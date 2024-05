Vom 07. Juni bis zum 09. Juni wird Taylor Swift drei Konzerte in Edinburgh spielen. Die Sängerin performt im ausverkauften Murrayfield Stadium, an drei Tagen werden jeweils bis zu 67.000 Menschen erwartet – insgesamt dann also mehr als 1/3 der Einwohnerzahl der Stadt in Schottland (527.620). Fans kommen aus aller Welt angereist und brauchen Schlafmöglichkeiten. Diese scheinen für den großen Ansturm nicht vorhanden zu sein. Deswegen wurden nun Maßnahmen ergriffen: Die Wohnungslosen müssen weg.

Obdachlose werden per Taxi weggebracht

Um den Reisenden Platz zu schaffen, sollen nun Obdachlose aus Edinburgh weggebracht worden sein – per Taxi! Das berichtete „BBC“. Wegen des akuten Wohnungsmangels sind Obdachlose, denen normalerweise eine vorübergehende Unterkunft, beispielsweise in einem Hotel, bereitgestellt würde, gezwungen, die Stadt zu verlassen. Die gemeinnützige Organisation „Shelter Scotland“ hat bekannt gegeben, dass einige Betroffene, die sie unterstützen, aufgrund des Unterkunftsmangels nach Aberdeen und Glasgow transportiert wurden. Einer Person soll sogar eine vorläufige Unterkunft im rund 150 Kilometer entfernten Newcastle zur Verfügung gestellt worden sein.

Wie die Initiative gegenüber „BBC“ sagte, sei es eine „riesige Ungerechtigkeit“, dass Obdachlose „in direktem Wettbewerb“ mit Tourist:innen stünden. „Es sollte einfach nicht der Fall sein, dass die Ausrichtung einer Großveranstaltung im Murrayfield erhebliche Auswirkungen auf Menschen hat, die in Edinburgh Obdachlosigkeit erleben“, so Alison Watson, Direktorin von „Shelter Scotland“ gegenüber „Mirror“.

Taylor-Swift-Fans kommen nicht nur aus Schottland

Die Karten für die „Eras“-Tour waren heiß begehrt und schnell ausverkauft. Das führte dazu, dass nicht alle Fans die Sängerin in ihren Heimatorten sehen können, sondern teilweise weit bis zur nächsten Arena reisen müssen. Bei dem Auftritt in Paris wurden sogar etwa 20 Prozent der Eintrittskarten für die vier ausverkauften Shows an Fans aus den USA verkauft. Auch in Edinburgh werden deswegen viele Tourist:innen erwartet. Einige Hotels sollen die Preise deswegen drastisch erhöht haben, teilweise auf über 600 Pfund (rund 705 Euro) pro Nacht, berichtet der „Mirror“.

Auch in Deutschland wird Taylor Swift sieben „Eras“-Konzerte geben. Davon werden drei Auftritte in Gelsenkirchen, zwei in Hamburg und zwei in München sein. Hier zur Übersicht: