Für Rick Rubin ist Paul McCartney der beste Bassist aller Zeiten

Rick Rubin bezieht Stellung: Für ihn ist Paul McCartney schlicht und einfach der beste Bassist aller Zeiten. Zudem sei der Musikproduzent überrascht, welchen „einfachen“ Ansatz der 80-Jährige beim Songwriting verfolgt.

„Ich habe darüber nachgedacht, dass es bei allem, was ich über die Beatles gesehen habe, entweder um das Songwriting oder um die Beatlemania geht“, sagte Rubin in einem Interview mit „Mojo“. „Paul McCartney, der Bassist, oder Paul McCartney, der Musiker –weil er alles spielt – das ist eine kleine Geschichte, die erzählt wird.“ Er sagte, man denke an McCartney nur als Paul von den Beatles. Seiner Meinung nach sei McCartney jedoch „der beste aller Bassisten“ und „die Nummer eins“.

Rubin, der mit Johnny Cash, den Beastie Boys und den Red Hot Chili Peppers zusammenarbeitete, zeigte sich von McCartneys Art Songs zu schreiben, beeindruckt: „Was mich umgehauen hat, war, als er sich ans Klavier setzte und mir zeigte, wie man einen Song schreibt. Er sagte: ‚Siehst du, du kannst es so machen‘, und was er mir zeigte, war das Einfachste, aber dann fing er an, seine Finger leicht zu bewegen, und plötzlich wurde daraus ‚Hey Jude‘ oder ‚Let It Be‘. Er benutzt diese Technik, die jedes Kind kann, und dann wird daraus einer der größten Songs aller Zeiten!“

Rubin und McCartney arbeiteten für die 2021 erschienene Mini-Dokumentation „McCartney 3, 2, 1“ zusammen. Dort unterhielten sich die Musiker über die Beatles, McCartneys Solokarriere und Songwriting.

Zuletzt machte Rubin Schlagzeilen, weil er in einem Interview behauptete: „Ich weiß nichts über Musik“. Zudem sagte er, er spiele „kaum“ ein Instrument und habe nicht die Fähigkeiten, ein Soundboard in einem Aufnahmestudio zu bedienen.

“I have no technical ability. And I know nothing about music.”

Music producer Rick Rubin says he can barely play any instruments, but says artists come to him because of “the confidence I have in my taste and my ability to express what I feel.” https://t.co/zLrPYRUjvs pic.twitter.com/KRZWLCpSB2

— 60 Minutes (@60Minutes) January 16, 2023