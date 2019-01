„Game of Thrones“ 8: Länge der Episoden könnte enthüllt worden sein

„Der Tod ist sicher, der Zeitpunkt nicht“ – schlussfolgern die Wissenschaftler. Wer männlich, unteren Standes ist und festgesetzte Moralvorstellungen hat, hat besonders schlechte Karten.

Dass die finale Staffel von „Game of Thrones“ ein äußerst blutiges Fernsehereignis wird, haben Darsteller und Serienmacher bereits etwa über soziale Medien angedeutet. Doch was genau in den letzten Folgen passiert, bleibt wohl bis zur Ausstrahlung im kommenden April Geheimnis. Australische Wissenschaftler wollen Fans offenbar nicht komplett im Dunkeln lassen und haben untersucht, welche Figuren der Serie die höchste und niedrigste Überlebenschance in den letzten Episoden haben. Dafür haben die Forscher des australischen Instituts für Gesundheitsinnovation an Macquarie Universität von Sydney die Leben und Tode aller 330 Charaktere aus den ersten sieben Staffeln analysiert. Mehr als die Hälfte der „Game…