Am Todestag Kurt Cobains (5. April) hat seine Tochter Frances Bean ihren ersten eigenen Song (nach Coverversionen von Jimmy Eat World und Leonard Cohen in der Vergangenheit) vorgestellt. Auf Instagram postete sie einen Clip mit einem unbetitelten Lied. Das Stück soll gleichwohl nicht als offizielle Veröffentlichung verstanden werden, schob die 25-Jährige nun in einem Interview mit „E! Entertainment“ nach. In Zukunft soll es aber „Greifbares“ von ihr geben. Wann wollte sie aber noch nicht verraten.

Sie selbst verstehe sich sowohl als Musikerin und als bildende Künstlerin, sagte Frances Bean in dem Gespräch. „Was die Musik betrifft, möchte ich mich nicht in eine Schublade stecken lassen und sagen müssen, dass ich eine Musiker oder eine bildende Künstlerin bin, weil ich das Gefühl habe, dass alles umfassend ist und dass jeder Teil meiner Kunst mit dem anderen verwandt ist", sagte sie.

„Wir vermissen dich!“

Entscheidend sei ihr aber, dass ihr Vater, Kurt Cobain, stolz auf ihre Musikpläne wäre. Ich hoffe, dass er stolz auf den Menschen sein würde, der ich bin, auch wenn ihm die Kunst, die ich mache, wohl nicht gefallen würde.“

Zum Todestag des Nirvana-Sängers meldete sich auch Frances Beans Mutter, Courtney Love, zu Wort und postete auf Twitter ein Familienbild. „Das Universum reißt an diesem Tag immer auf, diese ozeanblauen Augen“, schrieb sie dazu – und fügte an: „Wir vermissen dich!“