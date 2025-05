U.S. Girls: Neues Album für Juni angekündigt

U.S. Girls kündigt ihr neues Album an. Mit dem Titel „Scratch It“ soll es dann neun neue Songs der Musikerin geben. Die erste Single „Bookends“ ist bereits verfügbar.

Neue musikalische Konstellation

Die Produzentin, Autorin und Songwriterin Meg Remi aka U.S. Girls arbeitete für die neue Platte mit dem Gitarristen Dillon Watson, dem Bassisten Jack Lawrence, dem Schlagzeuger Domo Donoho und den Musikerinnen Jo Schornikow und Tina Norwood zusammen. Ursprünglich kam es zu dieser Konstellation nur für einen Festivalauftritt. Letztendlich entstand dann eine langfristige Band. Die LP soll aber nicht nur die Künstler:innen, sondern auch verschiedene Genres miteinander vereinen und Elemente aus Country, Gospel, Garage Rock, Soul, Disco und Folk beinhalten.

12-minütige Single mit passendem Musikvideo

Die erste Single-Auskopplung des Projekts trägt den Namen „Bookends“ und erschien bereits am 6. Mai. In dem 12-minütigen Song erzählt U.S. Girls von ihrem verstorbenen Freund Riley Gale. Dieser war ebenfalls Musiker und als Sänger in der Band Power Trip aktiv. Im Musikvideo, produziert von Caity Arthur, geht es dem Pressetext zufolge um „Tod und Absolution, wie der Tod eines der wenigen sicheren Dinge im Leben ist, der große Gleichmacher, nolens volens“.

„Scratch It“ ist das neunte Studioalbum von U.S. Girls und erscheint am 20. Juni. Ihre momentan noch aktuelle Platte „Bless This Mess“ von 2023 wurde in der ROLLING-STONE-Review als „Pop-Affinste, Tanzbarste, Lebensbejahendste, was die Wahlkanadierin bislang aufgenommen hat“ beschrieben.