „Youngstown“ geschrieben hat, und dieser sagte, dass er für Trump stimmen würde. Man hat das Gefühl, dass Springsteen und Trump in gewisser Weise versucht haben, zu und für einige der gleichen Menschen zu sprechen.

Das sagt etwas darüber aus, wie sich die Politik der ländlichen Mitte Amerikas im Laufe der Zeit verändert hat. In den achtziger Jahren war es viel einfacher, einen Arbeiter zu finden, der in einer Fabrik arbeitete und gleichzeitig ein Demokrat war. Vor 40 Jahren gab es diese Art von hartgesottenen Demokraten, die heute nicht mehr so häufig anzutreffen sind, und ich habe das Gefühl, dass vieles davon einfach mit dem Kulturkampf zu tun hat, damit, wie sich die Menschen auf der Linken und der Rechten den Menschen in der Mitte des Landes präsentieren. Wenn man also nach einer Metapher dafür sucht, wie sich Amerika verändert hat, dann hat mich die Idee von Figuren in Bruce-Springsteen-Songs, die zu Trump-Wählern werden, natürlich gereizt. Das ist eine so passende Metapher dafür, wie sich das Land in den letzten 40 Jahren verändert hat.

„Springsteen ist ein Teil des amerikanischen Gesamtpakets, aber gleichzeitig auch progressiv“

Und dann kam Tim Walz daher. Er ist generell ein großer Musikfan, aber er ist definitiv ein großer Springsteen-Fan – es gibt dieses Video, in dem er mit Harris über seinen Musikgeschmack diskutiert und das erste, was er erwähnt, ist „The River“.

Ja, ich denke, bei Walz war sein Musikgeschmack eine der Möglichkeiten, sich als normaler Typ zu präsentieren, was ein großer Teil dieser Kampagne ist, die die Republikaner als die Seltsamen stigmatisiert. Aber ich denke, wenn er über Bruce Springsteen spricht, lesen die Leute das als: „Oh, er erinnert mich an meinen Vater oder an meinen Onkel“, und das macht ihn auf eine sehr schnelle Art und Weise menschlich. Ich denke, das spricht auch einfach für Springsteens Platz in der Kultur. Als Obama gewählt wurde, war Bruce Ende fünfzig, also hatte er immer noch etwas an sich, das vielleicht ein bisschen jünger war. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem man bei Springsteen an etwas denkt, das der eigene Vater oder vielleicht sogar der eigene Großvater mag. Aber das ist eine positive Sache. Er ist ein Teil des amerikanischen Gesamtpakets, aber gleichzeitig auch progressiv. Es ist, wie wir schon sagten, fast wie ein Rückgriff auf die Idee, dass man ein Arbeiter sein kann, aber auch an die Rechte von Transsexuellen glauben und Abtreibungsrechte verteidigen kann, und dass diese Dinge nicht unvereinbar sein müssen.

Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass Bruce zwar definitiv mit einer älteren Fangemeinde assoziiert wird, dass es aber auch eine ganze Reihe jüngerer ernsthafter Musikfans und sicherlich auch jüngere Künstler gibt, die ihn lieben. Auf der Indie-Ebene ist er seit etwa 20 Jahren cool, seit Arcade Fire und die Killers ihn zum ersten Mal in ihr Herz geschlossen haben.

Ich habe das Gefühl, dass er den Mantel übernommen hat, den Johnny Cash einst hatte. Er war wie ein älterer Mann, den die jüngeren Generationen immer als eine Art Leuchtturm der Integrität entdecken.

Oder wie Neil Young in den Neunzigern.

Und Neil ist es bis zu einem gewissen Grad immer noch, aber Johnny Cash und Springsteen haben auch etwas sehr Amerikanisches an sich. Sie sind sehr maskuline, harte Kerle, aber sie haben auch eine gewisse Sensibilität an sich. Politisch sind sie fortschrittlich. Sie vereinen viele der Dinge, die die Menschen in Amerika schätzen – Individualismus, Härte, aber auch Nachdenklichkeit. Es ist wie die positive Seite der Leute, die in einer Menschenmenge „U.S.A.“ skandieren. Nicht die chauvinistischen, dummen, reaktionären Aspekte, sondern die rechtschaffene Seite. Für die Menschen meiner Generation war Johnny Cash diese Person. Und dann stirbt Johnny Cash.

Und das ist ungefähr die Zeit, in der Springsteen, glaube ich, diesen Mantel übernimmt, etwa Mitte der 2000er Jahre, und seitdem hat er ihn. Es ist interessant zu sehen, wie Bruce in den Liedern anderer Leute auftaucht, wo ich das Gefühl habe, dass er ein Symbol dafür ist. Zach Bryan ist das jüngste Beispiel. Ich finde es übrigens toll, dass der Song „Sandpaper“ heißt, denn Bruce ist in diesem Song super-raspel, noch raspeliger als sonst. Er kommt mir sehr totemistisch vor, als würde man einen Weißkopfseeadler in seinen Song einbauen oder so etwas in der Art. Und die Killers haben „A Dustland Fairytale“ neu aufgenommen und Bruce hat darauf gesungen. Das erinnert mich irgendwie daran, wie U2 Johnny Cash auf einem Song auftauchen ließ. Er ist ein starkes Symbol – er könnte genauso gut ein Weißkopfseeadler oder eine amerikanische Flagge oder ein Apfelkuchen oder jedes andere Symbol für Amerika sein, das man sich vorstellen kann.

