Lady Gaga schürt Verlobungsgerüchte, nachdem sie am Sonntag (07. April) mit einem riesigen Diamanten an ihrem Ringfinger gesichtet wurde. Die Künstlerin ist seit 2019 mit dem Unternehmer und Tech-CEO Michael Polansky zusammen.

Auffälliger Diamantenring

Die „Born This Way“-Sängerin und ihr neues Schmuckstück wurden in West Hollywood gesichtet, wie Fotos, die „Page Six“ erhalten hat, zeigen. Gaga trug ein schwarzes Ensemble, bestehend aus einem langen Mantel, einer übergroßen Sonnenbrille, sowie High Heels und einer großen Tasche. Den Diamantenring an ihrer linken Hand konnten selbst die langen Ärmel ihres Coats nicht verstecken.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp.

Es wäre nicht Lady Gagas erste Verlobung

Die 38-Jährige und ihr 46-jähriger Freund machten im Februar 2020 ihre Beziehung auf Instagram offiziell. Die Verlobung wäre nicht ihre erste – die Sängerin war bereits von 2015 bis 2016 mit dem „Chicago Fire“-Star Taylor Kinney und von 2018 bis 2019 mit dem Talentagenten Christian Carino verlobt. Gaga äußerte sich bisher nicht zu den Gerüchten.