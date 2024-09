The Cure haben in ihren sozialen Medien ein neues Band-Logo präsentiert. Spekulationen über ein neues Album – das erste Studioalbum seit „4:13 Dream“ von 2008 – gab es zwar schon seit … 2012? 2013? 2022? Aber es ist recht selten, dass Cure ein neues Bandlogo präsentieren und dann keine neue Platte erscheint. Im Grunde ist auf jedes neue Logo immer eine neue Scheibe erschienen. So sieht es aus:

Vor drei Jahren kündigte Robert Smith erstmals ein neues Werk an. Angedacht war „Live from the Moon“ als Titel, später wurde daraus „Songs of a Lost World“. Einige der darauf zu erwartenden Titel spielten Cure bereits bei ihrer letzten Welttournee. Darunter: „A Fragile Thing“, „Another Happy Birthday“, „Alone“ und „I Can Never Say Goodbye“.

Reeves Gabrels, Gitarrist der Band, repostete das neue Logo – und dazu den Aufruf, sich für die neue Cure-Website zu registrieren:

Auch Eden Gallup, Sohn von Bassist Simon Gallup, postete auf Facebook eine Nachricht:

„This is the end of every song that we sing“ – das könnte eine Textzeile aus einem neuen Cure-Lied sein.

Zuvor, Ende August, wurde zwar nicht das lang erwartete neue Album von The Cure angekündigt, aber Robert Smith und Co. werden auch Live-Versionen von zwei Songs, die sie auf ihren letzten Tourneen getestet haben, auf einer neuen umweltfreundlichen Vinyl-Single veröffentlichen.

„Novembre: Live in France 2022“, das am 1. Oktober erscheint, enthält Live-Aufnahmen von „And Nothing Is Forever“ und „I Can Never Say Goodbye“, wobei beide Songs zum ersten Mal veröffentlicht werden.

„Die 12″-Single mit zwei Tracks wird auf umweltfreundlichem, transparentem, schwarzem Vinyl von Naked Record Club gepresst, die eine bahnbrechende Spritzgussmaschine verwenden, die schätzungsweise 80-90% weniger Strom verbraucht als herkömmliche Vinyl-Pressmaschinen“, so die Band. Außerdem kommt der gesamte Erlös der limitierten Auflage – es werden nur 5.000 Exemplare hergestellt – Earthpercent zugute.

The Cure haben zuletzt 2008 „4:13 Dream“ veröffentlicht, aber in den letzten Jahren ein neues Album mit dem Titel „Songs of a Lost World“ angedeutet und sogar ein halbes Dutzend potenzieller Tracks des Albums gespielt – „A Fragile Thing“, „Endsong“, „I Can Never Say Goodbye“, „Alone“, „And Nothing Is Forever“ und „Another Happy Birthday“ – während ihrer ausgedehnten „Shows of a Lost World“-Tour.

Smith arbeitet seit mindestens einem halben Jahrzehnt an dem neuen Album und hat dem Rolling Stone bereits 2019 einen Bericht über die Fortschritte vorgelegt.

„Die andere Sache ist, dass wir nur meine Demos gemacht haben, und die Band hat einige Songs, die sie mir zum Anhören gegeben haben, um sie in Songs zu verwandeln, zu denen ich nicht gekommen bin. Ich habe das Gefühl, wir sollten sie auch ein paar Tage im Studio erforschen, jetzt, wo wir wieder zusammen spielen, um zu sehen, ob etwas dabei herauskommt“, sagte Smith.

„Ich möchte, dass es so funktioniert, wie die wirklich guten Cure-Alben – meine Lieblingsalben von Cure – als Stücke funktionieren. Ich möchte, dass die Leute es sich von Anfang bis Ende anhören und irgendwo durch diese Zeit mitgenommen werden.“