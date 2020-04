Foto: NBCUniversal via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Szene aus der Episode „The One With The Embryos“

Das wird Sie auch interessieren





Über 15 Jahre ist es her, dass sich die Fernsehwelt von Rachel, Ross, Joey, Monica, Chandler und Phoebe, den „Friends“ hat verabschieden müssen. So gering die Hoffnung war, dass es jemals zu einem Wiedersehen mit den sechs Freunden aus New York kommen würde, desto größer erwies sich die Freude von Fans auf die Nachricht, dass eine „Reunion“ letztendlich doch in Planung wäre. Nachdem die Dreharbeiten, die im März hätten stattfinden sollen, aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie auf Eis gelegt wurden, musste auch die für Mai geplante Austrahlung verschoben werden. Wann die Folge nun gezeigt wird, ist noch unklar.

In der Zwischenzeit ist ein neues, nicht unwesentliches Detail zu dem besagten TV-Special der wohl beliebtesten Sitcom aller Zeiten zum Vorschein gekommen. Einem kürzlich veröffentlichtem Statement des US-Fernsehsenders HBO zu Folge, soll der originale Cast der Serie zwar zurückkehren, allerdings nicht mehr in den Rollen ihrer eigenen Figuren. So heißt es: „Um jegliche Missverständnisse über das geplante Special zu vermeiden, möchten wir klarstellen, dass es sich dabei nicht um eine neue Episode der Serie handelt. Die Schauspieler werden als sie selbst auftreten, nicht als ihre geliebten Charaktere“.

Keine Rachel & Ross aber Millionen-Gage

Dass eine „Friends“-Reunion ihren Preis haben würde war zu erwarten. Insofern wenig überraschend war die Nachricht, dass die Schauspieler jeweils eine Gage von mindestens 2,5 Millionen US-Dollar für ihr erneutes Mitwirken an der Serie ausgehandelt haben sollen. Dass Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc und Matthew Perry allerdings diesen Millionenbetrag letztendlich dafür erhalten um sich selbst zu spielen, mag durchaus verwundern.