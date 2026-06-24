Larry David nennt Trumps UFC-Kampf „eine Schande“: „Ich habe mich geschämt, Amerikaner zu sein“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Larry David war kein Fan von Donald Trumps jüngstem UFC-Kampf im Weißen Haus. Bei der Premiere seiner neuen Serie „Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness“ erklärte der Autor und Schauspieler, das Ereignis habe ihn „beschämt“ als Amerikaner.

„Es war eine Schande“, sagte David gegenüber „Variety“. „Was soll man dazu noch sagen? Es war peinlich. Ich habe mich geschämt, Amerikaner zu sein.“

„Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness“, das am 26. Juni auf HBO Premiere feiert, ist eine Sketch-Comedy-Show, die bedeutende Momente der US-Geschichte satirisch aufgreift. Mit dabei ist eine ganze Reihe prominenter Gäste, darunter Lin-Manuel Miranda, Bill Hader, Kathryn Hahn, Jon Hamm, Henry Winkler, Sean Hayes, Joe Manganiello, Jane Krakowski, Greg Kinnear, Alan Tudyk, Rita Wilson und Jerry Seinfeld.

Obama mit perfektem Timing

Bemerkenswert: Barack Obama, dessen Produktionsfirma Higher Ground die Serie produziert hat, ist in einer Episode zu sehen. David verriet „Variety“, der ehemalige Präsident habe ein „perfektes“ Gespür für Komik. „Er war wirklich gut im Improvisieren“, sagte David. „Die Szene war improvisiert, und er hat das richtig gut hingekriegt.“

David erklärte, dass die Obamas selbst auf ihn zugekommen seien. „Ich kenne den Präsidenten ein bisschen“, sagte er. „Wir haben zusammen Golf gespielt, und ich habe vor vielleicht vier oder fünf Jahren einen Super-Bowl-Werbespot gedreht, in dem ich verkleidet war und so weiter. Vielleicht hat das eine Rolle gespielt. Ich weiß es nicht. Vielleicht mögen sie einfach ‚Curb‘.“

#LarryDavid says President Donald Trump’s UFC fight at the White House made him „embarrassed to be an American.“ pic.twitter.com/zFlCfeOwyG — Variety (@Variety) June 24, 2026

David hat die Serie gemeinsam mit Jeff Schaffer entwickelt, der bei „Curb Your Enthusiasm“ die Episode mit dem „Seinfeld“-Finale inszeniert hatte. Die beiden schrieben alle Folgen zusammen, Schaffer führte bei sämtlichen Regie. Schaffer sagte „Variety“ bei der Premiere, es sei einschüchternd gewesen, Obama Regieanweisungen zu geben.

Regie beim Ex-Präsidenten

„Ich habe die Leute von Higher Ground gefragt: ‚Wie soll ich ihn ansprechen, wenn ich ihm eine Anmerkung machen will?’“, berichtete Schaffer. „Die meinten: ‚Versuch’s einfach mit Sir.‘ Man versucht die ganze Zeit, nicht einfach loszulegen mit: ‚Okay, Barack, du musst das so machen‘ – weil wir wirklich schnell arbeiten. Aber er war fantastisch.“