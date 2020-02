„Friends“-Reunion: Mini-Special für die Fans – aber Mega-Gage für die Stars

Es gilt als relativ wahrscheinlich, dass „Friends“ für eine letzte Folge zurückkehrt. David Schwimmer bestätigte dies noch einmal auf humorvolle Weise, indem er eine Reunion für wahrscheinlicher halte als die der Britpop-Band Oasis.

Die Reunion von „Friends“ gilt als relativ wahrscheinlich: In den letzten Wochen kamen immer mehr Gerüchte auf, dass sich das Ensemble um Jennifer Aniston für eine letzte Folge versammelt und ein einstündiges Special der Kultserie drehen wird. Laut Schauspieler David Schwimmer, der in der Sitcom Ross Geller spielt, ist die Wiedervereinigung jedenfalls wahrscheinlicher als die der Gallagher-Brüder von Oasis. In einem Interview anlässlich seiner Serie „Intelligence“ wurde der Schauspieler gefragt, ob sich die sechs Stars der Serie eher wieder zusammenfinden würden – oder Oasis. „Vermutlich ersteres“, so Schwimmer. „Zumindest von dem, was ich von Oasis weiß“. Nick Mohammad, Co-Star von…