Das ist auch der Grund, warum es Trump so sehr stört, dass er ihn nicht mag. Wie wir bereits besprochen haben, würde man das alles vielleicht etwas anders sehen, wenn es nicht diese Periode von 1984 bis 1985 gäbe, in der er den Titel „Born in the U.S.A.“ verwendete, ein Albumcover mit der Flagge aufnahm und eine Flagge auf der Bühne hatte.

Ja, genau. Das hat die Sache auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Natürlich hat er schon vorher über die amerikanische Arbeiterklasse geschrieben, aber die Symbolik von „Born in the U.S.A.“ und der Erfolg des Songs, die Tatsache, dass er so allgegenwärtig war, hat sich immer noch tief in das Bewusstsein der Menschen eingebrannt. In meinem ersten Buch habe ich über Chris Christie und Bruce Springsteen geschrieben und darüber, wie seltsam es für Chris Christie sein muss, ein großer Bruce-Springsteen-Fan zu sein und zu wissen, dass Bruce ihn, zumindest politisch, überhaupt nicht mag. Und ich denke, das spricht dafür, dass – und das könnte auch auf Trump zutreffen – auch wenn wir wissen, wo Bruce politisch steht, es immer noch möglich ist, seinen Liedern unterschiedliche Dinge zu entnehmen, je nachdem, wo man steht. Es gibt eine Menge Dinge in seiner Musik, mit denen man sich identifizieren kann, wenn man konservativ ist. Man muss nur das mentale Jujitsu beherrschen, um die anderen Dinge auszublenden, was die Leute bei Liedern immer wieder tun. Wir ignorieren immer die Dinge, die nicht mit unseren eigenen Erfahrungen übereinstimmen. Wir klammern uns an einen Text oder etwas anderes und machen den ganzen Song darüber. Denn offensichtlich gibt es eine Menge Republikaner, die Bruce Springsteen lieben. Ich glaube, das ist schon immer so gewesen. Wenn man konservativ ist, kann man ihm einiges abgewinnen, das mit dem übereinstimmt, wie man Amerika sieht. Es zwingt einen nur dazu, viele andere Dinge zu ignorieren, die unbequem sind.

Ich glaube auch, dass es vor der MAGA einfacher war, das zu sagen, offen gesagt. Ich glaube, es ist schwer zu sagen: Ich bin ein MAGA-Republikaner und das sind die fünf Dinge, die ich in Bruce‘ Musik höre, die mein MAGA-Sein unterstützen werden.

Ich glaube, dass viele Leute, die für Trump stimmen, nicht so sind wie die Leute, die wir online reden sehen. Ich kenne solche Leute in meinem Leben, die für Trump stimmen. Denn sie wählen immer die Republikaner. Ich meine, wenn Springsteen in Jersey spielt, glaube ich nicht, dass alle Leute im Stadion Demokraten sind. Ich denke, es ist wahrscheinlich ausgeglichener, als es den Anschein hat, aber das wissen wir nicht mit Sicherheit. Wir müssten eine Umfrage machen.

„Wenn man sich in die Gruppensituation begibt, ist es sehr einfach, die Nuancen von ‚Born in the USA‘ zu ignorieren“

Das ist fair. Schließlich haben wir während des DNC mindestens zweimal „Born in the U.S.A.“ gehört. Dies war ein Fall, in dem die Demokraten das Lied auf die Art und Weise verwendeten oder missbrauchten, wie es die Republikaner traditionell tun – als mitreißende, patriotische Hymne. Aber ist der schmerzerfüllte, verratene, wütende Patriotismus von „Born in the U.S.A.“ in diesem DNC-Kontext wirklich in Ordnung, wenn man bedenkt, dass wir wissen, dass dies die Partei ist, die sein Schöpfer unterstützt, oder ist es immer noch seltsam?

Es ist ein bisschen seltsam! Aber dieser Song bekommt in einer Arena immer einen ganz anderen Charakter, der über den Text hinausgeht. Die Musik ist so mitreißend; der Refrain zwingt einen zum Mitsingen. Und wenn man sich in diese Gruppensituation begibt, ist es sehr einfach, die Nuancen des Textes zu ignorieren. Wenn du in einer Menge von 20.000 Leuten sitzt und versuchst zu sagen: „Das ist eigentlich eine Kritik an Amerika, keine Feier“, wirst du von Leuten übertönt, die „Born in the U.S.A.“ rufen. So ist das nun mal. Und das ist Teil der Kraft und der problematischen Natur dieses Liedes.

Es ist witzig, dass die Delegation aus New Jersey dieses Lied als Erkennungsmelodie verwendet hat. Der Song spielt eindeutig in New Jersey, aufgrund der Gasbrände und der Raffinerie und so weiter. Die „Stadt des toten Mannes“ in der ersten Zeile ist also eine Stadt in New Jersey.

Noch witziger wäre es, wenn es „Born to Run“ wäre, denn dieser Song zeichnet wohl ein noch düstereres Bild von New Jersey. Er schreibt nicht wirklich darüber, dass es eine Art Paradies ist, in dem alles gut läuft. Das ist nicht das Jersey der Bruce-Springsteen-Songs.