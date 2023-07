Zum 40. Jubiläum: ABC veröffentlichen Remaster von „The Lexicon of Love“ und mehr

Ein 80ies-Kultalbum kehrt in diesem Jahr zurück: Im Juni 1982 veröffentlichten die Briten von ABC („The Look of Love“) ihr Konzeptalbum „The Lexicon of Love“, das damals weltweit in den oberen Regionen der Album-Charts mitspielte. Passend zum 40. Jubiläum kommt der Klassiker im neuen Gewand heraus. Ein paar weitere Überraschungen gibt’s auch oben drauf.

ABC bringen noch nie veröffentlichtes Material heraus

„The Lexicon of Love“, auf dem Band-Leader Martin Fry das Ende einer Beziehung verarbeitet, wird zum 40. Geburtstag nochmal komplett überarbeitet. Dafür hat sich Fry mit den Sound-Profis der Abbey Roads Studios zusammengesetzt, die in den 1960er Jahren mit ihrer Zusammenarbeit mit den Beatles auf sich aufmerksam machten. Das Album wurde im Half-Speed-Verfahren einem Remaster unterzogen. Bei diesem Prozess wird die originale Tonbandaufnahme sowie der Print der Platte auf halber Geschwindigkeit abgespielt. Dadurch existiert mehr Zeit, um etwa den Frequenzgang oder auch Dynamiken zu verbessern.

Empfehlung der Redaktion Ringo Starr: Die Beatles würden niemals John Lennons Stimme mit KI nachahmen

Aber ABC wollen mit der Jubiläumsausgabe ihres Debütalbums nicht nur für ein besseres Hörerlebnis sorgen. Darüber hinaus sind in dem Bundle noch eine exklusive Sammlung von drei weiteren LPs enthalten, auf der bisher unveröffentlichtes Material der Band zu finden sein wird. Dazu gehören etwa ein Live-Mitschnitt aus dem Hammersmith Odeon von 1982 sowie ein Remix zu „The Look of Love“. Und damit nicht genug. Als weiteres Schmankerl hat die Kollektion eine Blu-ray zu bieten, auf der neben ein Dolby-Atmos-Mix des Albums auch den 55-minütigen Film „Mantrap“ beinhaltet. In HD-restauriert, erzählt der Musical-Thriller die fiktive Geschichte von ABCs Tournee hinter dem „Eisernen Vorhang“ in der Sowjetunion.

Die Jubiläumsausgabe von „The Lexicon of Love“ erscheint am 4. August 2023. Vorbestellung sind hier jetzt schon möglich.

Inhalte der „The Lexicon Of Love“-Kollektion

LP1: „The Lexicon Of Love„ – Abbey Road Halfspeed Remaster

Seite Eins

Show Me Poison Arrow Many Happy Returns Tears Are Not Enough Valentine’s Day

Seite Zwei

The Look Of Love (Part One) Date Stamp All Of My Heart Ever 2 Gether The Look Of Love (Part Four)

LP2: The Route To Lexicon

Seite Eins

Overture Surrender (Phonogram Demo) Show Me (Phonogram Demo) Tears Are Not Enough (Phonogram Demo)

Seite Zwei

Tears Are Not Enough – Original12” Mix Alphabet Soup – 12” Mix Theme From “Man-Trap”

LP3:

Seite Eins: The Route To Lexicon

Tears Are Not Enough – 7” Version Poison Arrow – Jazz Mix The Look Of Love (Part One) – Special Remix

Seite Zwei: Live at Hammersmith Odeon, London, 1982

Overture Show Me Many Happy Returns Tears Are Not Enough

LP4: Live at Hammersmith Odeon, London, 1982

Seite Eins

Date Stamp The Look Of Love (Part One) All Of My Heart

Seite Zwei

Valentine’s Day 4 Ever 2 Gether Poison Arrow

Blu-Ray

Audio – The Lexicon Of Love

Steven Wilson Dolby Atmos Mix

Steven Wilson 5.1 Surround Sound Mix

Steven Wilson Stereo Mix

Steven Wilson Instrumental Mix

Audio-Visual

„Mantrap“

Promo Videos

Poison Arrow

The Look Of Love

All Of My Heart

Das Album-Cover