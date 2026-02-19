Foo Fighters: Alle Infos zum neuen Album „Your Favourite Toy“

Die Foo Fighters haben ihre neue Single „Your Favorite Toy“ veröffentlicht. Der Song ist die erste Auskopplung aus dem gleichnamigen zwölften Studioalbum der Band. Zeitgleich wurde die Pre-Order für das Album gestartet.

Informationen zur Single

„Your Favorite Toy“ ist die erste neue Veröffentlichung der Foo Fighters im Jahr 2026. Der Titeltrack gibt einen Ausblick auf das kommende Album.

Albumdetails und Statement von Dave Grohl

Dave Grohl: „‚Your Favorite Toy‘ war wirklich der Schlüssel, der den Ton und die energetische Richtung des neuen Albums bestimmt hat. Wir sind darauf gestoßen, nachdem wir über ein Jahr lang mit verschiedenen Sounds und Dynamiken experimentiert hatten, und an dem Tag, an dem es Gestalt annahm, wusste ich, dass wir diesem Weg folgen mussten. Es war die Zündschnur für das Pulverfass an Songs, die wir schließlich für dieses Album aufgenommen haben. Es fühlt sich neu an.“

Das Album „Your Favorite Toy“ erscheint am 24. April, wurde von den Foo Fighters und Oliver Roman co-produziert, von Oliver Roman gemischt und von Mark „Spike“ Stent abgemischt.

Enthalten sind folgende Songs:

„Your Favorite Toy“ – Die Tracklist:

Caught In The Echo

Of All People

Window

Your Favorite Toy

If You Only Knew

Spit Shine

Unconditional

Child Actor

Amen, Caveman

Asking For A Friend

Tourstart im Juni

Mit der Veröffentlichung von „Your Favorite Toy“ kündigen die Foo Fighters zudem ihre „Take Cover“-Welttournee an. Diese beginnt am 10. Juni in der Unity Arena in Oslo und führt die Band im Sommer unter anderem nach München, Berlin und Wien. Die Foo Fighters sind Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee und Ilan Rubin.