Frank Zappa: „Zappa 80: Mudd Club/Munich“ Konzertmitschnitte erscheinen als CD und LP

Zwei Konzertmitschnitte von Frank Zappa und seiner damaligen Bandbesetzung aus den 1980er Jahren werden nun veröffentlicht: Ein Auftritt fand in intimem Rahmen im New Yorker Mudd Club mit 240 Personen statt, der andere in der großen Olympiahalle in München mit 12.000 Plätzen. Am 3. März erscheinen ebendiese Aufnahmen unter dem Namen „Zappa 80: Mudd Club/Munich“ als CD- und LP-Set sowie digital.

Die erste digitale Live-Aufnahme von Frank Zappa

Die Mudd-Club-Show wurde am 8. Mai 1980 von Klaus Weidemann auf einem 2-Spur-Nagra-Tonbandgerät aufgezeichnet. Die Münchner Show in der Olympiahalle von Toningenieur Mick Glossop wurde direkt auf digitales 2-Spur-Stereo aufgenommen und gemischt – und war die allererste digitale Live-Aufnahme von Zappa.

Bisher wurden von Frank Zappa nur zwei Songs aus diesen Shows veröffentlicht: „Love Of My Life“ aus dem Mudd Club und „You Didn’t Try To Call Me“ aus München, auf der CD-Live-Serie „You Can’t Do That On Stage Anymore“.

Besetzung der Band während der beiden Shows

Die Besetzung von 1980 bestand neben Zappa aus den beiden Sängern Ike Willis und Ray White, Arthur Barrow am Bass, Tommy Mars an den Keyboards und der damalige Newcomer David Logeman am Schlagzeug. Diese Besetzung dauerte nicht lange an, da Logeman, der den Schlagzeuger Vinnie Colaiuta ersetzte, die Band verließ, als Colaiuta zurückkehrte.

„Why Does It Hurt When I Pee?“ – Diese Songs wurden damals gespielt

Zappa und seine fünfköpfige Band spielten im Mudd Club ein 15 Songs umfassendes, einstündiges Programm mit Titeln aus der Dreifach-LP „Joe’s Garage“: „Joe’s Garage“, „Keep It Greasy“, „Outside Now“, „Why Does It Hurt When I Pee?“)

Aus „Sheik Yerbuti“ spielten sie „Bobby Brown Goes Down“, „City Of Tiny Lites“ sowie Songs aus seinem gesamten Katalog, darunter „I Ain’t Got No Heart“ und „You Didn’t Try To Call Me“ von „Freak Out!“ aus dem Jahr 1966.

Das Konzert wurde im Übrigen von der österreichischen Filmcrew „DoRo“ (Rudi Dolezal und Hannes Rossacher) festgehalten, die zwei Songs – „Mudd Club“ und „Chunga’s Revenge“ – in ihre Dokumentation „Frank Zappa: New York and Elsewhere“ aufnahm.