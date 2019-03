„Game of Thrones“-Star Emilia Clarke: Zwei Gehirn-OPs!

Foto: HBO, Helen Sloan. All rights reserved.

„Game of Thrones“-Schauspielerin Emilia Clarke überlebte in den letzten Jahren zwei Aneurysmen und musste sich dafür lebensgefährlichen Hirn-Operationen unterziehen. Das verriet die 32-Jährige in einem ausführlichen Aufsatz im „New Yorker“ nur wenige Wochen vor dem Start der finalen Staffel der Fantasy-Serie.

Im Jahr 2011 sei bei ihr erstmals eine krankhafte Gefäßerweiterung einer Schlagader entdeckt worden Das war nur einige Wochen nach Ende der Dreharbeiten zur ersten Season von „Game of Thrones“. Sie habe sich zunächst nichts dabei gedacht, als die Kopfschmerzen immer stärker wurden und es auf den Stress der vergangenen Monate geschoben.

Als die Schmerzen nicht mehr auszuhalten waren, ließ sie sich in eine Klinik einweisen. Dort sei ihr bewusst gemacht, dass es sich um eine lebensbedrohliche Schlaganfallart handelt, die durch Blutungen um das Gehirn herum verursacht werden.

„Game of Thrones“-Star Emilia Clarke hatte Angst vor den Folgen

„Gerade, als all meine Kindheitsträume wahr zu werden schienen, habe ich fast mein Leben verloren“, schreibt Clarke bedrückt. Ein Glück war die erste Operation erfolgreich. Clarke hatte allerdings zunächst Probleme, ihren kompletten Namen auszusprechen: Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke.

Die zweite Operation folgte dann nach der dritten Staffel von „Game of Thrones“. Die ehemalige britische Theaterschauspielerin war zu dieser Zeit schon ein Star, wurde inzwischen auch für Kino-Blockbuster gebucht. Die Erfahrung werde sie nicht mehr vergessen, so Clarke. „Ich sah aus, als hätte ich einen grausameren Krieg erlebt als Daenerys.“

Als sie aus der Narkose erwachte, hatte sie eine Drainage in ihrem Kopf. Clarke: „Teile meines Schädels wurden durch Titan ersetzt.“ Schlimmer noch aber sei die darauf folgende Angst gewesen, ihre „kognitiven und sensorischen Fähigkeiten zu verlieren“. Inzwischen hat sich die Schauspielerin vollständig von den schweren Operationen erholt. Vielleicht winkt ihrer Figur ja bald der Eiserne Thron.